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 Происшествия, Общество
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Все про:ломбард (17) Николаев (1333) Нацполиция (8667)

 Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро. ВИДЕО

Следователю из Николаева грозит до 5 лет за решеткой из-за исчезновения вещественных доказательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, полицейский, который расследовал дело похитителей дорогих шуб и драгоценностей, тратил конфискованное полицией добро на собственные нужды. Так говорит прокуратура. По неофициальной информации, полицейский делал ставки на спортивном тотализаторе.

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Вероятнее всего, именно об этом инциденте 10 сентября написал на своей странице в соцсети и замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его информации, следователь сдал в ломбард шубу и проиграл 5 тысяч евро конфискованных денег.

Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро 01

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что, блять, значит "постоянно ловят" ? мусарам закон не писан блять
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-- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать? - возмутился Остап...(с)
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-- Украли! Держите! Да вот же он стоит!
Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от
любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел
ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал,
что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была
зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
-- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а
он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были
черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль
семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро - Цензор.НЕТ 1027
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Реформа поліції повністю провалилась, потрібна повторна переатестація з реальною заміною старих поліціянтів.
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среди старых есть спецы!!!
или вы думаете, что раньше там дебилы преступления раскрывали?

их просто нужно заинтересовать, как и остальных НОРМАЛЬНЫХ..
минимальными кредитами, страховкой, з\п досотойной.. если хотите, как в совдепии...

там ведь люди с высшим образованием и они тоже хотят жить, а не выживать...
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Рівень розкриття злочинів в Україні вкрай низький і базується на фізичному впливі на підозрюваних, на побиттях, залякуваннях, тортурах. Фактично більшість розкритих справ це засуджені випадкові люди яких побиттям та залякуванням змусили взяти провину на себе. Такий "професіоналізм" Україні не потрібен! Немає за що чіплятись, ці старі "професіонали" це бруд, беззаконня та кримінал! Краще навчити нових ментів працювати згідно закону та навчити розкривати злочини без тортур та фальсифікації кримінальних справ та підробки доказів, ніж продовжувати все це лайно ще на 20-30 років.
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человек биологическое существо и должно бояться или Бога или черта...
т.е. именно страх - двигатель порядка...

посмотрите старые фильмы, как дежурный по милиции принимал людей... все открыто...
а сейчас, полиция боится людей все в решетках, арматура, замки, и пр...
а наши заборы у власть имущих и простых людей? это о чем говорит? именно о том, что порядка и спокойствия в стране нет!
можно сколько хош хаять старых ментов, но до распада Союза такого беспредела небыло...
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Так менти за СРСР і менти зараз це абсолютно різні люди! Мент в СРСР був чесним, десь щось міг вкрасти з кишені затриманого при огляді в медветверезнику й то боявся що його посадять! А що зараз? Менти грабують, вбивають, віджимають, насилують і нічого не бояться! Ментівська мафія найбільш потужне кримінальне угруповання країни! Ці бізнесменТи не будуть захищати закон та порядок, не будуть служити народу України, бо вони зайняті бізнесом і кримінальними оборудками! Все це лайно має бути звільнене з поліції і засуджене!
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Постоянно его ловили - удивлялись, что он так на мелочевке палится, все надеялись, что он остепенится и будет, как все нормальные мусора, взятками пробавляться... Но, видно, их терпение истощилось...
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Ні -закон не писаний тільки для прихильників секти святого Михуила.
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Странно, почему оно не ляпнуло: "Я верну... Честно-честно... Буду дольше взяток брать и верну..."
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понабирали дебилов по объявлению, реформаторы туевы
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не по оголошенню, а по кумівстру, родству, за великі бабки, які ті підари і відбивають потім. А чесному, розумному і без знайомств двері до прокуратури, поліції ЗАКРИТІ. Крапка.
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чесна, порядна, а тим більше розумна людина не може бути ментом по визначенню .
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Шоколадный режим таких не сажает . Наоборот , получит повышение и переведут в другое место . Это Украина ...
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Этого не переведут - мелочь тырит. Позорит честь мундира.
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Переведут ... Он оближет ботинки своему хозяину Авакяну , поплачется в рубашку и все будет в ажуре .
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Переводят людей на повышение тех, которые мыслят и воруют глобально: если суммы - то побольше, если шубы - то размер побольше, если жилье - так в центре и метраж побольше. А этот так - крысенышь.
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Следак хочет по частям выплачивать украденное, а вы его за это садите в тюрьму и тоже по частям,это будет справедливо.
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думал николаев сепары отобьют и все порешается, а оно опан ды не отбили
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А ничего нет странного. Это типичная ситуация обогащения правоохранителей. Они бомбят конверты, а при обыске вдруг находят значительно меньшую сумму, разумеется со своими понятыми (которые тоже потом получают долю). В итоге все остаются довольны, конверт закрывает глаза на потерю, иначе потеряет больше, понятые тоже довольны и ....следователь смело идет играть в лотерею. Ведь завтра работа - завтра новый конверт.
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Аваков, повысь еще своим мусорам зарплату. Видишь у них денех не хватает и им приходится грабить дома и торговать вещдоками
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гулять так гулять решил авякянавский сученыш...
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И что, уволят? При совке получил бы червонець строго режима. Ибо кому много дано, с того много и спросится. Вор в ментовских погонах должен получать вдвое больше от простого урки
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Полицейскую контору эту он тоже наверно в банк заложил, вы там проверьте, может это уже собственность банка какого-то
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Мелко. Вон Аваков стырил мешки с янтарем на несколько миллионов.
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Выдать за проявленные мужество и героизм именной шмайсер от Авакова. Он всем таким раздает и записывает в свою команду.
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а играл бы в покер, как сын авакова - может и в плюсе был бы. главное - сразу понять, что тотализатор - не твоё ))))
Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро - Цензор.НЕТ 2657
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не царяче діло авачкоав і луцька карати своїх вірних вурок з погончиками.вони про державу думають.щоб їм попузирило...
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Просю выдать во временное пользование... (с) Зелёный фургон
Следователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро - Цензор.НЕТ 6403
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совсем больной - что такой может разследовать!
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А у парня коммерческая жилка - "Полицейский конфискат!!! Низкие цены, гибкая система скидок!!! Обувь, одежда, оружие, наркотики!!!"
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Хвора людина. Між іншим, гральні заклади працюють, а поліція бореться з проституцією, але це набагато небезпечніше для суспільства, проте нікого не хвилює!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСледователь из Николаева сдал в ломбард вещдоки и проиграл на тотализаторе 5 тысяч конфискованных евро. ВИДЕО
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