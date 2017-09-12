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 Общество, За рубежом
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Все про:выборы (21835) Жириновский (541) Россия (72219)

 "Народ вас ненавидит! Мы вам такой майдан устроим, что киевский покажется ягодками", - Жириновский о результатах выборов в России. ВИДЕО

Лидер ЛДПР и депутат российской Госдумы Владимир Жириновский угрожает массовыми протестами из-за нарушений на муниципальных выборах в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что при поддержке сторонников организует протест, который будет масштабнее чем Революция Достоинства в Киеве.

"Выборы ваши - это позор! Чем больше вы будете нас давить, тем быстрее мы объединимся! Вам такой майдан устроим! Вам киевский покажется ягодками! Цветочки будут здесь!", - заявил Жириновский.

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Смотрите также: "Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский. ВИДЕО
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Першим на московському Майдані повісять Жириновського
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Поминки на 9 дней после смерти - правила проведения. Как правильно поминать усопшего; что можно приготовить. Молитва на поминки 9 дней
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Он, тварюка, всегда нос по ветру держал. Мерзкая сволочь: и Путлеру зад вылижет, и тут же кого-то из его свиты облает....
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Не Жирика , а его портрет. Любят ордынцы таких клоунов.
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повесят всех, потом начнут вешать друг друга, пока популяция значительно не сократиться.
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там какой то молодой победил, так что старому тюфяку дали пинка
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Это он пуйлу чтоли сказал? Кому он майдан устроит?
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Лесин стал добычей тех, кто отвечал за отсутствие утечек о вмешательстве РФ в выборы президента США - Фельштинский

http://m.gordonua.com/publications/-ubiystvo-mihaila-lesina-205902.html
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Интересно Трамп знал, что будет баллотироваться в президенты до гибели Лесина.
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Творческий кризис. Надо в родные пенаты, в дурку, отдохнуть от дел государственных.
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Навальный уже получил свою ковбасу, и намёк понял.
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А мы это кто ??? или он уж не не клон -подхолуй у ботоксного паука ??
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ДАВАЙ ЖИРЯ МИ ПІДТРИМАЄМО ЛЮБИЙ РОЗВАЛ В ВАТІ
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ваш майдан закончится как только подвезут халявные блины на лопате.
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нет не закончиться, а вот когда подвезут боярышник к блинам тогда да
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Он тогда только начнется. Куча пьяных, злых кацапов на улицах - вот это будет зрелище.
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На блины нынче нет денег . Зато кадыровцев в Мацкве достаточно, они ватников быстро к ногтю

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Ой пизд........................н.И не устает напоминать об этом.В перерывах вылизывая зад путину.
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давайте уже, начинайте с танками на красной площади
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Жирик лицемер. Переодически прокричит что-то против власти, а потом снова в стойло, власти задницу лизать. Иначе фиг бы ему власть позволила 20 лет сидет в Госдуме и набивать свои карманы.
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Так у него еще и с биологией хреново. С начала ягодки потом цветочки????
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Только бы он от напряжения не обосрался....Трясёт чела не-по детски...
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Ой еще один клоун. Пара Додику. Тот тоже орет, что он всем покажет кузкину мать)
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Визг возле корыта страшный, вроде как свинья-свинью за ухо укусила
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Жирік, майдан по вашому - площадь, а площадь ні на що не здатна. Така ваша доля.
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И песня.
:D

Em G
Разом нас багато -
C7M Am* Hm* Am* G
Нас не подола- ти!
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Мавпа Жирік бешкетує у рашен клітці) буде тобі майдан на колимі)
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Спроба хуйлівського клоуна "возглавить возможный Майдан".

Тільки блезмежно тупа русня може вестись на таке))
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Старая сволочь что-то учуяла. У мрази всегда был нос по ветру. У путлерка трудные времена?
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А вообще что-то в лиси сдохло. Жириновский угрожает путину майданом!
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СМИ: израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК




Самолеты военно-воздушных сил Израиля участвуют в совместных крупномасштабных учениях в Болгарии, сообщают агентство "Синьхуа" и болгарский сайт Novinite.
Согласно указанным источникам, с болгарской стороны в этих учениях задействованы истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны, вероятно речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300 российского производства, которые есть на вооружении армии Болгарии.
Судя по имеющейся информации, израильские ВВС на учениях в Болгарии отрабатывают противодействие российским ЗРК. Впрочем, министерство обороны Израиля никаких комментариев по этому поводу не публикует.
Напомним, что ЗРК С-300 недавно были поставлены на вооружение иранской армии. Кроме того, эти системы российские военные используют в Сирии для защиты своих объектов.
В публикации сказано, что в учениях в Болгарии участвуют 42 израильских самолета, включая истребители F-15 и F-16. Об участии новейших истребителей пятого поколения F-35 ничего не сказано.
Расстояние от Израиля до Болгарии (около 2,5 тыс км) примерно соответствует расстоянию от Израиля до центральных районов Ирана.
Министерство обороны Болгарии заявило, что учения "приведут к повышению функциональной совместимости и расширению военного сотрудничества между вооруженными силами Болгарии и Израиля, а также к совершенствованию подготовки подразделений болгарских ВВС".
Примечательно, что по времени учения ВВС в Болгарии совпадают с крупнейшими за последние 19 лет учениями на севере Израиля, в ходе которых отрабатываются действия, направленные на противостояние "Хизбалле" и другим вооруженным группировкам.
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Він вже намагався влаштувати Майдан площадь в Дупі. Бггг.

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І це після

"Царствуй на славу нам царствуй на страх врагам царь православный"

Жалюгідне старе чмо косить під великого опозиціонера))
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Шо - всегда когда ЖОПА - жирика выпускают?? Внимание отвлечь??? Как дрессированную макаку??? Раньше Путик с такими задачами справлялся - неужто заболел??? Может - даже сифилисом?? А чё - Ленину можно - а ему нельзя??? ЕМУ ТОЖЕ МОЖНО!!!
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СТРАННИЙ ОДНАКО НАРОД _ПІДТРИМУЄ І НЕНАВИДИТЬ
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Раби ненавидять хазяїна. Але й жити без нього неможуть.
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Как там кровавая гэбня говорит: если не можешь предотвратить, то нужно возглавить... Жырик возглавит бунт на кацапстане!
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Жириновський розуміє, що його скоро викинуть з Думи, бо путінська братіє шириться і їй треба до коритця.
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Путін використовує цих ручних больдогів, на кшталт Жириновського, Миронова,Зюганова. Вони йому потрібні для картинки немовби демократичної рашки. Вводять в оману світове співтовариство і місцевий електорат. Такий собі лохотрончик для наївних. Жириновському черговий раз вказали на його місце Моськи, він має грати свою роль і гавкати по команді. Це той прикрий випадок, коли він зайвий раз тявкнув.
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Тю, жирик вапше иопу дался: считается шо ягодки -в приоритете. чем цветочки. ДЕТОК ИЗ ДЕТСАДИКА НЕ ОБМАНЕШЬ ЦВЕТОЧКОМ ОТ КЛУБНИЧКИ...
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давай жирик майдан в русскистане! ДОКОЛЕ?!!! Покажи кацапам цветочки с ягодками, все они этого заслужили! Савушкинских и кисилёвых с соловьёвыми не забудь ягодками накормить
"Народ вас ненавидит! Мы вам такой майдан устроим, что киевский покажется ягодками", - Жириновский о результатах выборов в России - Цензор.НЕТ 1813
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Сынок юриста разбушевался.А то как бы не решили его вопрос окончательно.В кацапии есть кому решить...
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Стареет клоун придворный:цветочки с ягодками путает, трясется, болезный...Чучело бунтаря - карбонария изображает. Смешно.
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Жирик соплями опять угрожает.Какой раз чмырь продажный,это видно пока таблетки или укол действует.А потом бегом путлеру сосать,Вы великий царь и самодержавец,недавно звучало из пасти этого гомна.
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На рассеи революций не бывает - бывают перевороты (у верхов) и бунты (у низов).
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Народ вас ненавидит! Мы вам такой майдан устроим, что киевский покажется ягодками", - Жириновский о результатах выборов в России. ВИДЕО
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