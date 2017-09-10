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 Политика Украины
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Все про:граница (3193) Польша (4076) Саакашвили (1970) Тимошенко (25456) Фирсов (102)

 Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вместе со своим сыном, вице-президентом Европейского парламента, евродепутатом Яцеком Сариуш-Вольским, а также группой украинских политиков и народных депутатов едет из польского Жешува (польск. Rzeszów) в сторону пункта пропуска через украинско-польскую границу "Краковец".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", вместе с Саакашвили к украинско-польской границе едет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд нардепов. Также в автобусе находятся внефракционные нардепы Дмитрий Добродомов и Виктор Чумак, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Михеил Саакашвили. Небольшое включение из Жешува. Выезд на границу", - написал в своей странице в Фейсбук бывший украинский парламентарий Егор Фирсов, опубликовав фото и видео из автобуса, в котором едут политики.





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Во время поездки в автобусе в эфире телеканала "Newsone" Саакашвили заявил, что не ожидает каких-либо столкновений в связи с его попыткой въехать в Украину.

"Я со своим 11-летним сыном еду для того, чтобы не было столкновений. Я уверен, что не будет. Я думаю, если они такую чушь сделают, то это будет очень тяжелым результатом для власти", - заявил он.

Политик поблагодарил людей, которые прибыли у пункту пропуска "Краковец" на украинско-польской госгранице и отметил, что люди собрались не столько в его защиту, сколько в защиту своих свобод и прав.

Саакашвили также призвал не бояться "титушек", которых, по его словам, привезли власти к ПП "Краковец".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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Посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=SyxSQ1wjZ8s
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Я думаю фактор Тимошенко на кордоні зіграє вирішальну роль. І завдяки Юлії Володимирівні Скаашвіллі все таки пропустять.
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Чому сракашвілі до Грузії так не рветься? Вас ніколи не цікавило це запитання?
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что ты фигню всякую фотошопишь? реал и печатай:

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО
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