 Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
16504 280
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян(261)
Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО(267)
Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж(702)
Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО(301)
Саакашвили пересечет границу с Украиной на поезде Интерсити(0)
Среди задержанных возле "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция(252)
Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор(135)
Ответить
Ответить
Ответить
да...порохнявые вместе с пуйловскими прямо лютуют против Михаила.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Время е*анутых диктаторов и алигархических кланов подходит к концу - это факт!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Журнашлюхізм" у нас продовжує процвітати...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хто побачив у цьому розквіт дИмократії: - - 3000
що це, цирк - 1000
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить