 Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, полицейский, который расследовал дело похитителей дорогих шуб и драгоценностей, тратил конфискованное полицией добро на собственные нужды. Так говорит прокуратура. По неофициальной информации, полицейский делал ставки на спортивном тотализаторе.
Вероятнее всего, именно об этом инциденте 10 сентября написал на своей странице в соцсети
и замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его информации, следователь сдал в ломбард шубу и проиграл 5 тысяч евро конфискованных денег. Смотрите также: "Мне пох#й. Меня мои пацаны в тюрьме ждут", - пьяный мужчина в Николаеве ударил патрульного и угрожал жене ружьем. ВИДЕО
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Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от
любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел
ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал,
что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была
зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
-- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а
он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были
черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль
семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
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или вы думаете, что раньше там дебилы преступления раскрывали?
их просто нужно заинтересовать, как и остальных НОРМАЛЬНЫХ..
минимальными кредитами, страховкой, з\п досотойной.. если хотите, как в совдепии...
там ведь люди с высшим образованием и они тоже хотят жить, а не выживать...
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т.е. именно страх - двигатель порядка...
посмотрите старые фильмы, как дежурный по милиции принимал людей... все открыто...
а сейчас, полиция боится людей все в решетках, арматура, замки, и пр...
а наши заборы у власть имущих и простых людей? это о чем говорит? именно о том, что порядка и спокойствия в стране нет!
можно сколько хош хаять старых ментов, но до распада Союза такого беспредела небыло...
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Рэхформа у действии!
Мусора по новому! !!!!!!!
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