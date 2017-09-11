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 Политика Украины
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Все про:гражданство (717) Пайфер (103) Саакашвили (2006) США (13370)

 Лишение гражданства Саакашвили создало имиджевую проблему, которой Украина не имела, - экс-посол США в Украине Пайфер. ВИДЕО

Лишение экс-главы Одесской облгосадминистрации и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который является экспертом влиятельного аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я никогда не был сторонником того, что господин Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", - отметил экс-посол США.

"Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована в умный способ. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", - заявил Стивен Пайфер.



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Как сообщалось, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
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повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
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Перевожу с дипломатического на обычный:
"Я не знаю, зачем вы пригласили Саакашвили, но то, что власть Украины сделала с ним, показывает, что страной управляют идиоты"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛишение гражданства Саакашвили создало имиджевую проблему, которой Украина не имела, - экс-посол США в Украине Пайфер. ВИДЕО
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