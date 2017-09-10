 У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала UMN заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.
"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили. - Ред.) на территорию государства, из которого он прибыл", - сказал Серватюк.
(Смотреть с 11:50)
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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September 8 at 5:52pm ·
Держказначейство долучилося до нас в інформаційній провокації!!!
І чомусь підтвердило, що гроші Януковича, а саме 2 млрд грн вже пішли на дотації агрохолдингам. Ну тобто Косюку, Бахматюку та решті "дрібним фермерам", про яких на сторінках фейсбук простору та у залі парламенту турбувався Юрій Луценко http://bit.ly/2eLHadL
При чому грошики Януковича на агродотації надходять регулярно з травня - у вересні капнуло вже 600 млн.
Для тих, хто пропустив: детальніше про розподіл конфіскованих 29 ярдів Януковича тут http://bit.ly/2xRK4Fn і тут http://bit.ly/2xOKegL
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Я еду, чтобы лично увидеть, как проиграет режим Порошенко. В ситуации, которую Порошенко сам же и создал, его режим проигрывает при любом исходе.
Если Саакашвили пустят в Украину, то за ним пойдут миллионы тех, кто поверит, что режим Порошенко можно победить. Наконец-то они увидят лидера, который сможет их объединить.
Если Саакашвили не пустят в Украину - Порошенко все равно проиграет. В ЕС поймут, с кем
они имеют дело, когда мир облетят кадры, как украинские силовики не пускают через границу европейских депутатов. Депутаты парламентов стран ЕС - это не украинские депутаты, которых ни во что не ставят. На права европейского депутата нельзя наплевать без последствий. И эти последствия Порошенко ощутит очень быстро. За считанные месяцы он превратиться в президента-маргинала в стиле Лукашенко. В такого себе маленького диктатора, с которым в ЕС никто не разговаривает и никто не считается, которому не принято подавать руку.
Если Саакашвили экстрадируют в Грузию, с Порошенко перестанут разговаривать не только в ЕС, но и в США. Саакашвили - один из представителей интересов США в регионе.
Долгие годы он был единственным противовесом Путину на постсоветском пространстве.
За выдачу Саакашвили пророссийским властям Грузии Порошенко не просто накажут,
а очень жестко накажут.
Я еду на Краковец, чтобы увидеть начало конца режима бандитов и жуликов,
которые перехватили инициативу во время «Революции достоинства»
...
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Певно три щоденники списав
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Долгие годы он был единственным противовесом Путину на постсоветском пространстве.
За выдачу Саакашвили пророссийским властям Грузии Порошенко не просто накажут,
а очень жестко накажут.
Я еду на Краковец, чтобы увидеть начало конца режима бандитов и жуликов,
которые перехватили инициативу во время «Революции достоинства»
...
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Педра - ты попал, демократ липовый!
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в м ос к о в и и ..Что - то напоминает этого полкана ..
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ожидается около 14час
после оформления состоится прессконференция Саакашвили
прямой эфир NewsOne : https://youtu.be/yA30K3z5PSw
online Краковец ( видео ) : https://youtu.be/vL7YAqnMc6Q
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Что подавать то? Наши власти ни каких документов на руки не дают. Ни кто даже не видел указ харанта о лишении. Вот сейчас ему на руки и обязаны дать часть документов, которые в последствии будут использоваться для подачи в суд.
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А кубло к международному скандалу,обострению и так испорченных отношений с Польшей,Литвой,Латвией,Европарламентом,а на Западе.....изгоем.
Краснобай имеет бизнес в расее,его сын женат на расеянке с ленинграда,его сын-мл.носит майку с надписью "раша"..........так кто агент?
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вспомните поворот вектора у офоща с направления на ЕС в направлении хY%ла
дежавю
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ожидается около 14час
после оформления состоится прессконференция Саакашвили
прямой эфир NewsOne : https://youtu.be/yA30K3z5PSw
online Краковец ( видео ) : https://youtu.be/vL7YAqnMc6Q
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И если у него есть такие полномочия, то как быть с Захарченко и т.п.?
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затаились? или в бункерах пересчитывают "на старость" припасенное?
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Или настолько уверен в своей реформированной беркутне?
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шакал
адсексот (секретный сотрудник) хY%ла с погонялом "параша"
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))) Не зрозуміли? Ну то ваші проблеми антипорохоботи. Ха-ха-ха!!
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