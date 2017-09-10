 Саакашвили встретился со своими сторонниками во Львове. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Политики прошли к центральной львовской площади Рынок, где у ратуши они встретились с мэром города Андреем Садовым.
Саакашвили поблагодарил всех за поддержку. Кроме того политик заявил, что не имеет дальнейших планов и будет ждать свою жену и сына. "Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына", - заявил он.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Доброй ночи бандеровцы, не ругайтесь сильно, берегите себя; ну и немного позитива в тему : https://www.youtube.com/watch?v=tvBpdp7V1pQ&list=RDq6SSBlSm0Q4&index=25
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