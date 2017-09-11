 Audi с еврономерами влетел в маршрутку в Киеве. Два пассажира травмированы. Водитель скрылся, бросив автомобиль. ВИДЕО

"Водитель автомобиля Audi двигался по бульвару Перова в направлении ст.м. Левобережная. Audi на большой скорости сначала врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке. Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй - перелом позвоночника. Водитель, по вине которого, предварительно, произошло ДТП, с места скрылся. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, а также скорая помощь", - сказано в сообщении.
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