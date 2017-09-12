 В следующем году расходы на дороги вырастут до 40 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО

Как подчеркнул глава Правительства, дорога является одним из лучших примеров с одной стороны качества выполненных работ, а с другой - организации финансирования проекта. Участие в строительстве приняли международные партнеры, а контроль использования средств позволил сэкономить значительные ресурсы.
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"Год назад именно здесь я пообещал начать капитальный ремонт страны. Все дороги должны выглядеть именно так, - сказал глава Правительства. - Моя задача - не потратить средства, а построить дороги. И в этом году в доступности имеем 30 млрд грн. В следующем году объем работ будет увеличен, а бюджет составит 40 млрд грн".
Гройсман пояснил, что источниками финансирования станут ресурсы Дорожного фонда, ресурсы от децентрализации и средства от перевыполнения плана по таможенным поступлениям.
"Строительство дорог, их качество остается нашим приоритетом", - сказал Премьер.
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Переноситься обіцянка на наступний рік?
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-В позапрошлом году мы посадили 100 Га пшеницы, но все пожрал проклятый хомяк! В прошлом году мы посадили 200 Га пшеницы, и снова все пожрал проклятый хомяк! А в этом году мы посадим 500 Га пшеницы, и пусть подавится этот проклятый хомяк!
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