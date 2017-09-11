 "Невестка у меня там. Внуков иду проведать. Как живется? Если бы не на камеру - рассказала бы", - через КПВВ "Станица Луганская" ежедневно проходит около 10 тысяч людей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, в основном люди идут получить соцвыплаты или сделать закупки. Стоимость продуктов на подконтрольных Украине территориях в несколько раз ниже. Люди, пересекающие линию разграничения, рассказывают украинским солдатам, что на оккупированных территориях дешевые только сигареты и водка.
Многие идут на оккупированные территории к родственникам.
"Невестка у меня там. Ходим внуков проведывать... Как живется им? Если бы не на камеру - рассказала бы. Выживаем", - рассказывает одна из женщин на КПВВ. Читайте также: Террористы не отвели от линии разграничения один "Ураган" и 13 "Градов", - ОБСЕ
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Это раньше вышли в чисто поле, помахались кто выжил тот и победил. А теперь, как говаривал )(уйло, пустим впереди женщин и детей ...
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https://youtu.be/3_WxYsdlM5c
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Звали Хуйла - теперь пускай у него и сосут.
Во время войны такой движ - преступление!
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