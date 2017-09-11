 "Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО

Полозов уточнил, что "суд" оккупантов все-таки признал заключенного Ахтема Чийгоза гражданином Украины.
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По словам адвоката, защита будет добиваться освобождения его подзащитного вместе с правительством Украины.
"Приговор Ахтему Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый из вас получил сегодня 8 лет колонии", - отметил Полозов и добавил, что сам Чийгоз "не сломлен, он остался верен своему народу".
После выступления Полозова люди начали скандировать "Ахтем, мы с тобой!".
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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