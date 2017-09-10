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 Политика Украины
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Все про:поезд (692) Саакашвили (1979) Фирсов (106)

 Поезд "Интерсити" стоит в Перемышле, пассажирам предлагают сесть на автобусы, - Фирсов. ВИДЕО

Поезд "Интерсити", в который в польском городе Перемышль сели экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и сопровождающие его политики, не отправляется со станции. Пассажирам предлагают доехать на территорию Украины на автобусах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил бывший украинский нардеп Егор Фирсов, который сопровождает Саакашвили.

"Поезд никуда не едет. Пассажирам объявили, что им возместят стоимость билетов и отвезут автобусами на территорию Украины", - написал находящийся в этом поезде Фирсов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО



Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).


Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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я тобі теж точно скажу - педро скоро тікатиме до ліпецька.
а стецівську шоблу ми розшукаємо. усю.
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И это соевое,трусливое недоразумение является верховным гавнокомандующим в воюющей стране?
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Та да-печально.С таким командиром война или никогда не закончится-или закончится позором
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"Армия ослов под руководством льва сильнее армии львов под руководством осла".
Римская пословица ((...); также распространён вариант с баранами)

слава Богу шо кацапами командує не лев.
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Для особо одаренных напомню, что всем нам уже неделю по ушам лапшали на самом высоком уровне, что для Михо ВЪЕЗД НЕ ЗАПРЕЩЁН на территорию Украины, НО паспорт на КПВВ отберет любой дежурный младший инспектор!
Было ???
Ну и как?! В этом млядском цирке хоть одна млядь за свои слова отвечает?!
Быть настолько безжопыми просто невозможно!!!
Какая нафик война с Рашкой?! Какое освобождение оккупированных территорий?!
КТО из этих чмошников осилит хоть вякнуть из кустов в сторону врага?! За "повести полки" я уже даже говорить не хочу - это хуже чем писец. Это бабушкин орган во главе страны и армии...
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Ну разве может "джентльмен" саакашвили и такие же политики, его сопровождающие, ради сотен пассажиров выйти из поезда? Разве ради этого было вложено бабло в цирк на дроте?
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а харант, шо по вуха обісрався не може заради України посипати голову попелом, покаятися і піти?
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С какой стати? У него есть билет!
Почему педра офшорная взяла в заложники пассажиров поезда? Как завещал его кремлевский куратор: станем за женщинами и детьми?
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Большая ошибка, нужно было бизнес джетом залететь в Жуляны и там штурмовать.
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Стрим - песня!
Педра липецкая закапывает себя живьем!
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Клоунада, при том, что у Саакашвили нет реального рейтинга в Украине, а боты расскручивают из него чуть ли не мученицу..
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ТСН кстати сейчас по ТВ ничего не показывает! Там квартлы все в шоколаде! По 112м тоже все ок. Ничего про блокировку поезда! ЗИК по Т2 вообще исчез!
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ну так ЗІК тому й пропав що висвітлював подію
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постой паровоз,
не стучите колёса
барыге уж клинит тормоза...
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казочка про баригу-рехворматора закінчилась. залишився лише ворматор.
чим швидше ця тварюка сяде до камери - тим краще буде для України.
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цікаво буде тепер спостерігати як щурі будуть кидати сою через йух з криками- я не з ним !!!
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До речі - в Перемишлі стоять вже два поїзди. барига дрище не па дєцкі.
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Нормальок люля воня з міхєїлом на н'юсвані стрімити будуть .ахаха! Україно,як ти дожилася до всього цього лайна?
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барыга на день винницы нализался з мангройсом,а тут ему с опохмелки-грузин с косой на хюйдае через три часа в виннице будет!!!1и начались сопли...
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бери глибше і ширше - при чому тут народ України з якого вже три роки знущається режим внутрішньої окупації ім. поросенка?
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Бридко все це. Як завжди результатами революції скористались нег.....ки.
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хйло благодарит всех участников шоу ? аплодисменты занавес
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ну чё молчите?
Сааку уже ссадили?
ищите,бля, пророков в своём Отечестве
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоезд "Интерсити" стоит в Перемышле, пассажирам предлагают сесть на автобусы, - Фирсов. ВИДЕО
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