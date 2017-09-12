 Во львовскую гостиницу, где живет Саакашвили, пришли правоохранители. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает член политсовета партии "Рух новых сил" Иван Слободяник..
Правоохранители пришли сообщить Саакашвили о совершении им административного правонарушения во время пересечения государственной границы в ПП "Шегини".
Один из пограничников пояснил: "Мы пришли ознакомить Михеила Саакашвили с содержанием протокола о незаконном пересечении границы и только. Мы хотим, чтобы он лично ознакомился с содержанием этого документа, но нам пока не дают".
С правоохранителями общаются народные депутаты, сопровождающие Саакашвили, а также его адвокаты.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1925179657807846/
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Прорваться через польско-украинскую границу экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили помогал скандально известный экс-мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко.
Об этом в Facebook сообщил активист партии "Національний корпус" Данило Яковлев.
"Цыбко - бывший мэр Смелы и боец или волонтер АТО в батальоне "Днепр 1". Сейчас он активный сторонник великой России, ездит в РФ, даже вступил в "Партию ветеранов России", регулярно ходит на росТВ", - пишет Яковлев
По его словам, Цыбко регулярно ездит в Украину.
"10 сентября Алексей (видимо вместе с друзьями) помогает Саакашвили пересечь границу на КП "Шегини". Зачем Алексей приехал во Львов и помогал Саакашвили остается загадкой, но факт остается фактом", - резюмировал Яковлев. ФОТО https://www.obozrevatel.com/crime/proryivali-granitsu-v-okruzhenii-saakashvili-zametili-chlena-partii-veteranov-rossii.htm
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дайте Михо справку и пистуйте туда откуда пришли
не+уй было пункты пропуска минировать было и поезда останавливать
д.б
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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко оказалась на скандальном сайте «Миротворец».
Причинами внесения ее данных в базу сайта указаны «незаконное пересечение Государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц и участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства».
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Я реально его поддерживал поначалу, но побывав случайно пару раз на его митингах,услышав как он их организовывает...шулер.
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а вот и русские друзья любимого грузина..
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