 Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам нардепа Юрия Деревянко (фракция "Батькивщина"), толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.
При этом нардеп отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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но всё же ей выпала честь
есть украина, есть украина, есть украина, есть!
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см. "Последнее задание Штырицца" - https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31316.phtml
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Тим паче є вусі підстави , не законний перетин кордону , депортувати падлу
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Терпеть Пиховшека не могу, сука конченная.
Есть еще информация по "Прямому".
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Я вот только теряюсь в догадках, а что дальше?
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теперь билет на поезд - и в Европу
а вы тут с Михо боритесь, как нанайские мальчики
Грузия вам в пример
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Сразу видать - кацап лишнехромосомный обыкновенный.
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Контрабас Николозыч Тимошенко
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Михо на Киев дойдет, Пэтю посадит за сдачу национальных интересов Украины!
Майдан за пару дней справится. Тянуть не будем.
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а хто буде стримувати російські танки на Чернігівському напрямку?
думаєте, Міхо?
Міхо буде тікати швидче за вас, бо вам путлєр повідриває голови, а йому - яйця
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и только когда войска Наполеона подошли к Дубровнику, жители города, увидевшие в нём освободителя, встретили императора с ключами от крепости
о чём впоследствии горько пожалели
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Мужик сказал - мужик сделал.
Не то шо унылое шоколадное туловище.
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За один день начудить такой балаган, а в конце обосраться по полной!
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Кремлёвская шалава Ю помогла Крым оккупировать, теперь дерьмо завозит.
Миша - ты политический труп!
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Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Поки ми на праці на Фейсбуке «працюють» 1 500 поребрiкiв з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Не намагайтеся звертатися до їх совісті, або цитувати Божі заповіді. Немає у цього контингенту людей совісті. Вона у них спалена за гроши.
Середня зарплата на фабриці тролів - 45 тисяч рублів. Стільки платять за виконання норми в 135 коментарів. Робочий день у них триває 12 годин, потім денну зміну змінюють сови. Є також відділи українською та англійською мовами, але там зарплата від 65 тисяч і вище.
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
Увага! Майже всi коментарі - тролі з фсб. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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