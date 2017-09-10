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 Политика Украины
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Все про:гражданство (711) граница (3204) Деревянко (26) Саакашвили (1990)

 Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины. ВИДЕО

Сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам нардепа Юрия Деревянко (фракция "Батькивщина"), толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.

При этом нардеп отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.




Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Классное фото . Жаль что тогшда выпустили . В толпе можно было и порубать на куски тварь .
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ТЕПЕРЬ МЫ ТОЧНО НЕ КАЦАПЛЕНД, ТАКОЕ ТАМ НЕВОЗМОЖНО!!!
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теперь вы больше похожи на Конго
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трусов плодила наша планета
но всё же ей выпала честь
есть украина, есть украина, есть украина, есть!
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Ничего против Саакашвили неимею, но неужели в Украине нет достойных людей,что нужно за него дратся и устраивать митинг? Или люди думают,что если он станет президентом,то все олигархи сядут?
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Прорвали и нарвались на засаду мусоров, по 24 каналу показывают, что туда нагнали автобусов с полицией... пипец, так бы Крым и Донбасс защищали...
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"Неужели это провал и второго срока не будет?", - Поросенко.

см. "Последнее задание Штырицца" - https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31316.phtml
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От і чудово , тепер саме час під ̶б̶і̶л̶і̶ волохаті рученьки і чартером на Грузію )))

Тим паче є вусі підстави , не законний перетин кордону , депортувати падлу
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Вывод после прорыва границы толпой - один. Порошенко никто не защитит.
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у кого есть ссылка на стрим с михо?а то по ньюзвану хорошоизвестный всем пиховшик начал вещать)
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https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q

Терпеть Пиховшека не могу, сука конченная.

Есть еще информация по "Прямому".
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Смотрите по "Прямому" каналу, кажется бывший Тонис.
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Читаю та дывуюся... Шо, Порох так всих задовбав в Нэньке?
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Украинская политика похожа на футбольный матч. У каждой команды свои фанаты, которые улюлюкают на противника.
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Ну я трохы спилкуюсь с хлопцямы з Украйны, у кожного свий погляд на цэ. Алэ на Цензори зараз якэсь свято... У всих нова надия шо Порох виддасть булаву, чи шо?!
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Та тут каждый день свято. Сегодня у "борцов с властью".
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"Le Moniteur":1)Корсиканское чудовище с бандой своих головорезов высадилось в Канне ; 2) Наполеон Бонапарт занял Лион; 3) Благодарный Париж ждёт своего Императора...(с). Мдя, а Медведчуки, агенты Держимордора, что элементарно и без помех взрывают и похищают людей в столице воюющей страны, пропагандисты вражеских РФ ТВ госканалов, сепары с кровью по локти из дамбабвы и проч. запросто шныряют туда и обратно через любые границы.
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А на что юльда расчитывает , постоянно светя своё табло рядом с Саакашвили?
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Навіщо було тоді стягувати силовий контингент на пунктах пропуску через кордон, якщо у підсумку всеодно пропустили Саака? Скільки це коштувало українському бюджетові? Хто заплатить за цю всю виставу, з чийого карману сьогоднішня зарплатня спецназам, прикородонникам и т.і., які день провели на кордоні з нульовим ефектом? Навпаки, лише мінуси Україні від таких подій. Чому пан Президент зведення рахунків зі своїми вчорашніми друзями здійснює за рахунок платників податків та завдаючи при цьому шкоди міжнародному іміджу України?
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что то цензор нет делает с михи кумира.петя-вор, но чем саак лучше? если он встретился и едет вместе с прожженной блятью тимошенко-уже это говорит, что он ничем не отличается от йюли и пэти. такой же пустобрех и пройда. и нах Украине нужен очередной грузин?
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Короче пиар акция прошла на ура.
Я вот только теряюсь в догадках, а что дальше?
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спасибо Порошенко за безвиз с ЕС
теперь билет на поезд - и в Европу
а вы тут с Михо боритесь, как нанайские мальчики
Грузия вам в пример
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Ну, барижники сепарські, готуйтеся. Ліхтарі по Грушевського підбирайте зарання.
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швили будет выдворен за незаконное пересечение границы. вот тут он попался не по-детски.
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Ну Майдан тоже кое-кто считал незаконным и где они сейчас?
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может, я наивная ))), но мне кажется, что сбу должно заниматься взрывами в Киеве, которые гремят с завидным постоянством, а пограничники не должны пропускать в страну шпионов и диверсантов..., хотя о чем это я.... самое главное для этих служб не пустить в страну Саакашвили, потому что он, наверное и есть тот самый шпион и диверсант, который взрывает машины в Киеве...
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я маю - євреї після сьогоднішнього від нього відрекуться. бо для єврея - ганьба бути вже настільки дурним.
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стену построить не успели и колючей проволоки не хватило ...
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Шо за дикость,у Саакашвили не действительный паспорт ,погранцы имеют полное право открывать огонь на поражение,хоть бы не позорился!
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Во нулевка кровожадная!
Сразу видать - кацап лишнехромосомный обыкновенный.
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Если бы у него был недействителный паспорт, то его допустили бы до погранконтроля, забрали бы тот паспорт и депортировали в Грузию, как и обещали. Но так как с самого начала операция по лишению гражданства Саакашвилли была соовершенно беззаконным гибридным проектом, то его и пытались до того контроля не допустить остановками поезда, титушками, спецназом. Потому что, при проверке на границе, погранцы были бы обязаны вручить ему решение (если оно было!), а Саакашвилли то решение имел права оспорить, и выиграл бы в любом суде, бо никто не имеет права оставлять человека без гражданства (и этот аспект был не единственным нарушением законов, как украинских, так и европейских во всей этой дурацкой истории)
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Поздравления Михо! Теперь он нелегал и подлежит депортации. куда? Та в Грузию, а там 11 ждёт)) Во бараны))
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Порошенко в офшор созданый в 2014 году депортируй! И сам можешь присоединяться!
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Всех, конечно можно выгнать из страны. Безвиз рулит в одну сторону.
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тут вопрос, подлежат ли апатриды, проживающие в УКраине выдаче другому государству
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Шкварки News‏ @ShkvarkiUA

Контрабас Николозыч Тимошенко Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины - Цензор.НЕТ 6317
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Плохо работаешь, активней давай, ато без шоколада останешься скоро.
Михо на Киев дойдет, Пэтю посадит за сдачу национальных интересов Украины!
Майдан за пару дней справится. Тянуть не будем.
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наконец наши журналсты проснулись, прокоментировали по основным каналам тв настоящую сущность артиста Саакашвили, посмеялись над Тимошенко, которая вместе с Путиным хохотала над Саакшвили как он жевал свой галстук, а сегодня они неразлей вода, должно быт застыдились наши политики предлагавшие ему гражданство, не дай Бог в нашей стране такого ,,гостя,, грузина
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А тепер в криївку ? Партизанка починається? Зауважимо ,що люди не злякалися "замінування". Не потрібно створювати нового кумира із Саакашвілі. Він є звичайною людиною і явно не є ворогом України. А от за чоколадних соромно! Так обіспатись на увесь світ то треба вміти... Хоча може так і задумано. Незабаром хвороба злая і неможливість виконувати роботу та потрібне лікування в ЛіПецьку... Побачимо до Нового Року...
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яка криївка?
а хто буде стримувати російські танки на Чернігівському напрямку?
думаєте, Міхо?
Міхо буде тікати швидче за вас, бо вам путлєр повідриває голови, а йому - яйця
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Так обіспатись на увесь світ то треба вміти... Хоча може так і задумано. --это что имеется в виду?)
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город-крепость Дубровник (Рагуза) не был взят ни одним завоевателем
и только когда войска Наполеона подошли к Дубровнику, жители города, увидевшие в нём освободителя, встретили императора с ключами от крепости
о чём впоследствии горько пожалели
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Говорил же Михо, что будет 10 сентября в Украине!
Мужик сказал - мужик сделал.
Не то шо унылое шоколадное туловище.
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От і чудово , тепер саме час під ̶б̶і̶л̶і̶ волохаті рученьки і чартером на Грузію )))Тим паче є вусі підстави , не законний перетин кордону , депортувати падлу
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А тепер його можна вже в кутузку саджати...
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Что, Юрик Бутусов, утёрся? "Сторонники Саакашвили провели политика на территорию Украины"? Удивительно, как ты не написал "Юлька провезла в инвалидной коляске"? Кстати, против этого беспредела, который барыги устроили по отношению к Саакашвили, выступают не только его сторонники, а все нормальные украинцы, которых у нас большинство! А вот ты за постмайдановские годы превратился из авторитетного свободного журналиста-аналитика во властного холуя! Позор тебе и таким, как ты! Продолжайте малевть и писать свои пасквили на нормальных политиков! Вам уже никто не верит и ничто не поможет! Ганьба вам! Слава Украине!
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А кстати да, даже противники Саакашвили просто в шоке от телодвижений офшоренка.
За один день начудить такой балаган, а в конце обосраться по полной!
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а швили г*фном оказался.
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пора вже силовими методами цей чурбанський цирк зупиняти
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Блин... Да его же теперь первый же мент с чистой совестью может задержать и выдворить в Грузию! Он же теперь вне закона. Это Михо играет по крупному... Или грудь в крестах - или голова в кустах...
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І де ж там Ківа та інші олігофрени , що погрожували стріляти ?!
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Чому ви всі радіете? Давня звичка гуру з-за кордону чекати. Міхо така ж скотиняка як і наші, та ще й без тормозів. Надіюсь його заарештують и відправлять на історичну батьківщину.
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Интересно, а почему пограничники не открывали огонь на поражение.
Кремлёвская шалава Ю помогла Крым оккупировать, теперь дерьмо завозит.
Миша - ты политический труп!
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Увага! Caution! Ахтунг! Намалювались тролі з фсб.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Поки ми на праці на Фейсбуке «працюють» 1 500 поребрiкiв з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Не намагайтеся звертатися до їх совісті, або цитувати Божі заповіді. Немає у цього контингенту людей совісті. Вона у них спалена за гроши.
Середня зарплата на фабриці тролів - 45 тисяч рублів. Стільки платять за виконання норми в 135 коментарів. Робочий день у них триває 12 годин, потім денну зміну змінюють сови. Є також відділи українською та англійською мовами, але там зарплата від 65 тисяч і вище.
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
Увага! Майже всi коментарі - тролі з фсб. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины. ВИДЕО
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