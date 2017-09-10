 Поезд "Интерсити" из Перемышля не хотят отправлять с Саакашвили, - экс-нардеп Фирсов. ВИДЕО

Общаясь с представителями украинских и зарубежных СМИ сам Саакашвили сказал: "Представляете себе, с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость".
Позже Фирсов написал, что поезд таки отправился, но потом его снова остановили.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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А что завтра сделают с обычным украинцем, если сегодня они не стесняются заниматься беспределом под телекамеры на весь мир?
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Даєш Київ !!!
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Ой, кордебалет.
Жалко, что без велосипеда.
Ну что же вы за компьютерами сидите то.
Поехали бы к ПП "Краковец". Там 3 тысячи идиотов сидят, встречают.
Им теперь пёхом до дому переться со всеми их причиндалами: палатками, мангалами и бухлом.
Пупок же развяжется.
Ну пожалейте будущих
сокамерников, одномышленников-однопартийцев, протяните им руку помощи.
Ну что вам, бензина жалко, что ли?
Может вам бухлом заплатят. На большее же вы не наработали.
Ой, кинулу Мишико его кураторы.
Ой, бяда.
Ну ничего, в мире еще много есть разных таможем, перекантуется до пенсии.
А вот вы где кантоваться будете, цуцики блохастые.
Вы прикиньте, что вами то будет, если Мишико кинули, вас то как подставят?
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Что, страшно?
Что там в твоей методичке про "Стирол"?
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Спалахи на Сонці не пройшли йому даром.
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Что то у нас в стране не так.
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