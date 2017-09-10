EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  12313  324
Материалы по теме:
Все про:Львов (3689) Саакашвили (2001) Садовый (319)

 Саакашвили встретился со своими сторонниками во Львове. ВИДЕО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко и экс-главой СБУ Валентином Наливайченко прибыли во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Генпрокурор: "Организаторы и руководители прорыва границы Саакашвили будут привлечены к уголовной ответственности"

Политики прошли к центральной львовской площади Рынок, где у ратуши они встретились с мэром города Андреем Садовым.

Саакашвили поблагодарил всех за поддержку. Кроме того политик заявил, что не имеет дальнейших планов и будет ждать свою жену и сына. "Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына", - заявил он.



Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
якщо це ви мені написали, то ви дуже помиляєтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда вы тут за гадю жопу рвали, пидарасы, я вам тут писал, что это подстилка кремлевско-медведчуковская, а вы меня банили и ругали. Теперь грузин против порхатого. Тьфу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та да этих пи ...расов вон сколько повылазило... фу тупое животное стадо без мозгов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маємо . Саакашвілі виставляє вальцмана перед суспільством як боягуза. Значить це добре.А взагалі то емітація боротьби. Треба на Вальцмана подавати до суду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
за грузина последние подхуйловники на западе отвернутся.Миша воевал с русней п.идор ты дырявый.дал бой на земле,море и в воздухе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слава Украини! Героям слава! Украина буде вильной?! ...... а в ответ тишина (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
и да таки что есть Мише предьявить?смотрите Украинцы как дырки игнорируют мой вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Значит так, бараны, чтобы вам было понятно, о чем я, читайте пидаоасы. Итак, путин хуйло и гандон штопанный, йуля воровка жидока предаьельская, я ее маму в рот ебал, подставила нас не раз, вальцмана рыгионально януковичского маму ебал, и грузина психопата баламутного, выродка кремлевского маму ебал, вместе с коломойскими, ахметовами, кличками и медвечукгандонами. Теперь понятно, или дебилы вы полные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все ясно. патріот ! Але бажано без матюків .
 показать весь комментарий
Ответить
 
пидр, хуй михо воевал с путином, наивный ты пидарас. он слил хуйлу территории грузии и теперь тут баламутит, а вы ведетесь, дауны. Да, парашенко и юля пидарасы, устраивает, конченные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что то не ахты круто много "прихильников". Пускай погуляет Мишка, пока есть такая возможность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты бык фестивальный герой за клавой не обобщай п идор.Мише что есть предьявить интриган ты ебаный
 показать весь комментарий
Ответить
 
По итогам дня: а неплохую операцию провели Михо с оппозицией!) Отвлекли внимание титушкек на западный фланг (Краковец) затем, ложное наступление на восточный фланге (Перемышль); потом, типо, отход в Карковец и не ожиданный прорыв в центре, где кордон был меньше всего к этому готов!)

Доброй ночи бандеровцы, не ругайтесь сильно, берегите себя; ну и немного позитива в тему : https://www.youtube.com/watch?v=tvBpdp7V1pQ&list=RDq6SSBlSm0Q4&index=25
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У тебя, Михо, сейчас должно быть всё расписано по минутам и претворяться в жизнь! Иначе мафия "прозреет" и начнет делать тебе и твоим сторонникам большие гадости! Господи, зачем ты так "испытываешь" Народ Украины, зачем делаешь, чтобы люди глупели перед выборами и позволяли себе выбирать в "правящую элиту" одних дебилов, барыг, "клептоманов" и прочих с "отклонениями"?! Ведь эти "правители" не могут видеть дальше собственного носа и прогнозировать развитие событий в стране больше чем на день вперёд! Неужели эти идиоты никак не могут понять, что чем больше они пытаются "прессовать" Михо, то тем более он становится популярным у украинцев и на Западе, тем больше сплачиваются опозиционные власти барыг силы и тем быстрее нынешние "можновладці" будут убраны от "корыта" разгневанными людьми?! А если ещё по вине нынешних "реформаторов" прольется кровь людей, то им самим гарантированно будут "вилы", а их оффшорам и всем активам "приснится" "огромный писец"?! Хотя, них...я они мне нужны, эти идиоты?! В конце концов каждый сам творец своей судьбы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та похуй вальцману, хер грузин его скинет. вальцмана майдан может скинуть, но тогда точно еще парочку областей просрем, вальцмана надо хитрость смещать, нобудет не просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
порохоботы,кремлеботы и русня с Украины ненавидящая все украинское бздит Мишу,потому как ебать будут.еще раз спрашиваю что есть Мише предьявить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tel Saf вот ты и спалился б лядина.21% територии Грузия потеряла в 93году.но тогда вы русня назывались там миротворцами а после 2008г окупантами чуеш разницу свинья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конгломерат садовой юля грузин колошмыга против однотурового рыга, по-моему ни хера не выйдет, сильно михо зарыпается, зарлют иликупят через анус коломойского.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили встретился со своими сторонниками во Львове. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти