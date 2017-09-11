Редактор Цензор.НЕТ 11.09.17 16:0111.09.17 16:18 "Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него", - полицейские задержали мужчину, убившего односельчанина на Виннитчине. ВИДЕО Правоохранители Винницкой области задержали мужчину, убившего из охотничьего ружья односельчанина и ранившего еще двоих.Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, объяснить причины своих действий задержанный не смог. "Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него. И еще в соседа, и еще в одного",- рассказал задержанный, которому уже предъявили подозрение. Загрузка видео... Смотрите также: "Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - пострадавший от штурма Евромайдана в суде. ФОТО перейти на форум x Мне нравится
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"Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него. И еще в соседа, и еще в одного"
такие таланты на зоне сгинут!
что нельзя в снайперы забрать? - только заряжайте и подавайте - и войне... конец!
а если серьезно - ужас! просто тихий ужас..
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І ще цікаво, хтось буде перевіряти цей момент?
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