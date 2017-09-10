 Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщал

, 16 августа Саакашвили анонсировал, что

через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко

.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.