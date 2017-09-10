 Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбу.
"Около 20.00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины", - говорится в заявлении.
При этом в Госпогранслужбе сообщил, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы получили телесные повреждения.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
21886 403
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП "Шегини", - МВД(8)
Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины. ВИДЕО(587)
ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба(101)
Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО(275)
Саакашвілі потрапив в Україну. ВІДЕО(0)
Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж(744)
Среди задержанных возле "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция(254)
Ответить
Ответить
Ответить