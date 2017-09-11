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50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен изъяли у наркоторговцев правоохранители в Киевской области. ВИДЕО
Правоохранители Киевской области задержали двух цыганок в Белой Церкви, организовавших торговлю наркотиками методом закладок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на организаторов торговли правоохранители вышли после четырех оперативных закупок. Во время санкционированных обысков в доме ромов изъяли 50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен. Найдены телефоны и банковские карты с помощью которых организаторы поддерживали связь с клиентами. Две женщины возрастом 32 и 41 год задержаны и отправлены в СИЗО. Следователи открыли уголовное производство.
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