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 Происшествия, Общество
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 50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен изъяли у наркоторговцев правоохранители в Киевской области. ВИДЕО

Правоохранители Киевской области задержали двух цыганок в Белой Церкви, организовавших торговлю наркотиками методом закладок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на организаторов торговли правоохранители вышли после четырех оперативных закупок. Во время санкционированных обысков в доме ромов изъяли 50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен. Найдены телефоны и банковские карты с помощью которых организаторы поддерживали связь с клиентами. Две женщины возрастом 32 и 41 год задержаны и отправлены в СИЗО. Следователи открыли уголовное производство.

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- может изъяли, - может не изъяли, - может придумали. Судя по тому, что везде торгуют открыто "дурью" полиция потеряла монополию на распространение наркотиков.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен изъяли у наркоторговцев правоохранители в Киевской области. ВИДЕО
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