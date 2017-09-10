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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3049) граница (3190) Саакашвили (1964)

 У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять паспорта Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала UMN заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили. - Ред.) на территорию государства, из которого он прибыл", - сказал Серватюк.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


(Смотреть с 11:50)

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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Daria Kaleniuk
September 8 at 5:52pm ·

Держказначейство долучилося до нас в інформаційній провокації!!!
І чомусь підтвердило, що гроші Януковича, а саме 2 млрд грн вже пішли на дотації агрохолдингам. Ну тобто Косюку, Бахматюку та решті "дрібним фермерам", про яких на сторінках фейсбук простору та у залі парламенту турбувався Юрій Луценко http://bit.ly/2eLHadL
При чому грошики Януковича на агродотації надходять регулярно з травня - у вересні капнуло вже 600 млн.
Для тих, хто пропустив: детальніше про розподіл конфіскованих 29 ярдів Януковича тут http://bit.ly/2xRK4Fn і тут http://bit.ly/2xOKegL
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Саакашвили о Порошенко: Он так меня боится, как он не боится Путина

У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк - Цензор.НЕТ 301
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СООБЩАЮТ О РЕЗКОМ РОСТЕ УРОВНЯ СЕРОВОДОРОДА В ПЕЧЕРСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА
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( blog ) Чому я їду на пп"Краковець
...
Я еду, чтобы лично увидеть, как проиграет режим Порошенко. В ситуации, которую Порошенко сам же и создал, его режим проигрывает при любом исходе.

Если Саакашвили пустят в Украину, то за ним пойдут миллионы тех, кто поверит, что режим Порошенко можно победить. Наконец-то они увидят лидера, который сможет их объединить.

Если Саакашвили не пустят в Украину - Порошенко все равно проиграет. В ЕС поймут, с кем

они имеют дело, когда мир облетят кадры, как украинские силовики не пускают через границу европейских депутатов. Депутаты парламентов стран ЕС - это не украинские депутаты, которых ни во что не ставят. На права европейского депутата нельзя наплевать без последствий. И эти последствия Порошенко ощутит очень быстро. За считанные месяцы он превратиться в президента-маргинала в стиле Лукашенко. В такого себе маленького диктатора, с которым в ЕС никто не разговаривает и никто не считается, которому не принято подавать руку.
Если Саакашвили экстрадируют в Грузию, с Порошенко перестанут разговаривать не только в ЕС, но и в США. Саакашвили - один из представителей интересов США в регионе.
Долгие годы он был единственным противовесом Путину на постсоветском пространстве.
За выдачу Саакашвили пророссийским властям Грузии Порошенко не просто накажут,
а очень жестко накажут.

Я еду на Краковец, чтобы увидеть начало конца режима бандитов и жуликов,
которые перехватили инициативу во время «Революции достоинства»
...
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Цікава риторика- "режим Порошенко". Саме так і хУЙЛО каже.
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і багато ти вже цитат вялікого хуйла назбирав??
Певно три щоденники списав
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Если Саакашвили экстрадируют в Грузию, с Порошенко перестанут разговаривать не только в ЕС, но и в США. Саакашвили - один из представителей интересов США в регионе.
Долгие годы он был единственным противовесом Путину на постсоветском пространстве.
За выдачу Саакашвили пророссийским властям Грузии Порошенко не просто накажут,
а очень жестко накажут.

Я еду на Краковец, чтобы увидеть начало конца режима бандитов и жуликов,
которые перехватили инициативу во время «Революции достоинства»
...
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Почему бы шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ не изъять паспорта у мертведчуков, бандаренак и другой КАЦАПО-КРЕМЛЯДЬСКОЙ МРАЗИ, которые раскачивают его лодку?
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имеет поручение .но не приказ .заметьте как сказано .
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Короче, агент кремля педро липецкий отказал гражданину Украины в справедливом суде.
Педра - ты попал, демократ липовый!
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Все эти "законники" после заварухи не хотят отвечать за содеянное и обнаруживаются с челядью
в м ос к о в и и ..Что - то напоминает этого полкана ..
У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк - Цензор.НЕТ 1661
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по инфе NewsOne офромление в пп" Краковец

ожидается около 14час

после оформления состоится прессконференция Саакашвили
прямой эфир NewsOne : https://youtu.be/yA30K3z5PSw
online Краковец ( видео ) : https://youtu.be/vL7YAqnMc6Q
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Полностью поддерживаю, по закону нужно а не ломится напролом, сколько времени прошло мог бы хотя-бы через адвоката подать заяву в суд но ему нужен пиар и только пиар.
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По закону Янукович счас бі біл еще президентом
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А мозг слабО включить?
Что подавать то? Наши власти ни каких документов на руки не дают. Ни кто даже не видел указ харанта о лишении. Вот сейчас ему на руки и обязаны дать часть документов, которые в последствии будут использоваться для подачи в суд.
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пан Серватюк может готовится к позорному "выходу на пенсию".
А кубло к международному скандалу,обострению и так испорченных отношений с Польшей,Литвой,Латвией,Европарламентом,а на Западе.....изгоем.
Краснобай имеет бизнес в расее,его сын женат на расеянке с ленинграда,его сын-мл.носит майку с надписью "раша"..........так кто агент?
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і не тільки його син, а й сам Краснобай має дружину кацапку марину перєвєдєнцову з ліпецька... яка трасе дупаю на каналі рижого татарина))) Совпадєніє?
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вспомните ноябрь 2013г
вспомните поворот вектора у офоща с направления на ЕС в направлении хY%ла

дежавю
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Ух ты, сколько лаптекопытных пуйловских хуесосов под нашими флагами на цензоре. Я понимаю, от сосания у сцаря сыт не будеш, хочется бояры для унитазов накатить, а заработать шуршиков криворуким жопоголовым кацапам негде, разве что на цензоре, такса простая, один пост - фанфурик бояры для унитазов. А вот рыго и бютоаналы - вообще полные дебилы. Вас, убогих, кацапня считала и будет считать третим сортом, предателей все презирают и за людей не считают. Посмотрите, убогие, как вас ценит хуйло в Крыму и на даунбассе. Так что не рвите зря жопу, ведь придется ответить.
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Если нынешняя власть повторяет преступные деяния прежних правителей, то и закончит своё правление также позорно, как и они.
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На границе сейчас собрались все почетные клоуны Украины. Колясочница и ее верный пудель Власенко, FEMEN с голыми сиськами, засравшие Львов самонемочные Садового, прожженный аферист Гришин-Семенченко и, конечно, король популизма Михеил Барсеткошвили.
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заспокійся. я і так бачу хто ти .міг би просто написать- я кончений .
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И тут из обосравшийся задницы Порошенко вылез глист Утилизация ватников и начал вонять
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Изъять паспорт на основани чего??..На основани решения одного организма,взявшего на себя функции целой службы и решения суда?..А тот факт,что этот Организм сам выдал гражданство и отвечает за правильность выдачи его-не берётся во внимание?..Если паспорт (гражданство) выдангы не законно,ответственность несёт выдавший его..ПОРОШЕНКО,,
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Порошенко должен отвечать за совравшего при получении паспорта Саакашвили?
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конституцией запрещено отбирать единственное гражданство
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Очевидно, что у Саакашвили оно не единственное, раз он спокойно катается по Европе.
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Есть понятие - "лицо без гражданства", и такое лицо пользуется общими правами с гражданами страны пребывания. Так во всём мире и Украина не исключение.
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по инфе NewsOne офромление в пп" Краковец
ожидается около 14час

после оформления состоится прессконференция Саакашвили
прямой эфир NewsOne : https://youtu.be/yA30K3z5PSw

online Краковец ( видео ) : https://youtu.be/vL7YAqnMc6Q

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Так на каком основании харант отобрал у гражданина Украины гражданство без согласия самого гражданина?
И если у него есть такие полномочия, то как быть с Захарченко и т.п.?
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Порошенко буде президентом!Скавчанням пропутінських троллів ЗАДОВОЛЕНИЙ!!!
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і наполеоном буде ! і королевою Англії буде. в дурці вакансій багато
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интересно (ну, как интересно?... поржать!) узнать мнение по этой ситуауции, которая вышла из-под ихнего контроля у барыги пети, гения гроси, картавого "неперевершенно" парубия, плешивую крысу пашинского, ченоротую черноволиху, генеяйногопёкуёя и его королевишну ирку ну и по -мелочи кличко, тягнивбок, ляжко и др...
затаились? или в бункерах пересчитывают "на старость" припасенное?
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Что бы там Саакашвили из себя не представлял, но эта власть позорится своими действиями.
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Порошенко и есть самый настоящий диктатор он собой подменил и суды и прокуратуру и карательную и исполнительную власть , ей богу страшнее Януковича , даже вышиванка на его теле не радует
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Таких упоротых людей как пэтя я не видел еще. С таким отчаянием хоронит себя, шо напрашивается вопрос о его вменяемости.
Или настолько уверен в своей реформированной беркутне?
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напрашивается вывод, что
шакалад сексот (секретный сотрудник) хY%ла с погонялом "параша"

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))) Парадокс ситуації в тому, що ті хто зараз виступає за Саакашвілі і проти Порошенка виступають несвідомими агітаторами Порошенка причому сильними його агітаторами. Я думаю, що ця ситуація продумана піар акція того ж Порошенка, його штабу чи команди кому що до вподоби.
))) Не зрозуміли? Ну то ваші проблеми антипорохоботи. Ха-ха-ха!!
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оце ти дав ! більше чим коза в сутки ! ну геть не спалився ти !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО
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