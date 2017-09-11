EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Общество
  3705  18
Все про:Винницкая область (465) оружие (4105) Нацполиция (8662) смерть (5259) стрельба (2568)

 "Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него", - полицейские задержали мужчину, убившего односельчанина на Виннитчине. ВИДЕО

Правоохранители Винницкой области задержали мужчину, убившего из охотничьего ружья односельчанина и ранившего еще двоих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, объяснить причины своих действий задержанный не смог.

"Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него. И еще в соседа, и еще в одного",- рассказал задержанный, которому уже предъявили подозрение.

Загрузка видео...

Смотрите также: "Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - пострадавший от штурма Евромайдана в суде. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так все просто!!!!
"Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него. И еще в соседа, и еще в одного"
такие таланты на зоне сгинут!
что нельзя в снайперы забрать? - только заряжайте и подавайте - и войне... конец!
а если серьезно - ужас! просто тихий ужас..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эххх... на Виннитчине можно было патроны с пользой потратить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не говори, где этот мужик был четыре года назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.....очищение ОБЩЕСТВА происходит когда не работают ЗАКОНЫ !!!! я представляю когда будет решение на коротко ствольное оружие ((((( жуть ((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это у вас ирония такая или вы свято верите во всехперестреляшные байки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво, ті хто видавали йому дозвіл на зброю, а це не одна людина, вони усвідомлювали, що займають посади не для того, щоб брати хабарі, а в тому числі й фільтрувати тих кому можна дозволяти тримати й користуватися зброєю?
І ще цікаво, хтось буде перевіряти цей момент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому ж мусора не запитали в "стрілка" про причину такої неадекватної поведінки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вооот, а разрешили бы людям травку, не было бы такой фигни и митингов с революциями тоже, кстати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ха, а чо так грубо? це ж вони насинячилися і пішла зброя в хід, чи не так може?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ми спостерігаємо, як народ за такого керівництва державою, за перманентною бездіяльністю правоохоронних органів, перетворюється на отару дикунів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ти ж себе не рахуєш, що перетворився на дикуна, а влада і в тебе, і в решти одна. Може не у владі справа?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него", - полицейские задержали мужчину, убившего односельчанина на Виннитчине. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти