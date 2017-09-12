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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4348) дороги (1806) Кабмин (10544) Гройсман (3388)

 В следующем году расходы на дороги вырастут до 40 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО

Объем средств, которые в этом году доступны и могут быть потрачены на выполнение дорожных работ, составляет около 30 млрд грн. В следующем году этот объем будет увеличен до 40 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 "Киев - Знаменка" в Киевской области. Работы на этом участке начались в 2015 году и сейчас находятся на завершающей стадии.

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Как подчеркнул глава Правительства, дорога является одним из лучших примеров с одной стороны качества выполненных работ, а с другой - организации финансирования проекта. Участие в строительстве приняли международные партнеры, а контроль использования средств позволил сэкономить значительные ресурсы.

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"Год назад именно здесь я пообещал начать капитальный ремонт страны. Все дороги должны выглядеть именно так, - сказал глава Правительства. - Моя задача - не потратить средства, а построить дороги. И в этом году в доступности имеем 30 млрд грн. В следующем году объем работ будет увеличен, а бюджет составит 40 млрд грн".

Гройсман пояснил, что источниками финансирования станут ресурсы Дорожного фонда, ресурсы от децентрализации и средства от перевыполнения плана по таможенным поступлениям.

"Строительство дорог, их качество остается нашим приоритетом", - сказал Премьер.

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Из-за плохих дорог мы чаще смотрим в землю, чтоб не оступиться, но тут встречаются дураки и мы падаем из-за того, что они, напрочь, отвлекают наше внимание своим идиотизмом…(с)
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Ремонти доріг в 2017 році показали що роботи виконуються бездарно, без проектів, з порушенням всіх вимог та стандартів дорожного будівництва! Такі говноремонти на десятки мільярдів нам не потрібні! Краще ці гроші відправити на армію! Стелити новий асфальт та не замінити всі дорожні конструкції під асфальтом - мости, труби, лотки, кабелі, це ж ідіотизм! Будувати нову дорогу і не робити нормальні розв'язки в населених пунктах (селах) через які проходить траса, не робити зручні надземні переходи через дорогу, не ставити освітлення на трасі по селу, не піднімати трасу над селом на естакаду, для унеможливлення аварій та нещасних випадків з тваринами, дітьми, гужевим транспортом, мотоциклістами та мопедістами - це не європейський підхід до будівництва доріг - це маразм! Ці дороги будуть вбивати людей ще десятки років, бо зроблені через жопу ідіотами та повними профанами!
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мог бы и проще сказать : в следующем году планируем украсть 40 млрд.
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А Вам, що більше до вподоби коли крадуть і взагалі нічого не роблять? Хто би, що не говорив, але дороги дійсно почали ремонтувати.
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Было бы не плохо еще чтобы асфальт клали не на землю, а на гравий хотя бы, чтобы был какой то толк от увеличения этих расходов
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Ти ж обіцяв в цьому році широкомасштабне будівництво доріг?
Переноситься обіцянка на наступний рік?
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Председатель колхоза собирает собрание и говорит:
-В позапрошлом году мы посадили 100 Га пшеницы, но все пожрал проклятый хомяк! В прошлом году мы посадили 200 Га пшеницы, и снова все пожрал проклятый хомяк! А в этом году мы посадим 500 Га пшеницы, и пусть подавится этот проклятый хомяк!
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Этот анекдот и про хомяка и про долгоносика есть.
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американский опыт подьема экономики масштабным строительством дорог , это не плохо, только не надо делать его через барыжную жопу, одновременно со строительством дорог, американцы сделали доступными машины
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((( прикольно наблюдать за истерикой троллей))
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расходы на дороги вырастут - а дороги об этом узнают?
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Т.е. будут повышать налоги на использование дорог ?
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Вот так вот нате вам дулю украинцы. Гнойсману деньги самому сейчас нужны а вы можете и до следующего года подождать. Все равно зачем вам дороги если у вас машин нету. Да и хотелось спросить Гнойсмана где остальные 90миллиардов которые каждый год собирают с автовладельцев в виде акцизов и налогов на бензин?
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Для бюджета расходы, лично для Гнойсмана доходы. Распил бабла идет полным ходом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ следующем году расходы на дороги вырастут до 40 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО
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