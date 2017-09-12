 "Народ вас ненавидит! Мы вам такой майдан устроим, что киевский покажется ягодками", - Жириновский о результатах выборов в России. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, Жириновский заявил, что при поддержке сторонников организует протест, который будет масштабнее чем Революция Достоинства в Киеве.
"Выборы ваши - это позор! Чем больше вы будете нас давить, тем быстрее мы объединимся! Вам такой майдан устроим! Вам киевский покажется ягодками! Цветочки будут здесь!", - заявил Жириновский. Смотрите также: "Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский. ВИДЕО
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http://m.gordonua.com/publications/-ubiystvo-mihaila-lesina-205902.html
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:D
Em G
Разом нас багато -
C7M Am* Hm* Am* G
Нас не подола- ти!
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Тільки блезмежно тупа русня може вестись на таке))
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Самолеты военно-воздушных сил Израиля участвуют в совместных крупномасштабных учениях в Болгарии, сообщают агентство "Синьхуа" и болгарский сайт Novinite.
Согласно указанным источникам, с болгарской стороны в этих учениях задействованы истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны, вероятно речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300 российского производства, которые есть на вооружении армии Болгарии.
Судя по имеющейся информации, израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК. Впрочем, министерство обороны Израиля никаких комментариев по этому поводу не публикует.
Напомним, что ЗРК С-300 недавно были поставлены на вооружение иранской армии. Кроме того, эти системы российские военные используют в Сирии для защиты своих объектов.
В публикации сказано, что в учениях в Болгарии участвуют 42 израильских самолета, включая истребители F-15 и F-16. Об участии новейших истребителей пятого поколения F-35 ничего не сказано.
Расстояние от Израиля до Болгарии (около 2,5 тыс км) примерно соответствует расстоянию от Израиля до центральных районов Ирана.
Министерство обороны Болгарии заявило, что учения "приведут к повышению функциональной совместимости и расширению военного сотрудничества между вооруженными силами Болгарии и Израиля, а также к совершенствованию подготовки подразделений болгарских ВВС".
Примечательно, что по времени учения ВВС в Болгарии совпадают с крупнейшими за последние 19 лет учениями на севере Израиля, в ходе которых отрабатываются действия, направленные на противостояние "Хизбалле" и другим вооруженным группировкам.
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Майданплощадь в Дупі. Бггг.
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"Царствуй на славу нам царствуй на страх врагам царь православный"
Жалюгідне старе чмо косить під великого опозиціонера))
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