 Поезд "Интерсити" стоит в Перемышле, пассажирам предлагают сесть на автобусы, - Фирсов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил бывший украинский нардеп Егор Фирсов, который сопровождает Саакашвили.
"Поезд никуда не едет. Пассажирам объявили, что им возместят стоимость билетов и отвезут автобусами на территорию Украины", - написал находящийся в этом поезде Фирсов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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а стецівську шоблу ми розшукаємо. усю.
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Римская пословица ((...); также распространён вариант с баранами)
слава Богу шо кацапами командує не лев.
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Было ???
Ну и как?! В этом млядском цирке хоть одна млядь за свои слова отвечает?!
Быть настолько безжопыми просто невозможно!!!
Какая нафик война с Рашкой?! Какое освобождение оккупированных территорий?!
КТО из этих чмошников осилит хоть вякнуть из кустов в сторону врага?! За "повести полки" я уже даже говорить не хочу - это хуже чем писец. Это бабушкин орган во главе страны и армии...
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Почему педра офшорная взяла в заложники пассажиров поезда? Как завещал его кремлевский куратор: станем за женщинами и детьми?
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Педра липецкая закапывает себя живьем!
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головна новына...
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не стучите колёса
барыге уж клинит тормоза...
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чим швидше ця тварюка сяде до камери - тим краще буде для України.
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Сааку уже ссадили?
ищите,бля, пророков в своём Отечестве
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