 Нацполицией задержан "боевик-титушка" Саакашвили Андрей Котыченко, - Геращенко. ВИДЕО

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"Национальной полицией задержан "боевик-титушка" Саакашвили Андрей Котыченко", - написал Геращенко.
В то же время экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе отметил, что на данный момент Котыченко везут во Львов. Он добавил, что вчера сотрудники МВД задержали еще одного соратника Саакашвили из Ивано-Франковска - Александра Бурцева, который также активно участвовал в событиях 10 сентября.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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В Украине бытует мнение, что Саакашвили - чуть ли не гениальный реформатор. Так ли это на самом деле? Каким он был "реформатором" - знает вся Грузия. Почему-то этого не замечал Запад: что происходило, какие реформы были в Грузии. Была фасадная демократия, так мы называли то, что у нас происходило.С одной стороны, он декларировал либеральные ценности, за которые вся Грузия боролась.Но оказалось все совсем по-другому. Это был фасад. Для Саакашвили либеральные ценности не были ценностями, это было просто оружие для того, чтобы прийти во власть, взять ее в свои руки. Как только он взял всю власть в свои руки, что произошло? Закрылись почти все телеканалы, которые были независимыми и освещали события по всей Грузии. Остались только маленькие телеканалы, которые не могли сформировать какое-то мнение. Были закрыты все независимые газеты, журналы…
Правозащитница Нана Какабадзе пропустила через себя сотни и тысячи историй пыток заключенных времен Саакашвили, от которых стынет кровь и перехватывает дыхание. По мнению Какабадзе, обвинения Главной прокуратуры Грузии не в полной мере отражают преступления режима Саакашвили. https://www.obozrevatel.com/politics/nana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm
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Потом мы не защитили добровольцев, вступивших в бой против коррупции. Мы смотрели, как их избивают, и жевали поп-корн или считали, что война - это не здесь, не там, где в качестве диверсии украинских детей травят в садиках.
Защитим ли мы сегодня тех, чья вина в одном - в надежде выжить и сохранить свою страну? Или мы почитаем новости, а судьба Котыченко - исключительно в руках адвокатов Михо? Так ведь можно посадить и адвокатов. Можно и каждого из Вас посадить за неуплату тарифов, благо по новому закону Вы обязаны платить за соседа. Всё можно, если население молча жуёт поп-корн.
Вы читали роман "Чёрный ворон"? Он написан по реальным событиям. Там чётко показано, как обыватели устали кормить украинских революционеров и участвовать в их опасных и непонятных акциях. И я хорошо помню, что случилось, когда обыватели самоустранились.
Голодомор.
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После победы народа - очень жестко наказать таких тварей, как Антонина.
КРАЙНЕ ВАЖНА полная и реальная конфискация.
Пока мразь будет сидеть в тюрьме - его выродки должны питаться с помойки.
Это будет хорощим уроком...
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Честно говоря, уважение к Антону Геращенко, с каждым его поступком, падает все ниже и ниже!
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Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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