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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Общество
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 "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранительные органы дать четкую правовую оценку вчерашним событиям в ПП "Шегини" с участием Михеила Саакашвили и ряда народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко заявил, что ситуацию с гражданством Саакашвили необходимо решать в украинских или европейских судах и рассказал, что лишил гражданства экс-главу Одесской ОГА на законных основаниях. Его решение Саакашвили даже не пытался оспорить в судебном порядке, хотя, по словам Президента, имел для этого достаточно времени..

"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - прокомментировал Порошенко факт нарушения государственной границы.

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о як загавкало порохохуйло. яке право ты мау не пускать Саакашвили в Украину.
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Ооох! Кто б говорил. Это после Майдана-2 когда свергли пусть плохого но законного президента и выборов в один тур

Правильно поступить в этой ситуации это оставить Михо в покое и дать ему возможность оспаривать лишение гражданства в суде. Докажет хорошо, не докажет может ещё лучше
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А с какого перепугу он должен подавать в отставку?
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"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу ..." Пэця

Знаете что самое смешное ?
Именно голосами партии имени Пэци в ВР провален законопроект предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. Закарпатсвие контрабандисты отбашляли
Тогда окружение Порошенко не знало, что копает яму своему патрону
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Офшорный ты наш А себя не хочешь посадить?
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Пётр Алексеевич, откройте свои офшорные счета и верните в украинскую экономику налоги и только тогда Вы можете делать разного рода заявления. Ведь дело не в Саакашвили, а в том, что Вы и Ваша барыжная компания достали народ. Вы опозорили Украину на весь мир! Народ стонет от ваших воровских тарифов и постепенно ЗАКИПАЕТ. Вы хотите МихоМайдан? Продолжайте в том-же духе ...
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Ну слава тебе яйца! Наконец то гидрант проснулся. Все шавки отметились, и педро решил выползти из своего загашника. Какой оказывается у нас принцыпиальный гидрант! Нет у него разницы между нарушителями границы на востоке и западе. Ну вот скажите, громадяне, привычка пиздЕть у него врожденная или приобретеная? Ну кто тебя дурака спрашивает? Ну ляпай языком про ассоциацию, безвиз, досягнення.... То, за шо уличить нельзя. А про границу, тебе лучше и не упоминать. А то слепой видит какая разница . Так бы стадо мусоров с поганами в луганской и донецкой области насмерть стояли, как перед своими же согражданнами. Короче. Я уже было смирился с кучерявым. Хрен с ним... не хуже прежних. Сиди уже , сколько там осталось царьком на Банковой, только людей не задрачивай. И на тебе... барыге лавры папередника под хвостом припекают.
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Это шоколодное недоразумение пару раз произносит слово инцидент как инциНдент. Грамотный зараза!
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Стільки савушкінських повилазило...Важко вам мабуть за Міхо топити з яким ваше Хуйло воювало. Порошенко все вірно сказав. Такі пополізи як Міхо хочуть повторення трагедії під ВР.
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Саакашвили имеет право вернуться в Украину, а Порошенко никто не давал право вышвыривать людей из страны. И понятно, если бы Михаил лизал Пете задницу, или хотя бы помалкивал, Петя бы его не тронул. Но Саакашвили прямо говорит о том, что понимают многие - коррупция сгрызает Украину и не дает ей нормально развиваться. А Порошенко вместо того чтобы бороться с коррупцией, борется с теми кто выступает против коррупции.
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короче прорыва не было)) переход на границе был заминирован, люди убежали с границы, что бы не погибнуть от мины
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Петр Алексеевич! ну сколько можно бухать?
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Президент так ничего и не понял, или это хорошая мина при плохой игре? Все очень глупо и печально, но самое страшное, что за это позорище ответственны именно Вы, господин Президент. Ваша власть, которая погрязла в кумовстве и казнокрадстве. Дать с барской руки гражданство, потом его незаконно отобрать. Затем информационная война, которой бы обзавидовались российские пропагандоны, шоу на границе с остановкой поезда, минированием пропускного пункта и цепью пограничников. И за всем этим прячутся именно Ваши слабость, эмоции и фобии , а разруливает это вся страна и тратятся бюджетные миллионы.
ЗЫ. К сожалению, власть выставила посмешищем не только себя, но и страну в целом. Показала слабость нашего Президента/Главнокомандующего и это во время войны…Кого он может защитить, что он может гарантировать? Что у него с совестью и мозгами? Вопросы риторические…
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Молодец!!!Под каждым вашим словом подпишусь, Вы сказали истину, какой она есть.
+10000
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Интересно было бы посмотреть на соевого если бы он вчера оказался в роли Михо.... много ли народу пришло перетаскивать харанта через границу?....думаю ответ очевиден - народ бы еще замуровал барыгу в кирпичной кладке ....
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".. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе"-ложь.
Боевики угрожают Украине, и они каждый день пресекают границу Украины,вместе с вооружением, и с ними ты, Петро, ведешь переговоры. а Саакашвили угрожает твоей власти, поэтому ты, и твоя стая гоняетесь за ним с пеной у рта, а переговоры, не?
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А был ли прорыв границы (юридически)? У меня по этому поводу большие сомнения.
По закону - "Стаття 1. Державний кордон України - Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України -суші, вод, надр, повітряного простору. " Линия не имеет толщины - это проходят еще в начальных классах школы. А так называемая нейтральная полоса - это не граница, это просто особый район пограничной зоны, который регламентируется не законом, а подзаконными актами.
Очень даже сомневаюсь, что спецназ позволил себе устроить кордон на территории Польши. Так где находился Саакашвили и нардепы - в Польше или в Украине? И где проходила линия границы (хотя бы - где стоят столбики у автодороги)?. Может жители Краковца или пограничники прояснят этот вопрос.
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Народ, вам ничего не напоминает это?
Мне напоминает:
https://www.youtube.com/watch?v=zT0J_1vN7eE
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педрила писдуй са сваими будками в землю абитаваную пока не повесили нах...
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О! риторика бандита поменялась. Те 4 тысячи кто прорывал силовиков на границе уже ни в чем не виновны. И к ним притензий больше нет. От падаль сцыкливая!
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А кого це цікавить, що злодій вайцман зі злодієм гройсманом мислять, їх місце або в в'язниці або в ліпшому разі в Ізраїлі.
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Бегают, как ошпаренные, пытаясь найти виновных там, где их нет. Идут на опережение, гася пожар и натравливая народ на тех, кто был на стороне соблюдения законов демократии, в данной ситуации. Может у нас не все понимают, что происходит, но международное сообщество уже реагирует на произвол власти. Это уже серьёзно. Власти мало было унизить Украину собственными коррупцией, воровством и неумением и нежеланием проводить реформы, им понадобился очередной скандал правового нигилизма.
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Петруччо а хто провокатор тих всіх подій,не ти часом?Треба дивитизь з кого це починалось і хто до цього довів.То шо ти тут мудру міну робиш вже ніхто на це не ведеться,вже всі зрозуміли яке ти цинічне і підступне брехло!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО
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