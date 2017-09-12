 Пограничники намерены вручить Саакашвили протокол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию можно смотреть на странице Саакашвили в Facebook.
Пограничники намерены вручить ему или его адвокатам административный протокол о незаконном пересечении границы в присутствии представителей СМИ.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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ПП "прославился" на весь мир, а в NY Times вообще красава: "он, как и Янукович, терпит буйную коррупцию в стране и извлекает выгоду из нее".
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У него документы отобрали польские пограничники! Да, да проверили и не вернули!))
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Член "Партии ветеранов России" засветился с Саакашвили во время "прорыва" (фото)
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Оголошення на дверях ботоферми: "Не кидайте какашками в порохоботів - вони їх їдят"
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обоср...облажаться на весь мир из-за личной мотивации. После такого позора президент, спикер и генпрокурор должны уйти в отставку.
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При том рейтинге, который сейчас заслуженно имеет однотуровый, говорить о "доверии народа" - самое тупое, что может присоветовать политтехнолог-дилетант.
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Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик ждет от украинской стороны объяснений по воскресным событиям. Про такое информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Польское радио". Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик, рассказывая о воскресном инциденте с поездом "Перемышль - Киев", которым должен был ехать бывший президент Грузии Саакашвили, заявил: "Это невиданное дело, которое не должно происходить на польских или любых других путях, и не было такого, чтобы машинист зарубежного поезда отказался выезжать". Министр инфраструктуры обратил внимание, что решение украинского экипажа не выезжать согласно графику движения поездов привело к срыву планов нескольких сотен пассажиров, вынужденных ждать в нелегких условиях. Кроме этого, оказалось, что второй украинский поезд, который въехал на вокзал в Перемышле, не пропустил внутрь бывшего президента Грузии. "Вообще это была невиданная ситуация. Если бы президент Саакашвили, например, создавал угрозу для окружающих или других пассажиров, или его физическое состояние не позволяло ему путешествовать, но такого же не было. Глава МИД пытался решить эту проблему, следил за развитием событий и связывался с МИД и МВД Украины", - добавил министр Анджей Адамчик. Глава ведомства инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик отметил также, что ожидает от украинской стороны объяснений воскресных событий на вокзале в Перемышле.
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Опять фейковые новости, не ? Звукозапись есть ?
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дарыгахY%ляцком зазеркалье преступник тот на кого заведено дело и статья.
ну типа "есть уголовка --поэтому есть преступление"
а вот против пэдрастов сабакава грицуцки полкана (шо в п.пропуска) и самого пэдры
уголовки нет --значится нет и преступления
а вот на Законы Конституции Права Человека
в шакала
дарыгахY%ляцком зазеркалье НАСРАТЬ
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Незря говорят что наш ШОКОЛАДНЫЙ- это пороховая бочка для всех нас.
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А Педро шоколадный Ведь начал минировать границу.
Так и дойдет до всех городов. Он так может взорвать всю страну своими минами
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Все это мы уже прошли, всех лицемеров, аферистов которые будут нам программы лепить чтобы раком в очередной раз поставить. Народ Украины очень любит сам себя раком ставить и даже речь не о хуйле. Хуйло это такой некий заборчик для олигархии Украины от народа -"быдла"
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На самом деле, ход Михо с прорывом границы был достаточно мощным элементом игры. Причем, силу этого хода вряд ли кто-то смог оценить именно в том смысле, который в него вкладывался изначально. Дело в том, что политические куклы, подыгравшие ему, не имеют важного опыта поддержки Запада, а Михо имеет как опыт получения этой поддержки, так и ее утраты. Он знает, где находится кнопка, выключающая эту поддержку. Все это происходило у всех на глазах, но никто так ничего и не понял.
Суть выключения поддержки показывает почти дословный пересказ истории, которую нам описал один из наших грузинских читателей. Носясь с флагами реформ Михо в Грузии, следует обратить внимание на всю цепочку любой его реформы. Упрощенно она выглядит так. Поразительные успехи в борьбе с коррупцией. Почему так? Потому что чиновники перестали брать взятки. Отлично! Но мы не помним ни расстрелов, как в Китае, ни длительных сроков, как в Сингапуре, то как же все сработало? Очень просто, чиновники стали получать стабильную и достаточно высокую зарплату. Именно на эту зарплату возник громадный конкурс желающих и произошла мягкая ротация. Но мы же помним, что Грузия была с почти разваленной экономикой, а полезных ископаемых там как не было, так и нет. Грубо говоря, нефтяного фонтана там не произошло. Так откуда деньги? Причем, речь идет не о какой-то одноразовой сумме, а о ежемесячном финансировании зарплат грузинских чиновников. Бюджета всей Грузии на это банально не хватало. Как мы писали выше, в эту программу включились Штаты. Но если они вкладывают свои средства именно в виде финансирования, то обязаны контролировать весь процесс целиком. Это не будет программа Михо, которую он лично придумал, а Штаты оплачивают.
Такую глупость может допускать лишь недалекий оболтус, ибо даже в Германии и Японии Штаты финансировали именно свою программу реформ, и ни влево, ни вправо. Михо просто был местным знаменем, которое делало покер фейс для всей программы. Но это лицо должно соответствовать представлениям Штатов о том, каким должен быть лидер страны, которую Штаты фактически содержат. Михо срезался на попрании принципов демократии. Его генерация насилия не только к преступникам, но и к личным врагам, как раз и стала тем рубильником, который вывел его из игры. Он был выведен мягко и с учетом его молодого возраста, с шансами сделать выводы из собственных ошибок. То есть, Михо точно знал, что должен сделать Порох, чтобы он, а вместе с ним и Украина, срезалась с поддержки Вашингтона.
В последнее время он явно провоцировал Пороха на то, чтобы его свинтили по беспределу и тогда - получите политические репрессии. Но тут он дал маху и получил не симметричный ответ с лишением гражданства. Важный момент заключается в том, что более чем за месяц многочисленные собственные юристы и юристы той же Тимошенко и прочих, так и не подали иска с обжалованием решения о лишении гражданства. Это должны были сделать именно адвокаты, ибо Михо формально уже утратил это право вместе с гражданством и легитимным пребыванием в Украине в качества лица без гражданства. Но любой юрист, изучив открытые сведения об обстоятельствах этого дела, даст 99% отсутствия судебной перспективы. Просто не станем погружаться в детали, но, скорее всего, Михо знает, что в судах ему не светит ничего и вот чтобы совсем не уйти в тень - он поставил на игру «Прорыв». Но в нее пришлось играть до конца. Основным призом должен был стать силовой разгон всей этой публики, которая поехала искать приключения к границе. Желательно, чтобы в результате этой игры появились жертвы, а потом - аресты всех этих юль, сём и прочих. Это именно то, на чем погорел сам Михо и разменял свой статус в Штатах, и к этому он пытался подтолкнуть Пороха. Но мы помним, что ничем закончилось примерно то же самое под ВР, в исполнении Свободы. Вернее, там получился прямо обратный расклад - погибли бойцы НГУ от брошенной гранаты. Но побоища так и не получилось. Даже в идиотов наши силовики стрелять не стали. На границе этот номер тоже не прошел. Скорее всего, там был жесткий приказ о запрете применения оружия даже в целях самообороны. Каждый может представить себе тех погранцов, которые стояли в заслоне без оружия, зная, что к границе подтянулись вооруженные люди Семенченка, среди которых обязательно будут профессионалы из РФ. Между прочим, там на кону стоял и безвиз. Просто представим, что сегодня там произошла стрельба в исполнении погранцов, завтра безвиз гарантированно был бы приостановлен. Ясно, что это удар по Пороху, но наверняка - не только по нему?..."
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