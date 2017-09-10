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 Политика Украины
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Все про:поезд (688) Польша (4078) Саакашвили (1973) Фирсов (104)

 Поезд "Интерсити" из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов. ВИДЕО

Поезд "Интерсити", на котором лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками решил пересечь украинско-польскую границу, не отправляют со станции в польском Перемышле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил экс-нардеп Егор Фирсов, разместив соответствующее видео.



Общаясь с представителями украинских и зарубежных СМИ сам Саакашвили сказал: "Представляете себе, с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость".

Позже Фирсов написал, что поезд таки отправился, но потом его снова остановили.

Поезд Интерсити из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов 01

Поезд Интерсити из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов 02


Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).


Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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А кто альтернатива? Только реальная, за кого проголосуют Украинцы. Михо, который не может избираться, и Гриценко/Садовый с рейтингом менее 5% не в счет.
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И не будет, пока все СМИ в руках олигархов. Быть такого не может, чтб в Украине не было честных, порядочных, образованных молодых людей, способных управлять страной. В 4-миллионной Грузии нашлись такие, а в 40-миллионной Украине нет? Плохо вы думаете о своем народе.
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Да сойди ты с поезда и езжай к погранцам, люди время теряют и график движения срывается.
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Поїхав поїзд, поїхав. А порохАбіти фольгою від батончиків срють.
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Глист Сергей Боровой 8d42a1dc порошенковской обгадившейся дупы завонял . Петя срет от страха перед Михо кирпичами и глисты волнуються
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То есть, проглотить беспредел и беззаконие?
А что завтра сделают с обычным украинцем, если сегодня они не стесняются заниматься беспределом под телекамеры на весь мир?
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Пересяде на авто і до Києва - гайда.

Даєш Київ !!!

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Подаст в суд иск, выиграет его и размажит жалкие остатки петиных фекалий по украинской плодородной земле. Учитесь жить по правилам и законам.
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ющ стырил самолет у Тимохи .,а его друг рошен поезд у Михо...действие.которое указывает на методы рашистские....
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Народ из Краковца подтягивается в Мостиску. Машины едут. Садовый уже там.
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А где само оно,это шоколадное г..но?Почему оно молчит?
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он набрало как ріба воді в рот и срет, срет кирпичами до полной усрачки
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Овощ до такого маразма никогда бы не додумался, у соевого совсем крыша поехала, даже не побрезговал опозорится на весь мир, капец!
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он думает что все может - а украинці бідло. Помню прямо по Фрейду его оговорка про "Підступних бендеровців"
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Ой, не могу.
Ой, кордебалет.
Жалко, что без велосипеда.
Ну что же вы за компьютерами сидите то.
Поехали бы к ПП "Краковец". Там 3 тысячи идиотов сидят, встречают.
Им теперь пёхом до дому переться со всеми их причиндалами: палатками, мангалами и бухлом.
Пупок же развяжется.
Ну пожалейте будущих сокамерников, одномышленников-однопартийцев, протяните им руку помощи.
Ну что вам, бензина жалко, что ли?
Может вам бухлом заплатят. На большее же вы не наработали.
Ой, кинулу Мишико его кураторы.
Ой, бяда.
Ну ничего, в мире еще много есть разных таможем, перекантуется до пенсии.
А вот вы где кантоваться будете, цуцики блохастые.
Вы прикиньте, что вами то будет, если Мишико кинули, вас то как подставят?
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Тебя сколько раз роняли в детстве, видать темечком хорошо долбонуло, отпечаток на всю жизнь твою гнилую остался.
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тебе там на чужбине вобще крышу сорвало ,кацапка тупая?

Поезд "Интерсити" из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов - Цензор.НЕТ 2446
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Как же я ждала этого комментария!
Что, страшно?
Что там в твоей методичке про "Стирол"?
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вот он момент истины для страны сошлись михозрада юлькозрада и петязрада дали буде
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Че сразу через Краковец непопытатся пробиться, а потом если неполучится тогда уже поездом.
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Пассажиры,не сцыте - выкиньте Сааку с поезда,а то уже второй час стоите
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Может тебя вместе с твоим соевым хозяином выкинуть из Украины, кацапа?
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Знали одну Лерку, шлюхой петиной в нацбанке работала, это не вы случайно.
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Здається мені, що у Пеціка критичний день.

Спалахи на Сонці не пройшли йому даром.
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Порошенко уже командует поездами в Польше?
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Аваков-парашенко має мосорів передислокувати,і колючий дріт обмотати тому така штучна затримка потяга.Бариги ще не готові!
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... куякови срочно розбирають рельси на Перемишель ...
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Это круче, чем запрещать "С легким паром" и разрешать работать "санкционным" банкам РФ (типа "Сбербанк РОССИИ") на Хрещатике! Это сверх ИДИОТИЗМ! Браво!!!
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м да .овощ жалкий ребенок по сравнению с шоколадным барыгой
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Порошенко считает Украину и ее граждан своей личной собственностью.
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На повітряну кулю хай сідає... може кудись вітерець і занесе...
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тут питання виникає, чи дійсно янукович був самим тупим президентом України?
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Бідні дівчата..... Їм хоч грошей дадуть на грєв?....
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Дождется Миха в поезде грузинского спецназа)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоезд "Интерсити" из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов. ВИДЕО
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