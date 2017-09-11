 "Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО

В городе Саакашвили встречали несколько тысяч человек. Об этом свидетельствуют видео опубликованные на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В центре города Саакашвили встретился скандированием: "Слава Украине - Героям Слава". С Саакашвили многие хотели сделать селфи, а также отмечали, что рады, что он снова в Украине.
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1. Есть группа людей, считающих, что все на 100% инсценировано самим Саакашвили, включая привоз псевдо-титушек и разборки с ними. А власть просто укрепляет силовой кордон вокруг, чтобы иметь резервы для реагирования на возможные провокации.
Особо радикальные верят, что там много оружия и специально спровоцируют конфликт, убив несколько пограничников, чтобы начать неконтролируемую реакцию.
2. Есть группа людей, верящая в официальную позицию РНС, что власть свозит титушек, чтобы помещать мирным сторонникам РНС встретить своего лидера.
Появление в автобусе Тимошенко, сильно вводит в недоумение этих людей.
3. Есть группа людей, считающая, что это заговор Порошенко и Саакашвили с целью оттянуть на себя голоса оппозиции и в конце договориться.
4. Есть группа людей, охеревшая от всего этого цирка и хотящая досадить в этот автобус остальных политических лидеров, забрать у всех паспорта и оставить жить между двумя границами в буферной зоне.
Я в четвёртой группе, а Вы?
David Braun
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Оригинал -- https://youtu.be/FsRnCXB8kGY
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