 Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление… То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - сказал он.
Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье.
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"Они мне не дали. Сегодня утром прошел. Поэтому я не понимаю, зачем нужна была эта истерика. Я спокойно легально шел, хотел пройти все украинские процедуры. Если я человек без гражданства, то я человек без гражданства в Украине… Я обращаюсь в суд за защитой, в Миграционную службу за защитой", - пояснил он.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Ну и коллега по сракам Ляшко подтянулся , бу-га-га.....
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но вопрос вам ,если он виноват , то чего его не арестовали в третьих странах ?
Вот я видел , как твоих и моих земляков , пачками арестовывали на территории ЕС и выдавали властям стран их которых они прибыли .......
Пока что грузинские власти больше так же пистят как и аваков и сотоварищи..
уж насколько американские судьи не подчиняются тамошнему презу -
давно бы скрутили Саакашвили и отправили в Грузию.
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пипецИсточник: https://censor.net.ua/n454817
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Кроме того, его нельзя выслать из страны в период, пока он будет во всех инстанциях обжаловать возможный отказ миграционной службы в судебных инстанциях.
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иначе за клевету , сами можете загреметь на нары.
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....ЗРАДА.
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гуглим Делавер оффшор
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Саакашвили президент Украины? Вроде пока еще нет.
Вы просто не можете показать пальцем ни на кого в Украине (нет фигуры такой величины, более важной и значимой, чем действующий президент), мол, смотрите, этот чувак тоже уклоняется от налогов в бюджет Украины, чтоб этого было достаточно, чтоб простить президента страны, ныкающего свое личное бабло от своей же страны, чтоб не заплатить в пустой бюджет лишнюю копейку.
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При чем, мы все также отдавали отчет, что ведя свой бизнес в кланово-олигархической Украине времен Кучмы, Юща, Яныка - он явно не все дела делал по-белому и по-пушистому - время такое было, что без взяток, офшоров, откатов, двойных бухгалтерий успешно вести дела было невозможно
Но мы же надеялись, что то все было в "старой, про-мокшанской" Украине, кто старое помянет, тому... А вот в "новой, про-европейской" будемо жити по-новому!
И что Петя выйдет к народу и скажет:
- Да, я хитрил в свое время по бизнесу, то да се, сами понимаете, с волками жить, по волчьи выть. Но мы переворачиваем эту позорную страницу, начинаем строить Украину с чистого листа. Я теперь перечеркну свою личную позорную историю, и отныне буду вести свои дела по-белому, сугубо согласно Конституции, Гарантом которой я являюсь. Я перевожу свои бизнесы с офшоров в Украину, пусть все мое состояние послужит развитию нашей с вами экономики. Переведу все свои шоко-баксы и шоко-евро в гривну, и мы вместе с вашими пенсиями и минимальными зарплатами будем теперь в одной лодке. Если будет жопа гривне - потонем все вместе. И да, я всех призываю сделать точно так же. Следуйте моему примеру, иначе если найду кого работающего по старому, буду карать! Точка!
Все. Вот именно так и должен был поступить настоящий президент.
А не в то же самое время, когда в Илловайске гибли ребята, заниматься организацией новых офшоров.
И если любой делок, на которого вы пытаетесь сейчас кивнуть, не сделает именно этого в первый день своего правления - то он того же поля ягода, что и Овощ и Боб.
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11:11 IP: 90.144.93.129 Prasom domumentus? Bam i nosi, va ir dokumentai 😀
перевожу: Пожалуйста документы? Бах по носу, вот тебе документы
75 лаков
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Так может русские солдаты все разом подадут свои бумажки в суд и окажутся на территории Украины вполне законно.
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- "пожил" в палатке;
- побебекал;
- был ведущим телепередачи;
- незаконно пересек границу Украины;
- Эээээ... Всё.
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даже тебе можно.
если твоя шестерка- слуга у власти , плюет на тебя нарушая Конституцию Украины ,
то почему вам хозяевам страны нельзя нарушать ?
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Запитання, чому влада Польщі не робить заяву про прорив кордону?
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