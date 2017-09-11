 "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - прокомментировал Порошенко факт нарушения государственной границы.
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Правильно поступить в этой ситуации это оставить Михо в покое и дать ему возможность оспаривать лишение гражданства в суде. Докажет хорошо, не докажет может ещё лучше
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Знаете что самое смешное ?
Именно голосами партии имени Пэци в ВР провален законопроект предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. Закарпатсвие контрабандисты отбашляли
Тогда окружение Порошенко не знало, что копает яму своему патрону
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ЗЫ. К сожалению, власть выставила посмешищем не только себя, но и страну в целом. Показала слабость нашего Президента/Главнокомандующего и это во время войны…Кого он может защитить, что он может гарантировать? Что у него с совестью и мозгами? Вопросы риторические…
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Боевики угрожают Украине, и они каждый день пресекают границу Украины,вместе с вооружением, и с ними ты, Петро, ведешь переговоры. а Саакашвили угрожает твоей власти, поэтому ты, и твоя стая гоняетесь за ним с пеной у рта, а переговоры, не?
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По закону - "Стаття 1. Державний кордон України - Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України -суші, вод, надр, повітряного простору. " Линия не имеет толщины - это проходят еще в начальных классах школы. А так называемая нейтральная полоса - это не граница, это просто особый район пограничной зоны, который регламентируется не законом, а подзаконными актами.
Очень даже сомневаюсь, что спецназ позволил себе устроить кордон на территории Польши. Так где находился Саакашвили и нардепы - в Польше или в Украине? И где проходила линия границы (хотя бы - где стоят столбики у автодороги)?. Может жители Краковца или пограничники прояснят этот вопрос.
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Мне напоминает:
https://www.youtube.com/watch?v=zT0J_1vN7eE
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