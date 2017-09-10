 Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", вместе с Саакашвили к украинско-польской границе едет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд нардепов. Также в автобусе находятся внефракционные нардепы Дмитрий Добродомов и Виктор Чумак, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.
"Михеил Саакашвили. Небольшое включение из Жешува. Выезд на границу", - написал в своей странице в Фейсбук бывший украинский парламентарий Егор Фирсов, опубликовав фото и видео из автобуса, в котором едут политики.
Во время поездки в автобусе в эфире телеканала "Newsone" Саакашвили заявил, что не ожидает каких-либо столкновений в связи с его попыткой въехать в Украину.
"Я со своим 11-летним сыном еду для того, чтобы не было столкновений. Я уверен, что не будет. Я думаю, если они такую чушь сделают, то это будет очень тяжелым результатом для власти", - заявил он.
Политик поблагодарил людей, которые прибыли у пункту пропуска "Краковец" на украинско-польской госгранице и отметил, что люди собрались не столько в его защиту, сколько в защиту своих свобод и прав.
Саакашвили также призвал не бояться "титушек", которых, по его словам, привезли власти к ПП "Краковец".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
7456 208
Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст(60)
У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО(246)
Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО(75)
Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО(389)
Тимошенко їде з Саакашвілі до Краковця(0)
"Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж(843)
Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж(1215)
Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=SyxSQ1wjZ8s
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить