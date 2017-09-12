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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1754) Минобороны (5348) военнослужащие (3974)

 С 1 сентября зарплата солдата в зоне АТО составляет 17 тыс. грн. За участие в боевых действиях выплачивается дополнительный бонус, - Минобороны. ВИДЕО

Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения АТО, составляет 17 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге во вторник в Киеве заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский.

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"7 тыс. грн это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн - это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - сказал он.

По его словам, такую зарплату солдаты получают с 1 сентября текущего года.

С.Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

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"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", - подчеркнул он.

По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет... В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года - мы уже потратили 2,2 млрд грн", - сказал С.Галинский.
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Оце вже хоч щось.
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А не буде так, що ротацію будуть робити кожні пів місяця щоб не платити?
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Черговий розвод лохів. Чому не піднімають ставку для солдата? Бо потрібно буде збільшувати пенсії для військових пенсіонерів, які отримують пенсію від окладу! Але ж влада каже що гроші на збільшення пенсій є і анонсує виділення 30 млрд грн на підвищення пенсій додатково до 146 млрд грн дотацій з бюджета Пенсійному фонду України!!!!! Гроші є, можна збільшувати ставки солдатам і піднімати пенсії військовим пенсіонерам, у тому числі тим хто отримав поранення в АТО і вийшов на пенсію, тобто ветеранам АТО! Але влада намагається хитро викрутитись і всім все наобіцяти і нікому ніяких грошей не дати! Тобто у влади мафії грошей немає! Вони віддають олігархам по 120 млрд грн на рік у вигляді відшкодування ПДВ, щоб пітримати Косюків та Ахметових, порошенків та фірташей, а на народ в них грошей не вистачає!
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То Шо хлопцям по 10000 бойових платять то добре. А пенсії обіцяють з нового року переглянути...
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солдат, то є витратний матеріал. навіщо його фінансувати? простіше нових набрати
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А ротація безкоштовна? От нашо таку дурню писати...
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В статье черным по белому написано, 10000 получишь если был на передовой полный месяц... Саня ты статью то читал?
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Ще раз спитаю- ротація безкоштовна? Ти здатен уявити переміщення раз на два тижні десятків тисяч вояків і скільки це коштує? Не пиши дурню.
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ну нащо оце дурновате слово "бонус"? як ти думаєш?
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Еще немножко и все генералы с ГШ переоденутся в солдатов и побегут на передок.
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за кого піде воювати той хто носе футболку з надписом рассєя???
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один десь був, знявся з автоматом на фоні терикона , а його там ніхто з українців не бачив ,мариво
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С 1 сентября зарплата солдата в зоне АТО составляет 17 тыс. грн. За участие в боевых действиях выплачивается дополнительный бонус, - Минобороны

ВСЕГО 8-15% В ЗОНЕ ОБСТРЕЛА, А ОСТАЛЬНЫЕ - БЛАТНЫЕ КУДА ПУЛЯ НЕ ДОЛЕТАЕТ...
ТЕМ 8-15% ПРОЦЕНТАМ НАДО ПЛАТИТЬ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ !!!

.
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Если уменьшить количество наших свадебных ганералов,то зарплата наших солдат на передовой вырастет намного больше
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Не зарплата, а денежное довольствие)))..зарплата у манагеров у рошени)))
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Апочему не пишем что 10 тыс это только тем кто на первой линии а не вообще в АТО, например на второй линии новая доплата составляет 4 тыс.
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ради денег никто не готов погибать и они не заменят самое главное - мотивацию
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А они и так за три года подняли зарплаты только ментам,солдатам и уборщицам,остальные им не интересны.Я согласен,ребята за войну должны и больше получать,но наша власть войну войной никогда не назовет.
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Когда доллар будет по 100,тогда соевые и дадут по 1000 гр в день
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Та падажди! Это липецкая морда так говорила будучи кандидатом в президенты!
Шо пошло не так?
Соевые, мне интересно, ну вот что могло в интенсивности 144-х реформ пойти наперекосяк?
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За шо мусорам дают деньги,ведь они обязаны участвовать в АТО?
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По сравнению с зарплатой судей шикаладного олигарха парашенка, зарплата солдата- сущие копейки! Где обещанные одноразовой свиньей 1000 гривень в день???
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я за поднятие зарплат атошникам, но против примазывания мусоров которые ездят в командировки для получения убд за 40-60 км от линии фронта
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Таких зарплат, по відношенню до цивільних зарплат, не має в жодних збройних силах світу.
17 тис. грн. це в 5 раз перевищує мінімалку! Це крах держави.
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17 тысяч - получают единицы!!, на линии соприкосновения!
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каждый раз когда в стране пахнет жареным, петя поднимает зарплату солдатам и ментам,чего уж там....
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Еще немного странным кажется разница зарплат солдата и командира в 1000 грн,очень похоже на то,что работали психологи.
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ребенок знакомого поехал в Польшу на яблоки на 14 тысяч... ну то такэ))))
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И как насчет артовиков , официально они на 3 линии , а по факту выполняют боевые задачи при необходимости
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Я был на всех линиях, 1 линия оказалась не официальной, доплаты были как на 3, разработали бы механизм выплат нормальный, и 17 тыс это мало для Киева но много для села,,,и да многим в селе так и не удалось получить свои 2г земли....а киевлянам в Киеве 10 соток под застрой, получил отказ, земли типо нет и это при буме строительства, садівництво получил ,,, Хоть один депутат отстаивает право атовцев ??? прочтите все привелегии убд,,, так вот многое игнорится
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А у нас чинуши местные по назначали себе зарплаты за "непосильный" труд во "благо" общества и Украины по 35-45000 грн, а в городе руина. Плоды "децентрализации".... А вы там воюйте и умирайте за нас, холопы.... А сами ждут когда рюсские придут , что бы шапки поменять и стать "великими" и еще с большим остервенением издеваться над людьми и спасать свою продажную гнилую шкуру.
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Т.е. если солдат проводит не 30 дней на передовой, а например 25, то риска для него никакого и доплачивать ему, не нужно?
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Кто знает почем курс будет через месяц... Порошенко мастак в этом.
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Зрозуміло , буде вся країна працювати на війну ! А дитині зарплату врізали , вже і на секенд не вистачає . І це при тому , що має вищу освіту і червоний диплом ! Давайте , хлопці , воюйте ! Це ж все робиться , щоб ви не розвернулись і не пішли на Захід , аж до Банкової ! А взагалі , правду говорять , українці підлий і продажний народ ! Ви негідні вояки , вже давно продали Вкраїну за зарплату !
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красныйдиплом у твоего выблядка по минету, я так понимаю. Че ж так плохо старается, пусть берет пример у мамки
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Просьба: удалите этот комментарий, - он недопустимо грязный.
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А вообще интересный момент. Если Саакашвили обратится к войскам. Кого они поддержат? Его или порошенко?
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Вопрос интересный,и ответить на него могут только те кто в окопах.У меня соседка пенсионерка в "Пчелках"это общественная организация волонтеров в Краматорске,на День Танкиста она была в танковой части под Северодонецком,говорит что Барыгу солдаты не сильно жалуют,но то таке,может правда,а может и нет.
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ясно, що Порошенка! бо хто такий Саакашвілі?
та й з чим може звернутися до війська Саакашвілі? щоби не підкорялися командам Головнокомандуючого? Саакашвілі іноді нагадує барана, який збіг із гір на полонину, але він не ідіот - щоби робити якісь подібні звернення.
Панімаєш?
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Це ж Саакашвілі на кордоні заявив , що все відбере у бариг і віддасть військовим , так Порошенко (звичайно він , він монарх ) вирішив відразу оголосити про підвищення зарплати військовим . І оголосили про підвищення зарплатні з 1 вересня , аж 12 числа ! Яка ганьба !!!
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Практично всю свою зарплатню хлопці витрачають на екіпіровку:плитоноски, каліматори, ліхтарі, кусачки, берці, форму, обвіси для зброї та додаткове харчування.
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уже давно надо было, и не 17 тыс.,
а 27 тыс. (1 у.е)
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Не перегибаете ли вы палку в вопросах выплат и не мучает ли вас совесть,ну скажем с выплатами шахтёров-инвалидов по стране???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныС 1 сентября зарплата солдата в зоне АТО составляет 17 тыс. грн. За участие в боевых действиях выплачивается дополнительный бонус, - Минобороны. ВИДЕО
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