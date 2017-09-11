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 Политика Украины
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Все про:Львов (3691) Саакашвили (2013)

 "Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО

В воскресение, 10 сентября, вечером экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили приехал во Львов.

В городе Саакашвили встречали несколько тысяч человек. Об этом свидетельствуют видео опубликованные на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В центре города Саакашвили встретился скандированием: "Слава Украине - Героям Слава". С Саакашвили многие хотели сделать селфи, а также отмечали, что рады, что он снова в Украине.




Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили встретился со своими сторонниками во Львове. ВИДЕО

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Евгений - сиди в шатах и не п--ди. Без тебя умника разбираться будем.
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Это тот Кузьма который в 2004 пел за Януковича?
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Новая власть действует как и старая ..Те же сопли и те же стоны .Ничему это дурачьё не научилось .Не доводите до греха ибо побежите вслед за Януковичем !!
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А кто учредитель партии "старой" власти? Нет никаких старых и новых, есть все те же. Спасибо за это однотуровому хомячью.
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хай попробуют задержать Михо я думаю что тогда офшорному барыге много гаек закрутят
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Ой нельзя в Грузию - ведь там в тюремной камере галстуки не положены .
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Задолбали Подвожу предварительные итоги высказываний про цель и причины ситуации в Краковце.

1. Есть группа людей, считающих, что все на 100% инсценировано самим Саакашвили, включая привоз псевдо-титушек и разборки с ними. А власть просто укрепляет силовой кордон вокруг, чтобы иметь резервы для реагирования на возможные провокации.

Особо радикальные верят, что там много оружия и специально спровоцируют конфликт, убив несколько пограничников, чтобы начать неконтролируемую реакцию.

2. Есть группа людей, верящая в официальную позицию РНС, что власть свозит титушек, чтобы помещать мирным сторонникам РНС встретить своего лидера.

Появление в автобусе Тимошенко, сильно вводит в недоумение этих людей.

3. Есть группа людей, считающая, что это заговор Порошенко и Саакашвили с целью оттянуть на себя голоса оппозиции и в конце договориться.

4. Есть группа людей, охеревшая от всего этого цирка и хотящая досадить в этот автобус остальных политических лидеров, забрать у всех паспорта и оставить жить между двумя границами в буферной зоне.

Я в четвёртой группе, а Вы?

David Braun
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Михо благодарит Йулю за поддержку агрессии России против Грузии в 2008 году .
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Да ужжж! Вспоминается толпа на Банковой рвавшая нынешнего гаранта Конституции и эта... не дающая пройти Михаилу к мерии Львова. И там и там эмоции но совершенно разные.
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В мінстеця горе , так як їх сцаря зустрічали б не так.
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швили, давай, на джорджийу! У тебя, клоуна, в Украине нет будущего. ты совершил сознательное преступление при переходе границы Украины и должен понести наказание. Какой теперь ты борец за законность? ты, просто проходимец и наглый популист, вредитель для Украины. Ярким показателем твоего потока вранья является горячая любовь к косатой ведьме тимошонке. пшьло нах, трепло, за поребрик и передай привет )(уйлу. Продолжай жевать галстук.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО
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