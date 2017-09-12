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 Политика Украины
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 Во львовскую гостиницу, где живет Саакашвили, пришли правоохранители. ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы и полицейские около 7 часов утра пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает член политсовета партии "Рух новых сил" Иван Слободяник..

Правоохранители пришли сообщить Саакашвили о совершении им административного правонарушения во время пересечения государственной границы в ПП "Шегини".

Один из пограничников пояснил: "Мы пришли ознакомить Михеила Саакашвили с содержанием протокола о незаконном пересечении границы и только. Мы хотим, чтобы он лично ознакомился с содержанием этого документа, но нам пока не дают".

С правоохранителями общаются народные депутаты, сопровождающие Саакашвили, а также его адвокаты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО









Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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Коли під час Майдану Порошенко задерся на БУЛЬДОЗЕР,стало зрозуміло, що він задерся рятувати свої статки і олігархічну систему з її армією чиновників казнокрадів..
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Не государство, а неуправляемая территория. Как это можно было допустить?
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В окружении Саакашвили заметили члена "Партии ветеранов России"

Прорваться через польско-украинскую границу экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили помогал скандально известный экс-мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко.
Об этом в Facebook сообщил активист партии "Національний корпус" Данило Яковлев.
"Цыбко - бывший мэр Смелы и боец или волонтер АТО в батальоне "Днепр 1". Сейчас он активный сторонник великой России, ездит в РФ, даже вступил в "Партию ветеранов России", регулярно ходит на росТВ", - пишет Яковлев
По его словам, Цыбко регулярно ездит в Украину.
"10 сентября Алексей (видимо вместе с друзьями) помогает Саакашвили пересечь границу на КП "Шегини". Зачем Алексей приехал во Львов и помогал Саакашвили остается загадкой, но факт остается фактом", - резюмировал Яковлев. ФОТО https://www.obozrevatel.com/crime/proryivali-granitsu-v-okruzhenii-saakashvili-zametili-chlena-partii-veteranov-rossii.htm
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и чё "порох" пропускает "члена вЯликой раиси" через границу и не забрал у члена гражданство?
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Если бы не Алексей Цибко, Саакашвили никогда бы не прорвался на территорию Украины!
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А я видел как порошенко жмет руку путину за бизнес в росии и договорняк по войне
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Как сказал, Порошенко, пограничники не дали раскачать лодку и теперь Путин не нападёт)))
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озабоченность выразили?
дайте Михо справку и пистуйте туда откуда пришли
не+уй было пункты пропуска минировать было и поезда останавливать
д.б
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Во львовскую гостиницу, где живет Саакашвили, пришли правоохранители - Цензор.НЕТ 6733

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко оказалась на скандальном сайте «Миротворец».
Причинами внесения ее данных в базу сайта указаны «незаконное пересечение Государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц и участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства».
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цензор, а где новость о занесении йули на миротворец?
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некогда полезный ресурс миротворец сам себя выставляет посмешищем такими тупыми действиями
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Гребаный клоун этот Саакашвили. Уведомить,расследовать и посадить, или нах обратно в Грузию.
Я реально его поддерживал поначалу, но побывав случайно пару раз на его митингах,услышав как он их организовывает...шулер.
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Пеця никак не успокоится, и только усугубляет своё положение.
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Жил был Михо, из серии неуловимый Джо. А теперь тупая власть лепит из него национального героя. Невольно возникает вопрос - а не многоходовка ли это? Уж больно по тупому все происходит. Или они действительно настолько тупые? Из понимания ситуации у меня появилось предположение, а не лепят ли оппонента для выборов ? Что то уж сильно похоже, народ у нас больно любит обиженных.
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Просто вони тупіють з кожним днем від своєї безнаказаності
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Люди проривались , бо було мінування. А їх не випускали. Колись по цим подіям будуть віркриті кримінальні справи ,тому що була бездіяльність правоохоронних органів і прикордоннії служби.
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так а чего вы подставляете молодых погранцов девочек и мальчиков как на КПП дали приказ неиникого не пускать и не ставить штампы в паспорта а теперь в отель сунете их идите твари сами кто давал антизаконные и не конституциионные приказы.Вить мы вроде живем в правовом демократическом госсударстве Или конституция только для простых смертных холопов написана. Начните с себя а потом мы будем брать с Вас пример
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо львовскую гостиницу, где живет Саакашвили, пришли правоохранители. ВИДЕО
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