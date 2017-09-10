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 Политика Украины
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 Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО

Государственная пограничная служба заявляет о прорыве в пункте пропуска через государственную границу Украины "Шегини" и массовое незаконное нарушение государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбу.

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"Около 20.00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины", - говорится в заявлении.



При этом в Госпогранслужбе сообщил, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы получили телесные повреждения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Дебилы, гражданин Украины, не может возвращаться на родину незаконно. Его могут незаконно не пускать!
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Лучше с фингалом на ипле, чем потом за совершенное преступление в тюрьме...
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Массовое нарушение госграницы состоялось еще в феврале 2014 года. Кого за это дрючить?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПроизошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО
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