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 Политика Украины
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 Саакашвили врет о том, что посетил миграционную службу, - Аваков. ВИДЕО

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не приходил в подразделения Государственной миграционной службы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Саакашвили врет, и врал неоднократно. Мы не имеем в своем распоряжении ни паспорта Саакашвили, который он отдал или передал, и не имеем в своем распоряжении никаких других официальных шагов Саакашвили. В том числе он врет о том, что он посетил миграционную службу", - сказал Аваков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Саакашвили на брифинге во Львове заявил, что его паспорт исчез во время обыска автобуса правоохранителями. В Нацполиции эту информацию позже опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины"

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Саакашвілі ніколи не казав, шо він звертався до міграціної служби - до міграціної служби звертався його адвокат.
методички онови, троль.
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Как-то больше верится борцу против олигархов Саакашвили, а не мелкому олигарху Авакову.
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А такого быть не может, что Юля не за Саакашвили, а за права человека и правовое государство?
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-Изя, ви знаете, как русские гаварат на ерунду? Логойда!
-Может, лабуда?
-А шо, это не то же самое?
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Ну так вы все врете.Одни в декларациях,другие в судах,третьи в Раде,четвертые и там,и там,и там.
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рюкзаков вважає що тільки йому можна 3,14здіти ...а всім іншим правду и только правду ...та ні фейсбуков Міхо знає з "ким" сів за стіл...з наперсточниками потрібно за їхніми правилами
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Мені одному здається, що за 25 років нашої Незалежності в Україні "викришталізувався" ТАКИЙ зсучений "політичний прошарок" (в якому "переплелись-пере.блись") всі ці петі-йулі-риги-шмиги-бпп-сдпу(о)-комуняки-монархісти та їн., що для того щоб повернутися до "стартової лінії" (виборів, коли комуняки на.бали народ і замість Чорновола підсунули всім Кравчука і тим самим прирекли Україну на довге блукання внікуди), - треба буде на рік-два відмінити мораторій на смертну кару?!
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Як на мене , нам брешуть всі - і Петро, і Міхо, і Аваков , і Гройсман, і Юля...Чесних людей серед політикуму в Україні - немає.. Нажаль..
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Є один чесний, його звуть Петро Олексійович Порошенко, сказав будемо жити по новому, ось по новому і живемо.
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Та они все там одинаковые. Каждый что-то говорил и ни хрена...
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Это издание - отстой и помойная яма. А вообще смешно наблюдать за трехдневной истерикой по поводу "прорыва".
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бу-га-га.держите меня.а то Авакян пробьет дно.как же все скучно и предсказуемо,блин.
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Такое впечатление что у министра МВд больше никаких дел нет только Саакашвили.по Киеву уже ходить и ездить не безопасно а оно политикой занимаеться
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На счет правды, обращайтесь к Оффшоренко, на худой конец - к Авакяну...
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Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що сьогодні його адвокат подав заяву в міграційну службу України у Львові до української держави з проханням про захист. Він також стверджує, що у нього на українському кордоні з автобуса «вкрали паспорт», який він залишив, коли люди почали його «нести» через український кордон. Проте поліція спростувала цю заяву про викрадення паспорта.
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Вот мне лично всё равно, что Миша вернулся в Украину. Зато Порошенку, Луценку, Авакову и Гройсману больше нечем заниматся, как на ганение Саакашвили.
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Известный тымчук сообщил сегодня в 112 к о том, что Саакашвили совершил такое же нарушение укр границы,
как рос войска в данбасе в 2014 году.

То же самое сказал аваков за пол часа до ентого.
Шпарит тымчук по методичке нар фронта, целую ночь разрабатывал иценюк.

и вот он список -
яценюк
аваков

пашинский
тымчук,
,,,,
все зайчики как один.

Но тымчук долго держдался.
Но, шила в мешке не утаишь как
и слов в голове члена народного фронта.
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"Бреше" - це з словника люмпенів. Я не дивуюсь сабакову - це його стихія.
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а как же он может посетить миграционную службу если у него паспорт сперли???
без бумажки ты букашка...
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И да, где титушки авакова,
100 чел, которых пригнали на краковец.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили врет о том, что посетил миграционную службу, - Аваков. ВИДЕО
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