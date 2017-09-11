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 Политика Украины
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 Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что находится в настоящее время на территории Украины легально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление… То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - сказал он.

Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье.

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"Они мне не дали. Сегодня утром прошел. Поэтому я не понимаю, зачем нужна была эта истерика. Я спокойно легально шел, хотел пройти все украинские процедуры. Если я человек без гражданства, то я человек без гражданства в Украине… Я обращаюсь в суд за защитой, в Миграционную службу за защитой", - пояснил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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будка "рошен" - меняет очередной памперс..
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Так НИКТО и не сомневается !!!!
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Поки що йде струшування повітря від Міхо.. Чекаю на серйозні заяви від нього..
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Леонид Днепр - вообще то есть ощущение что он боится.... Это на видио было даже заметно, после его пересечения границы...
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Поживемо - побачимо.. Від Петра популізм і тріпотня вже четвертий рік..
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нема сенсу чекати все більш менш ясно. це всього лиш піар акція проти пороха.
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а чего вы от него на этом этапе ждёте? Его главная задача сегодня, это судебное разбирательство, чтобы получить на руки документ лишающий его гражданства.
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Так.А в БПП,божились,що темники,им нихто не розсылае
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Виталий Портников? Боевой пидорас? Гы....
Ну и коллега по сракам Ляшко подтянулся , бу-га-га.....
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Берите его за жопу и нахуй в Грузию...там пусть докажет что он белый и пушистый...Понабирали мудаков,подавали гражданство как подарки с какого то перепугу.......теперь пожинаем плоды...
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Ни в коем разе не заступаюсь за Мишико ,
но вопрос вам ,если он виноват , то чего его не арестовали в третьих странах ?
Вот я видел , как твоих и моих земляков , пачками арестовывали на территории ЕС и выдавали властям стран их которых они прибыли .......
Пока что грузинские власти больше так же пистят как и аваков и сотоварищи..
уж насколько американские судьи не подчиняются тамошнему презу -
давно бы скрутили Саакашвили и отправили в Грузию.
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сепары, прорывавшие границу в 2014 году - теперь торговые партнеры вальцмана..
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>И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства
пипецИсточник: https://censor.net.ua/n454817
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Рошен не позволяет Саакашвили обратиться в суд, потому что Саакашвили пройдёт все инстанции страны и подаст в суд Европейский где легко выиграет дело против Украины по делу о лишении гражданства и тогда Рошен официально будет в Евросоюзе обычной тряпкой балаболом. Его итак уже никто не хочет принимать. Липецкий клоун достал уже всех своими просьбами одолжить денег на распил рошеновской банде Украины.
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интересно как можно не позволить обратиться в суд ? тем более адвокату ?
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пока не будет отметки эмиграционной службы о пересечении границы и решение укр.суда по вопросу лишения гражданства нельзя подавать а Европейский суд
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так а кто мешает и тем более "не позволяет" как написано выше обратится адвокату в суд ? для этого не надо даже пересекать границу
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а это личное дело исца, как он будет подавать. Вас не особенно то и спрашивают. Имеет на то право.
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я спрашиваю как можно "не позволить обратится в суд", не через кого, можно даже заказным письмом если очень захотеть
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Если человек, лишенный гражданства, прибудет на украинскую границу и официально обратится к пограничникам за защитой, они будут обязаны автоматически передать его заявление в миграционную службу, впустить его на территорию страны и выдать ему справку о законности пребывания на территории Украины на весь срок рассмотрения миграционной службой его заявления о защите.
Кроме того, его нельзя выслать из страны в период, пока он будет во всех инстанциях обжаловать возможный отказ миграционной службы в судебных инстанциях.
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еще раз, как можно не позволить обратится в суд после лишения его гражданства ? религия не позволяет ?
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до сих пор у его адвокатов нет решения о лишении его гражданства
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так пусть затребуют, это их работа, если отказ выдать решение снова таки есть юридические основания подавать в суд
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пока не выиграл или не подал иск он не гражданин, мог подать через адвоката, а здесь он нелегально
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Выдать Грузии Мишико и всё. Достал уже. Он никто у нас в стране.
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Гражданка Украины. Которая любит свою страну. И против что бы варяги нами командовали.
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правильно, пусть местные барыги командуют, ну и грабят, грабят...Ты из однотуровых или в доле ?
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А Мишико что не барыга? Он что не грабил свой народ? Да ему плевать на Украину
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Я не работаю в прокуратуре Грузии. К ним вопросы. Ну если Грузия требует его естрадиции. то есть же причина? И ты что реально считаешь что он будет стараться для Украины и нашего народа?
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есть факты - идите в суд и доказывайте.
иначе за клевету , сами можете загреметь на нары.
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было бы то что мы имеем у руля мужиком и хорошим политиком , сел бы с грузином за стол , поговорил ... может к чему то пришли , а нет , натравил свору своих собак и сам из за угла погавкивает , позорище а президент
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Президент не говорит с каким то грузином, за каким то столом, а призывает правоохранительные органы выполнять задачи согласно своим полномочиям....
....ЗРАДА.
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то есть он заявление как беженец подал или что
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Ну добре. От Міхо в Україні. Що далі ? Коли там вибори до верх.ради ? Восени 2018. А поки що...ну гучні заяви. Так, це у нас завжди вміли робити. Людям потрібне щось реальне.
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а че вы ждете, какие выборы - народ в количестве 3000 уже всё решил, идите прямо в АП!
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утративший гражданство законно может находиться либо по иностранному паспорту с отметкой погранцов, либо как беженец попросивший убежища
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утративший гражданство по иностранному паспорту, как понять....?
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Михо боится коррумпированная украинская верхушка...Пэця быстро забыл о своих оффшорах и российском бизнесе, собакову ещё рюкзачное дело должно сниться, уровень преступности в стране зашкаливает, Гройсман никак от Роттердамов +, с газовыми хабами отойти не может...Одни праведные воры наверху засели..
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краткий пересказ гебнявой методички, что показывает кто здесь топит и спит и видит чтобы скинуть хунту
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Ну, прям там, гебнявая методичка. Я по поводу рюкзаков ничего не знаю, поэтому солидарствоваться с товарищем по этому поводу не буду, а вот по поводу офшоров у Гаранта конституции, да по поводу кидалова с Роттердамов+ - где тут "не правда" из рузьге-методичек?
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по данным единого реестра юрлиц и физлиц, частное учреждение Американский университет Украины основано одноименной корпорацией в штате Делавер, США.Уставной фонд ТМ - 1,7 млн грн. Руководителем университета с ноября прошлого года числится бывший члена грузинского правительства - экс-министр экономики Георгий Аверладзе.По информации СМИ, частный Американский университет еще в 2015 году планировали создать экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с бывшим нардепом Николаем Катеринчуком и телеведущим Савиком Шустером.
гуглим Делавер оффшор
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Зачем вы мне показываете, что кто-то еще, кроме Главного Хранителя Закона в Украине имеет рыло в пушку?
Саакашвили президент Украины? Вроде пока еще нет.

Вы просто не можете показать пальцем ни на кого в Украине (нет фигуры такой величины, более важной и значимой, чем действующий президент), мол, смотрите, этот чувак тоже уклоняется от налогов в бюджет Украины, чтоб этого было достаточно, чтоб простить президента страны, ныкающего свое личное бабло от своей же страны, чтоб не заплатить в пустой бюджет лишнюю копейку.
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я бы не показывал если бы этого деятеля не пропихивали как замену тому что есть
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Петя занимается бизнесом в Украине и не только уже очень давно. При чем не со вчера, и не с 2013-го года. И заработал он к 2014-му году капитал очень приличный (мы все знали, что выбираем шоколадного барыгу - богатенького буратину).
При чем, мы все также отдавали отчет, что ведя свой бизнес в кланово-олигархической Украине времен Кучмы, Юща, Яныка - он явно не все дела делал по-белому и по-пушистому - время такое было, что без взяток, офшоров, откатов, двойных бухгалтерий успешно вести дела было невозможно
Но мы же надеялись, что то все было в "старой, про-мокшанской" Украине, кто старое помянет, тому... А вот в "новой, про-европейской" будемо жити по-новому!
И что Петя выйдет к народу и скажет:
- Да, я хитрил в свое время по бизнесу, то да се, сами понимаете, с волками жить, по волчьи выть. Но мы переворачиваем эту позорную страницу, начинаем строить Украину с чистого листа. Я теперь перечеркну свою личную позорную историю, и отныне буду вести свои дела по-белому, сугубо согласно Конституции, Гарантом которой я являюсь. Я перевожу свои бизнесы с офшоров в Украину, пусть все мое состояние послужит развитию нашей с вами экономики. Переведу все свои шоко-баксы и шоко-евро в гривну, и мы вместе с вашими пенсиями и минимальными зарплатами будем теперь в одной лодке. Если будет жопа гривне - потонем все вместе. И да, я всех призываю сделать точно так же. Следуйте моему примеру, иначе если найду кого работающего по старому, буду карать! Точка!

Все. Вот именно так и должен был поступить настоящий президент.
А не в то же самое время, когда в Илловайске гибли ребята, заниматься организацией новых офшоров.

И если любой делок, на которого вы пытаетесь сейчас кивнуть, не сделает именно этого в первый день своего правления - то он того же поля ягода, что и Овощ и Боб.
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Не хунту, а лайно однотуровое, запел тут, как будто барыга - это Украина. Батончик из-за щеки для начала вынь.
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как будто банда 3000 это украина, порохоботов и то больше
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Ну тебе своих коллег легче посчитать, у кассы ж встречаетесь
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ну вобщем обычное дело для сектантов, просто нап3дел
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Ти злочинець, який порушив закон України!!! Геть додому в Грузію!
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у нас народ веселится, коментрии под статьей о возвращении Саакашвили:

11:11 IP: 90.144.93.129 Prasom domumentus? Bam i nosi, va ir dokumentai 😀
перевожу: Пожалуйста документы? Бах по носу, вот тебе документы
75 лаков
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Друзи,приемна новина: Элина Свитолина-3я ракетка мира!Это уже друга приемна,писля повернення Михо з вимушеного вигнання.Святкуемо браты!
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а он давно не гражданин Грузии, Иванишвили лишил его гражданства. Придумайте чтото новенькое, чтобы умнее выглядеть.
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михо умалчивает что подать в суд можно через адвоката. вобщем как всегда сектанты хавают лапшу
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подать в суд можно так, как этого желает истец
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Международный уголовник устраивает пресс-конференции в Украине.
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Сначала нарушив закон прорвался на Украину.. а теперь оказывается находится тут законно. Просто потому что какую-то бумажку в суд подал.
Так может русские солдаты все разом подадут свои бумажки в суд и окажутся на территории Украины вполне законно.
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професійна курва, та інвалідка на візку тимошенко, дуже хоче стати президентом.
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Курва, то та, шо офшори у Панамі відчиняє, поки українці за Вітчизну гинуть.
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я смотрю, что у нас каждый порохобот прямо таки эксперд-правовик и знаком с процедурами.
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КПД Михаила Саакашвили:
- "пожил" в палатке;
- побебекал;
- был ведущим телепередачи;
- незаконно пересек границу Украины;
- Эээээ... Всё.
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Дааа, в натуре неудачник - ничего не украл... не годится во власть, то ли дело пэтя!
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МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ!!! Законы никому нельзя нарушать!!! Ну, Саакашвили можно...
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конечно можно..
даже тебе можно.
если твоя шестерка- слуга у власти , плюет на тебя нарушая Конституцию Украины ,
то почему вам хозяевам страны нельзя нарушать ?
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Соєві , чому ваш сцар 9 місяців не підписував закон про амністію нашим захисникам , які пройшли горнило ординсько-української війни ? . Більшість з них сидить по сфабрикованих доказах . Згідно ЗАКОНУ він мав підписати через 15 днів.
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это вам не порохобот, это настоящий ыксперд- правовед
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Влада України заявляє про прорив кордону.
Запитання, чому влада Польщі не робить заяву про прорив кордону?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО
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