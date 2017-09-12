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 Происшествия, Общество
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 Нацполицией задержан "боевик-титушка" Саакашвили Андрей Котыченко, - Геращенко. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции задержали сторонника экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Андрея Котыченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Национальной полицией задержан "боевик-титушка" Саакашвили Андрей Котыченко", - написал Геращенко.

В то же время экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе отметил, что на данный момент Котыченко везут во Львов. Он добавил, что вчера сотрудники МВД задержали еще одного соратника Саакашвили из Ивано-Франковска - Александра Бурцева, который также активно участвовал в событиях 10 сентября.

Нацполицией задержан боевик-титушка Саакашвили Андрей Котыченко, - Геращенко 01Нацполицией задержан боевик-титушка Саакашвили Андрей Котыченко, - Геращенко 02

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Так у нас все каналы кроме Бениных принадлежат бывшим рыгоаналам и соратникам Евнуховича, а все мобильные операторы принадлежат эрефии или Приднестровью.
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Мы привыкли, что все (абсолютно все) политики умножают минимум на 10. Но один человек это массовые? Из таких мелочей складывается картинка.
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Слышь свинья гЕращенко , это не титушка - титушки твои были в Краковце , а падаль не на каштане будешь , а на бетонном столбе , так как каштан тебя не выдержит. (с)
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Вот антошка как раз и есть титушка президентско-аваковская.
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На видео ясно видно, как мужчина обнимает двух человек в форме, а третий видать приревновал и полез к нему толкаться.
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Что ему вменяют? То что он обнял двух погранцов? Сексуальное домогательство,что ли?
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Фу,откуда такие формулировки,антоша? Ты же интеллигентный человек. Или всё таки "тупой хряк-очкарик"?
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АНТОХА ПРАВ!!!ОН НАСТОЯЩИЙ БОЕВИК ОН У АНТОХИ САЛО СПИЗДИЛ!
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Очень люблю еврейский гумор ( это так по Одесски ) . Но не жидовский - как говорят в Одессе - есть жид , а есть еврей и это 2 большие разницы (с)
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титушками называют оплачиваемые группировки наёмников-провокаторов (как правило, спортивного телосложения), криминальных элементов и гопников, используемых властью для запугивания, избиения и разгона демонстраций. Михо - это, уже, власть?
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Более-менее нормальный человек после того как на людях обосрался извинится и побежит подмываться. Ети же начинают оправдываться, говорить что ето не они обосрались а все вокруг, разбрасывать на них дерьмо и тд...
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Сейчас он находится у вас, в Украине. Дай Бог, чтобы он там остался и никогда не вернулся в Грузию.

В Украине бытует мнение, что Саакашвили - чуть ли не гениальный реформатор. Так ли это на самом деле? Каким он был "реформатором" - знает вся Грузия. Почему-то этого не замечал Запад: что происходило, какие реформы были в Грузии. Была фасадная демократия, так мы называли то, что у нас происходило.С одной стороны, он декларировал либеральные ценности, за которые вся Грузия боролась.Но оказалось все совсем по-другому. Это был фасад. Для Саакашвили либеральные ценности не были ценностями, это было просто оружие для того, чтобы прийти во власть, взять ее в свои руки. Как только он взял всю власть в свои руки, что произошло? Закрылись почти все телеканалы, которые были независимыми и освещали события по всей Грузии. Остались только маленькие телеканалы, которые не могли сформировать какое-то мнение. Были закрыты все независимые газеты, журналы…



Правозащитница Нана Какабадзе пропустила через себя сотни и тысячи историй пыток заключенных времен Саакашвили, от которых стынет кровь и перехватывает дыхание. По мнению Какабадзе, обвинения Главной прокуратуры Грузии не в полной мере отражают преступления режима Саакашвили. https://www.obozrevatel.com/politics/nana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm


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пересажал он там много! причем за дело! молодец он! и барыга бы при нем сидел!!!
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У меня перед глазами уже этих "титушок",только в этом году, несколько сотен мелькало.То на стройках,то на сельхозполях,то на митингах,то на рейдерских визитах...И ни одних менты не трогали.Не пойму,у нас "титушки" частные или на гос.службе?
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Очень скоро этот безобразно ожиревший боров будет значиться в списках Лукьяновского СИЗО!
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А сепара днр - который фоткался на Майдане возле танка и с полицией нашли ? Конечно нет. Его никто искать не будет.
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Сначала мы не защитили Юлю. Да, я помню, сначала она тоже воровала, но затем в отличие от остальных политиков она хоть что-то сделала для Украины - возродила рождаемость в этой стране. Все воспользовались, а Юля и её судьба - побоку.
Потом мы не защитили добровольцев, вступивших в бой против коррупции. Мы смотрели, как их избивают, и жевали поп-корн или считали, что война - это не здесь, не там, где в качестве диверсии украинских детей травят в садиках.
Защитим ли мы сегодня тех, чья вина в одном - в надежде выжить и сохранить свою страну? Или мы почитаем новости, а судьба Котыченко - исключительно в руках адвокатов Михо? Так ведь можно посадить и адвокатов. Можно и каждого из Вас посадить за неуплату тарифов, благо по новому закону Вы обязаны платить за соседа. Всё можно, если население молча жуёт поп-корн.
Вы читали роман "Чёрный ворон"? Он написан по реальным событиям. Там чётко показано, как обыватели устали кормить украинских революционеров и участвовать в их опасных и непонятных акциях. И я хорошо помню, что случилось, когда обыватели самоустранились.
Голодомор.
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Ну падла шоколадная ..как же ты курва упала в моих глазах , раньше просто презирал тебя сейчас ненавижу , мелочный алчный барыга
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Антонина! А Собаковскую титушню которая била ОТОовцев в Днепре вы всю пересажали???
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И эта откормленная БПП свинья хрюкнула!!! Чувствует свой конец?
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Саакашвілі повинен бути заарештований за незаконний перетин кордону, засуджений і відправлений в Грузію для відбування покарання. Якщо цього не зробити, то завтра група активістів під проводом нардапа Бойка на руках до Києва захарченка занесуть.
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Лучше сразу расстрелять! Отвезти за город и расстрелять! Потому что если не расстрелять личного врага Путина, то Путин нападет!
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Путін тут ні до чого. Якщо один бандит вбиває іншого бандита, то це не значить, що він вже не бандит.
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ОЧЕНЬ ВАЖНО!
После победы народа - очень жестко наказать таких тварей, как Антонина.
КРАЙНЕ ВАЖНА полная и реальная конфискация.
Пока мразь будет сидеть в тюрьме - его выродки должны питаться с помойки.
Это будет хорощим уроком...
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В красных трусах боевик-титушка, душащий смелого пограничника в синих трусах?
Честно говоря, уважение к Антону Геращенко, с каждым его поступком, падает все ниже и ниже!

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Антоха, пойди курощипа Захерченко слови и Жирницкого - вот где вражины! Или они тебе друзья?
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В Саакашвілі було достатньо часу,щоб через суд повернути собі громадянство, якщо він був позбавлений його незаконно. Те, що він цього не зробив, вказує на те, що Міхо знає про законність указу президента.
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Ну, это ты языком в шоколад залез даже глубже Антонины, а оно таки умеет.
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А организатора МВДешных титушек, что свозили в Краковец, вы уже задержали?
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Наливайченко четко сказал - прошли польский КПП без проблем, шли на украинский, а ПЕРЕД НИМ стояла шеренга погранцов, которые не пускали идти дальше. Явно незаконно. Т.е. был прорыв не границы, а незаконного недопуска граждан Украины. Позорище. Кроме того, было сообщение о минировании, по закону, необходимо было вывести людей, но это сделано не было, это уголовное преступление. Наш гидрант трусливое сопливое барыжное существо.
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Речь может идти о государственной измене.
Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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А доказова база, що він є тітушкою Саакашвілі, а не поліції є? Бо я бачила і тітушек від поліціі
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А шо с топазом? Он уже отдал команду? Тоня, переходите на овощи, Вы реально скоро сдохните от того ожирения. А вообще когда о титушках Саакашвили - заявляет проститушка Порошенко, это реально кумедно)
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Антоха, а ты не забыл Трампа из списков Миротворца вычеркнуть?


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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполицией задержан "боевик-титушка" Саакашвили Андрей Котыченко, - Геращенко. ВИДЕО
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