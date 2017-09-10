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 Политика Украины
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Все про:гражданство (713) граница (3205) Саакашвили (1992)

 Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Журналисты зафиксировали момент прорыва сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили украинского кордона и прохождение политиком на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.





Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Так і є. Бо без політиків- там, де є політики, порядку немає.
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Далi будуть мабуть формувати паралельне правительство,та объявлять Пете импичмент
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Ты посмотри на их о лексикон, Фрейд в гробу бы перевернулся от этих эпитетов.
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Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 3024 Сергей1500900

да...порохнявые вместе с пуйловскими прямо лютуют против Михаила.
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многие считают, что сближение с цивилизованными институтами власти не на руку чиновникам, так что будут вас кормить лозунгами многие годы
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У порошенка зараз ступор. А вірних військ у пороха немає. Є голубани.....
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))) Який ступор? В прямому ефірі показали, як Мишко херачить погранців на кордоні. Що ще потрібно було зробити, щоб на весь світ себе дискредитувати і разом з цим підвищити рейтинги по всім статтям Порошенку?
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А сколько было желчи в комментариях... Ну вот он и здесь. Дальше - больше
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Позор. Неужели в стране нет проблем. Грузины, армяне, евреи,..., а где украинцы? Бесконечное манипулирование народом. Целый день страна смотрит цирк с Саакашвили. Зачем он вам нужен? Почему он так в свою Грузию не врывается? Жаль родственников, которые живут в этом бардаке на 1000 гр. пенсии.
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Країна живе звичайним життям. А шоу дивляться ті, кому нема чим зайнятися.
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бульбаш кацапский, Держава смотрит цирк ШОКЛАДНОГО недоумка.
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номерной, а ты какого х.ра здесь побираешься - не хватает на хлеб?..
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Чергова - СЛАВА! Замість того,щоб зустріти - ЗАКОННО "не настоящего Сакашвіли" - "царь то поддельный" - ось так. Спиною до людей, та країни. Хоча по обличчях "пятнистых" - було выдно "ху ис ху". А що далі? Боротись та перемагати. Не заради Саакашвілі, і для ньго в тому часлі і нас, всіх - Батьківщини, людей, дітей... та нашого майбутнього. Це основне і це мета. Мета - людей. Жити як усі люди. Це ж так мало... жити.
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Посмотрел видео. Шума много.Коментатор кричал тысячи, многие тысячи. Навскидку сотни две -три. На больше видимо денех не хватило.Ну и что дальше? Миха наш президент?
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Сотни две - три говоришь? Порошенко выходит испугался больше чем ты. Как ты считаешь, кто из вас двоих более тупой и кто более адекватен на роль президинта? По моему ты даже умнее чем он.
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Чого ви всі радієте? Скільки часу був головою обл.адміністрації Одеси та ніхуя для них не зробив тільки свою пику на різних передачах світив, срати він на Вас усіх хотів він тільки про свої рейтинги думає.
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Ти напевно такий баран яких любить годувати Сракашвілі. Усі кругом знають що нічого не зробив він для Одеси.
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До идеи с кордоном скорее всего дошёл Аваков
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Хорошие видио, для антипиара Саакашвили. Гражданин страны который ничего не сделал для нее рвется к кормушки, где сидят свои свиньи, чтоб протолкнуться к кормушки и урвать у страны последнее, Абсурд
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Да, не говори. Шоколадной кормушке порохоботов писец.
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имхо, канеш,но вот ИМЕННО ЭТО - вызывает животную экзистенциальную ненависть Держимордорских оркорабов к Украине: народ - налогоплательщик смеет сам решать вопросы с властью - не нравится - пенделя даёт, сам идёт на фронт - защищать свою Батькiвщину, сам кидает дрожащими лапками бабулек свои последние нищенские гривночки в кружки добровольцам, сам создаёт себе кумиров, сам в них ошибается и разочаровывается . САМ, не с позволения барина. За это и только за это рабы люто ненавидят вiльну Украину. Рано или поздно - всё у вас получится
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Что ьудет,вей что будет,вы кому верите ? В Кремле говорят уже празднуют с шампанским. Дождемся что все развалится и снова станем московской губернией..ой дураки,ой идиоты.
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нахер нам вообще граница с Польшей!? в том виде как сейчас-чистая кормушка для "та-можна" и для прыкордонныкив, границу-открыть, всех погранцов перебросить на Восток и в АТО, Шоколад-малой скоростью в Липецк, к своим!
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Кто-нибудь объявлсл Саакашвили в Украине персоной нон-грата? И если нет,то почему порохососы воют про обычное пересечение границы человеком, как о конце света? По-моему бурная деятельность в Украине всяких мураевыхбойкошуфричейрабиновичей и прочей нечисти больше похоже на конец света.
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Пишаюся таким патріотизмом у наших силовиків сьогодні у Шегинях
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Ребята, это же обрушение "берлинской стены", никак не меньше!
Время е*анутых диктаторов и алигархических кланов подходит к концу - это факт!!!
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Почему Путин шельма молчит,? В Кремле наверное сидит его двойник,а Путин который пониже готовит переворот в соседней Украине. А Юля Каплан готовит покушение на украинского Президента.
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так не доводите людей добелого коленя!
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анархисты во главе с Нестором ивановичем создали вполне себе приличное государство. Только идиот с кацапами границу не закрыл.
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А ПОСМОТРИТЕ УКРАИНЦЫ, КАК ВЕЛИ СЕБЯ "УКРАИНСКИЕ" ПРОДАЖНЫЕ СМИ! "112" - ПОЗОРИЩЕ!!! ПРО "НЕПОГОДУ В АМЕРИКЕ", ПРО ВСЕ ЧТО УГОДНО, НО НЕ ПРО СИТУАЦИЮ НА ГРАНИЦЕ! "ПРЯМОЙ"(ЛИЗОБЛЮДСКИЙ КАНАЛ С ОСТЕРБАЙТЕРАМИ ИЗ РОССИИ" - "КАРАУЛ СААКАШВИЛИ ПРОРВАЛСЯ". "ЗИК" - ТИШИНА(ДЫМИНСКИЙ В БЕГАХ ЗА УБИТУЮ НА ДОРОГЕ ЖЕНЩИНУ). ИНТЕР, 1+1 - ТИШИНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНАЛ, ЧТО ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОКАЗАЛ - НЬЮСВАН(УДИВЛЕН - ПРОЦЕНТ РАБОТАЮЩИХ НА ТВ СКОТОВ ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ)!
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Це точно, сам на те звернув увагу!
"Журнашлюхізм" у нас продовжує процвітати...
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Горжусь вами дорогие УКРАИНЦЫ , где встречу украинца с уважением пожму ему руку . Миша вас не подведёт , берегите его .
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не факт. скорее всего он мало что сможет. Пока не снесён 100% прокурорский и судейский корпус , причем никаких парашютов - пенделя и пожизненный бан на госслужбу. Имхо, это явный сигнал АП - "начинайте ДЕЛАТЬ , хоть что - нибудь для экономики "
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Чергова - СЛАВА! Замість того,щоб зустріти - ЗАКОННО "не настоящего Сакашвіли" - "царь то поддельный" - ось так. Спиною до людей, та країни. Хоча по обличчях "пятнистых" - було выдно "ху ис ху". А що далі? Боротись та перемагати. Не заради Саакашвілі, і для ньго в тому часлі і нас, всіх - Батьківщини, людей, дітей... та нашого майбутнього. Це основне і це мета. Мета - людей. Жити як усі люди. Це ж так мало і багато... жити.
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Заграждения-были,"титушки"-были,силовики-были,минирование-было,остался последний аргумент-ввести военное положение.
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За офшоры Параши пострадать желающих не нашлось...
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Якби спочатку позбавили громадянства Бойка, Медведчука, Нивинського і т.п. братію, то з Саакашвілі ще якось би це проканало, а так зворотній ефект...
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Мне не нравится увиденное. Нарушается незыблемость границы Украины. Подставляются погранцы, провоцируются столкновения народа с ними. С тем народом, которому они должны верно служить... НО если нарушается ЗАКОН по отношению к тому, кто борется с коррупцией в Украине, и в то же время закон НЕ применяется к тем, кто должен давно греть нары (сепары/рыги/коррупционеры), наоборот- они переезжают в Киев и прекрасно себя здесь чувствуют, то народ вынужден САМ брать на себя функции власти и защищать Закон. И за этот беспредел нужно "благодарить" барыгу, который 4-й год поступает вопреки всему и всем, несмотря на пролитую украинскую кровь.... А теперь если эти тысячи людей двинут на Киев и по дороге/в Киеве к ним оооооочень многие присоединятся, ибо ДОСТАЛО всех......
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Надо дать шанс погранцам реабилитироваться. Пусть такой же цепочкой станут на границе "с Ростовом" и стоят хоть всю ночь, чтобы не пробежал один большой мужчина с шоколадками в карманах.
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Сам факт лишения Саакашвили гражданства был глупым, что и видно по этому видео. Но вопрос в другом: что может дать Украине Саакашвили кроме популизма? Для того, чтобы бороьбся с коррупцией у Саакашвили нету информации, да и сам он излишне эмоционален для политика. Короче зря народ тратил силы и время на этот прорыв.
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Дождетесь,это уже было в истории когда Петлюра-погромщик сверг гетьмана Скоропадского а в итоге потеря державности .
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Громадяни, спокійно! Хто побачив у цьому повернення яника - 3000!%
Хто побачив у цьому розквіт дИмократії: - - 3000
що це, цирк - 1000
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а нічого і не відбулося... звичайний несанкціонований мітінг, тільки на кордоні...
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Людина, котра організувала цей ганебний спектакль, повинна негайно залишити посаду.
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подозрительные сторонники,все молодые и здоровые лбы,похожи на обыкновенных титушек,наверное не буде дила....
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https://youtu.be/aT7mNb14DZE А это видео никто не хочет вставить, ну что бы в очередной раз соврать, что драки не было?
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Ни чему наших граждан жизнь не учит. Жаль. Жаль страну. Дебилов не жаль. Жаль людей, которым дебилы могут посадить на шею не понятно кого. Одного нам уже, дебилы, на шею сажали. Впрочем если считать с Ющенко то этот может быть уже третьим.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМомент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО
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