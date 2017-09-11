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 Политика Украины
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 "Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО

Защита одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза намерена обжаловать "приговор" оккупантов - 8 лет колонии.

Об этом после оглашения "приговора" сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов людям, собравшимся поддержать его подзащитного возле здания "суда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео выступления, размещенное дочерью другого лидера крымских татар Айше Умеровой.

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Полозов уточнил, что "суд" оккупантов все-таки признал заключенного Ахтема Чийгоза гражданином Украины.

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По словам адвоката, защита будет добиваться освобождения его подзащитного вместе с правительством Украины.

"Приговор Ахтему Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый из вас получил сегодня 8 лет колонии", - отметил Полозов и добавил, что сам Чийгоз "не сломлен, он остался верен своему народу".

После выступления Полозова люди начали скандировать "Ахтем, мы с тобой!".

Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии, - Полозов 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Преклоняюсь перед мужеством, честью и патриотизмом Ахтема Чийгоза, который бросил вызов целой фашисткой раше. Герою Слава! Раша - страна отброс, управляемая мясниками- извращенцами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО
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