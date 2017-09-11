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Все про:ДТП (6095) Киев (18123)

 Audi с еврономерами влетел в маршрутку в Киеве. Два пассажира травмированы. Водитель скрылся, бросив автомобиль. ВИДЕО

Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на бул. Перова. Водитель-виновник скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Водитель автомобиля Audi двигался по бульвару Перова в направлении ст.м. Левобережная. Audi на большой скорости сначала врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке. Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй - перелом позвоночника. Водитель, по вине которого, предварительно, произошло ДТП, с места скрылся. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, а также скорая помощь", - сказано в сообщении.

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Audi с еврономерами влетел в маршрутку в Киеве. Два пассажира травмированы. Водитель скрылся, бросив автомобиль 01

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Бульвар Перова и М. "Левобережная"... А если поточнее, то это как?
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судя по видео вроде возле римокатолической церквухи, не доезжая до "запорожца".
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99.99%, что еще позавчера этот гной стоял под зрадой и бил палками по бочками, требуя "справедливости" от "злочыннай влады".
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Так вот если бы влада его услышала и позволила за адекватные деньги растаможить авто, то вопроса "А кто был за рулем?" не возникло бы.
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а чё неплохо, вы нам не даете регистрировать бляхи на наших условиях, так мы вам устроим террор на дорогах, неплохая логика, мне нравится.
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да не вопрос, сколько вас там, тысяч 400 наберется? скинтесь мне, на сумму налогов которую я уже заплатил, че я хуже чтоли, или у вас говно не пахнет?
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спецом кидают новсть о евробляхере чтобы потом спросить а кто это сделал ????
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пишется запрос по месту регистрации и там указывается договор и кто упралять может машинкой не ?
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сколько сынков власть имущик сбивала людей переходящих дорогу и притом номера и ниодин не понес за это ответственность. а этот скрылся потомучто под шумиху вокруг еврономеров его сделалиб козлом отпущения
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А о власть имущих не писали разве? А этот уже понес ответственность?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияAudi с еврономерами влетел в маршрутку в Киеве. Два пассажира травмированы. Водитель скрылся, бросив автомобиль. ВИДЕО
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