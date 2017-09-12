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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3063) Львов (3700) Саакашвили (2064)

 Пограничники намерены вручить Саакашвили протокол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили во вторник утром вышел из львовской гостиницы "Леополис" к журналистам.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию можно смотреть на странице Саакашвили в Facebook.

Пограничники намерены вручить ему или его адвокатам административный протокол о незаконном пересечении границы в присутствии представителей СМИ.





Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 19 ч.19 часов назад
ПП "прославился" на весь мир, а в NY Times вообще красава: "он, как и Янукович, терпит буйную коррупцию в стране и извлекает выгоду из нее".

Пограничники намерены вручить Саакашвили протокол - Цензор.НЕТ 9274
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нет, он скромно и толерантно говорит о получении выгоды
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Мне интересно по какому закону у Саакашвили не принимали документы когда он был на КПП ? Теперь же пограничники приехали к нему домой? Ето цирк такой что даже при Януковоще такого не было.
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так у него не было никаких документов, он этого и не скрывает.
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А как же он прошел через польский КПП ? Порохобот, ты такой тупой что лучше заткнись
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Полякам он документы предъявил, на нашей стороне устроил цирк с конями.
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О, тоесть документы у него уже появились? так вы уже определитесь со своей конторой ато прыгаете между версиями как Барыга между Европой и Рашкой. И насколько я и миллионы людей видели цирк с конями устроила власть. Саакашвили был уже на украинской территории и стоял возле спецназа (или они тоже нарушили границу?) ипограничники отказались у него принимать документы на проверку (по какому закону?), кроме того КПП оказался заминированным (не без помощи власти) и власть опять нарушила закон вместо евакуации людей с опасной зоны они держали их видимо пытаясь убить вместе с спецназом и пограничниками.
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Во , блин, как они свою удачу про..бали, если у него не было паспорта, пограничники со спокойной совестью бы вернули на территорию Польши гражданина личность которого не удостоверяется ничем, но внешне имеющий сходство с Сакашвили, пусть бы он тогда помыкался.все могло быть не так. Сказочные персонажи. А кто даст гарантию что Саакашвили не пустил вперед себя двойника, типа получится ему(двойнику) заскочить, тогда Саакашвили провезут нелегально и тихо, а запалят двойника, посмеются и скажут "А руки то, вот они"
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а как он украинский КПП проходил, ты в курсе вообще?
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Конечно. Я даже видел онлайн. Ех, мир интернета и новых технологий... Хуйло тоже не рад что теперь тяжело пропаганду через газеты и свое телеканал пропихнуть...правда порохобот?
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выкинь методички)))))
У него документы отобрали польские пограничники! Да, да проверили и не вернули!))
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Брехня, он сам говорит что паспорт у него украли уже не нейтралке.
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из чего следует что пересечение украинской границы было не законно.
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Саша, мне очень нравится твоя самокритичность. Может человеком станешь.
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Файний Бучач‏ @Khu_Buchach 12 ч.12 часов назад
Оголошення на дверях ботоферми: "Не кидайте какашками в порохоботів - вони їх їдят"
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предлагаю вернуть харанта в Молдавию..на историческую Родину
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Боже, так обоср... облажаться на весь мир из-за личной мотивации. После такого позора президент, спикер и генпрокурор должны уйти в отставку.
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Ага. Которому навешали лапши "водинтуриливсепропало", АТО за считанные недели и т.п.
При том рейтинге, который сейчас заслуженно имеет однотуровый, говорить о "доверии народа" - самое тупое, что может присоветовать политтехнолог-дилетант.
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146-я рехворма Офшорного- вызов пограничников на дом
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А руководит этим цирком Юля. У нее в голове одна революция и трон...
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фу Смердеть ты так и не научился. Титушка наша нелюбимая
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Кристина, твоя шкурка до сих пор цела потому что между иностранными танками и твоей халупой стоИт твоя армия. Которую нынешняя власть воссоздала с полного нуля.
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Бойся козла спереди,коня-сзади,дурака-со всех сторон.Чем дурнее власть,тем больше неожиданостей.Нежданчик для педрораста.Готовится заявление Совета ЕС и ООН по действиям украинской власти в отношении Саакащвили.
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дон Педро срочно теперь минирует все города до Киева чтобы Саак не прошел.
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Польша ожидает объяснений от Украины по поводу Саакашвили: в Варшаве хотят, чтобы Киев рассказал о причинах забастовки "Укрзализныци" на вокзале в Перемышле

Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик ждет от украинской стороны объяснений по воскресным событиям. Про такое информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Польское радио". Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик, рассказывая о воскресном инциденте с поездом "Перемышль - Киев", которым должен был ехать бывший президент Грузии Саакашвили, заявил: "Это невиданное дело, которое не должно происходить на польских или любых других путях, и не было такого, чтобы машинист зарубежного поезда отказался выезжать". Министр инфраструктуры обратил внимание, что решение украинского экипажа не выезжать согласно графику движения поездов привело к срыву планов нескольких сотен пассажиров, вынужденных ждать в нелегких условиях. Кроме этого, оказалось, что второй украинский поезд, который въехал на вокзал в Перемышле, не пропустил внутрь бывшего президента Грузии. "Вообще это была невиданная ситуация. Если бы президент Саакашвили, например, создавал угрозу для окружающих или других пассажиров, или его физическое состояние не позволяло ему путешествовать, но такого же не было. Глава МИД пытался решить эту проблему, следил за развитием событий и связывался с МИД и МВД Украины", - добавил министр Анджей Адамчик. Глава ведомства инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик отметил также, что ожидает от украинской стороны объяснений воскресных событий на вокзале в Перемышле.
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объяснение простое - чоколядный аферист сорвался с цепи...
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"Про такое информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Польское радио""
Опять фейковые новости, не ? Звукозапись есть ?
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дон Педро срочно теперь минирует все города до Киева чтобы Саак не прошел.
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в шакаладарыгахY%ляцком зазеркалье преступник тот на кого заведено дело и статья.

ну типа "есть уголовка --поэтому есть преступление"

а вот против пэдрастов сабакава грицуцки полкана (шо в п.пропуска) и самого пэдры
уголовки нет --значится нет и преступления

а вот на Законы Конституции Права Человека
в шакаладарыгахY%ляцком зазеркалье НАСРАТЬ
.
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Но разве дон Педро может все города заминировать. Это же всю Украину подорвет.
Незря говорят что наш ШОКОЛАДНЫЙ- это пороховая бочка для всех нас.
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"Прямая трансляция" как с финала ЧМ по футболу и запуска человека на Марс.Событие мирового масштаба.Многие мировые телекомпании купили на это разрешение?ДБЛ БЛТ ,что Михо,что операторы,что власть с "подачи" которой все это ведётся.
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Янук только расстрелял Майдан.
А Педро шоколадный Ведь начал минировать границу.
Так и дойдет до всех городов. Он так может взорвать всю страну своими минами

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Смеются над народом как хотят. "На границе не было прорыва" " Я не иду в президенты"
Все это мы уже прошли, всех лицемеров, аферистов которые будут нам программы лепить чтобы раком в очередной раз поставить. Народ Украины очень любит сам себя раком ставить и даже речь не о хуйле. Хуйло это такой некий заборчик для олигархии Украины от народа -"быдла"
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Нічого нового від Саакашвілі. Всіх за баранів має.
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так если к нему бараны шыкаладные пришли, то их за людей нужно считать?)
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Це ви вирішили хто з них люди, а хто барани?
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А ты не видишь? На лбу у зеленоголовых бирки же висят!
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Абсолютно законно силой проводить людей через границу? Да они совсем долбанулись.
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Похоже наш президент -маньяк. Сегодня он заминировал границу а что дальше будет минировать
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"...
На самом деле, ход Михо с прорывом границы был достаточно мощным элементом игры. Причем, силу этого хода вряд ли кто-то смог оценить именно в том смысле, который в него вкладывался изначально. Дело в том, что политические куклы, подыгравшие ему, не имеют важного опыта поддержки Запада, а Михо имеет как опыт получения этой поддержки, так и ее утраты. Он знает, где находится кнопка, выключающая эту поддержку. Все это происходило у всех на глазах, но никто так ничего и не понял.
Суть выключения поддержки показывает почти дословный пересказ истории, которую нам описал один из наших грузинских читателей. Носясь с флагами реформ Михо в Грузии, следует обратить внимание на всю цепочку любой его реформы. Упрощенно она выглядит так. Поразительные успехи в борьбе с коррупцией. Почему так? Потому что чиновники перестали брать взятки. Отлично! Но мы не помним ни расстрелов, как в Китае, ни длительных сроков, как в Сингапуре, то как же все сработало? Очень просто, чиновники стали получать стабильную и достаточно высокую зарплату. Именно на эту зарплату возник громадный конкурс желающих и произошла мягкая ротация. Но мы же помним, что Грузия была с почти разваленной экономикой, а полезных ископаемых там как не было, так и нет. Грубо говоря, нефтяного фонтана там не произошло. Так откуда деньги? Причем, речь идет не о какой-то одноразовой сумме, а о ежемесячном финансировании зарплат грузинских чиновников. Бюджета всей Грузии на это банально не хватало. Как мы писали выше, в эту программу включились Штаты. Но если они вкладывают свои средства именно в виде финансирования, то обязаны контролировать весь процесс целиком. Это не будет программа Михо, которую он лично придумал, а Штаты оплачивают.
Такую глупость может допускать лишь недалекий оболтус, ибо даже в Германии и Японии Штаты финансировали именно свою программу реформ, и ни влево, ни вправо. Михо просто был местным знаменем, которое делало покер фейс для всей программы. Но это лицо должно соответствовать представлениям Штатов о том, каким должен быть лидер страны, которую Штаты фактически содержат. Михо срезался на попрании принципов демократии. Его генерация насилия не только к преступникам, но и к личным врагам, как раз и стала тем рубильником, который вывел его из игры. Он был выведен мягко и с учетом его молодого возраста, с шансами сделать выводы из собственных ошибок. То есть, Михо точно знал, что должен сделать Порох, чтобы он, а вместе с ним и Украина, срезалась с поддержки Вашингтона.
В последнее время он явно провоцировал Пороха на то, чтобы его свинтили по беспределу и тогда - получите политические репрессии. Но тут он дал маху и получил не симметричный ответ с лишением гражданства. Важный момент заключается в том, что более чем за месяц многочисленные собственные юристы и юристы той же Тимошенко и прочих, так и не подали иска с обжалованием решения о лишении гражданства. Это должны были сделать именно адвокаты, ибо Михо формально уже утратил это право вместе с гражданством и легитимным пребыванием в Украине в качества лица без гражданства. Но любой юрист, изучив открытые сведения об обстоятельствах этого дела, даст 99% отсутствия судебной перспективы. Просто не станем погружаться в детали, но, скорее всего, Михо знает, что в судах ему не светит ничего и вот чтобы совсем не уйти в тень - он поставил на игру «Прорыв». Но в нее пришлось играть до конца. Основным призом должен был стать силовой разгон всей этой публики, которая поехала искать приключения к границе. Желательно, чтобы в результате этой игры появились жертвы, а потом - аресты всех этих юль, сём и прочих. Это именно то, на чем погорел сам Михо и разменял свой статус в Штатах, и к этому он пытался подтолкнуть Пороха. Но мы помним, что ничем закончилось примерно то же самое под ВР, в исполнении Свободы. Вернее, там получился прямо обратный расклад - погибли бойцы НГУ от брошенной гранаты. Но побоища так и не получилось. Даже в идиотов наши силовики стрелять не стали. На границе этот номер тоже не прошел. Скорее всего, там был жесткий приказ о запрете применения оружия даже в целях самообороны. Каждый может представить себе тех погранцов, которые стояли в заслоне без оружия, зная, что к границе подтянулись вооруженные люди Семенченка, среди которых обязательно будут профессионалы из РФ. Между прочим, там на кону стоял и безвиз. Просто представим, что сегодня там произошла стрельба в исполнении погранцов, завтра безвиз гарантированно был бы приостановлен. Ясно, что это удар по Пороху, но наверняка - не только по нему?..."
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПограничники намерены вручить Саакашвили протокол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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