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 Политика Украины, Общество
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 "Невестка у меня там. Внуков иду проведать. Как живется? Если бы не на камеру - рассказала бы", - через КПВВ "Станица Луганская" ежедневно проходит около 10 тысяч людей. ВИДЕО

Ежедневно около 10 тысяч граждан Украины с оккупированных российскими террористами территорий пересекают линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, в основном люди идут получить соцвыплаты или сделать закупки. Стоимость продуктов на подконтрольных Украине территориях в несколько раз ниже. Люди, пересекающие линию разграничения, рассказывают украинским солдатам, что на оккупированных территориях дешевые только сигареты и водка.

Многие идут на оккупированные территории к родственникам.

"Невестка у меня там. Ходим внуков проведывать... Как живется им? Если бы не на камеру - рассказала бы. Выживаем", - рассказывает одна из женщин на КПВВ.

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Хоть не всегда понятно кто с кем и за что воюет, но получается вот такая, мля, война. И никуда от этого не денешься. (((
Это раньше вышли в чисто поле, помахались кто выжил тот и победил. А теперь, как говаривал )(уйло, пустим впереди женщин и детей ...
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ну тебе может и не понятно кто с кем воюет на третьем году войны, а украинцам еще с 14 года понятно - с росией воюем, с той которая аннексировала Крым
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это понятно, но наши граждане там заложники, а кто и рад оккупации.
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Что бы не пустить Сакшвили в Украину Парашенко и Рюкзаков высаживают всех пассажиров с поезда, собирают сотни титуши, беркутни, погранцов. А сепары Лугандона свободно пересекают т.н. КППВ несколько раз на дню
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Харош свистеть... Это они внуков в тачках возят или жратву??? Какие им соцвыплаты?? У них всё необходимое есть - дешёвые сигареты и водка, и на балалайке играть можно... Им хватит.. Не надо меня кормить - пусть сами себя прокормят.....
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И кстати - невестка там, а где сынок??? В ополчении ДНР????
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Та еще можно свободно "гаварить па руски".
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Какие люди??..твари гавноросские!.....10 тысяч убиенных, а они теперь за хавлом в УКраину и пенсиями прутся.... нахер пшли скоты из лыныдырляндии!
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а с херов они там гуляют, я бы их в 14 ом году расхуячил из кпвт, жители бамбаса своим тупоумием виноваты в смерти людей, а на цензоре реклама нашего края висит филилал рыговский и в киев перебрались уроды, вообще охуели что ли на цензоре, давай модер лепи бан
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А ты мудило где был в 14-м, когда погранцы в Луганске отстреливались и просили подкрепления? Какого ты теперь, уже постфактум, тут гавно в ведре мешаешь? Ни одна гнида тогда палец о палец не ударила. Ждали скоты, пока все здания позахватывают. Прокуратура "под протокол" документы мешками жгла. Вывели сначала святое - банки и руководство - а потом и войну начали. Вод взяли-бы в 14-м с десяток гавнюков и закрыли лет на 15 - ничего-бы и не было. Поэтому нефиг тут теперь вонять - у самих рыло в пуху.
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в донецком погран отряде кулеметник бтра, на сартене гранитном и заре с херов ли я мудило
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Им бы при пересечении штампик в паспорт ставить.
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Оставляйте свои пожелания гавноросским "братьям" на ЮтЮбе!
https://youtu.be/3_WxYsdlM5c
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Большая глупость - пропускать этих даунбасских полуживотных за харчами.
Звали Хуйла - теперь пускай у него и сосут.
Во время войны такой движ - преступление!
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Ленту комментариев, заполонили потомки совковых стукачей и вертухаев! Это такие же мрази, стучали и кричали- "уничтожить как бешенных собак".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Невестка у меня там. Внуков иду проведать. Как живется? Если бы не на камеру - рассказала бы", - через КПВВ "Станица Луганская" ежедневно проходит около 10 тысяч людей. ВИДЕО
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