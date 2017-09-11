 Саакашвили врет о том, что посетил миграционную службу, - Аваков. ВИДЕО

Видео 112
Загрузка видео...
"Саакашвили врет, и врал неоднократно. Мы не имеем в своем распоряжении ни паспорта Саакашвили, который он отдал или передал, и не имеем в своем распоряжении никаких других официальных шагов Саакашвили. В том числе он врет о том, что он посетил миграционную службу", - сказал Аваков.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Саакашвили на брифинге во Львове заявил, что его паспорт исчез во время обыска автобуса правоохранителями. В Нацполиции эту информацию позже опровергли.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
методички онови, троль.
Ответить
Ответить
Ответить
-Может, лабуда?
-А шо, это не то же самое?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://otzyv.7bb.ru/viewtopic.php?id=2
Не попадитесь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
как рос войска в данбасе в 2014 году.
То же самое сказал аваков за пол часа до ентого.
Шпарит тымчук по методичке нар фронта, целую ночь разрабатывал иценюк.
и вот он список -
яценюк
аваков
пашинский
тымчук,
,,,,
все зайчики как один.
Но тымчук долго держдался.
Но, шила в мешке не утаишь как
и слов в голове члена народного фронта.
Ответить
Ответить
без бумажки ты букашка...
Ответить
Ответить
100 чел, которых пригнали на краковец.
Ответить