 С 1 сентября зарплата солдата в зоне АТО составляет 17 тыс. грн. За участие в боевых действиях выплачивается дополнительный бонус, - Минобороны. ВИДЕО

"7 тыс. грн это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн - это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - сказал он.
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По его словам, такую зарплату солдаты получают с 1 сентября текущего года.
С.Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.
"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", - подчеркнул он.
По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.
"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет... В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года - мы уже потратили 2,2 млрд грн", - сказал С.Галинский.
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ВСЕГО 8-15% В ЗОНЕ ОБСТРЕЛА, А ОСТАЛЬНЫЕ - БЛАТНЫЕ КУДА ПУЛЯ НЕ ДОЛЕТАЕТ...
ТЕМ 8-15% ПРОЦЕНТАМ НАДО ПЛАТИТЬ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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а штабного?
а тылового?
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ТИ ЗАПИСАВСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
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Шо пошло не так?
Соевые, мне интересно, ну вот что могло в интенсивности 144-х реформ пойти наперекосяк?
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17 тис. грн. це в 5 раз перевищує мінімалку! Це крах держави.
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та й з чим може звернутися до війська Саакашвілі? щоби не підкорялися командам Головнокомандуючого? Саакашвілі іноді нагадує барана, який збіг із гір на полонину, але він не ідіот - щоби робити якісь подібні звернення.
Панімаєш?
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https://www.youtube.com/watch?v=g6tuoiOkRSM
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а 27 тыс. (1 у.е)
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