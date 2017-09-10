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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (696) Польша (4074) Саакашвили (1964)

 Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

В польском Жешуве Саакашвили пообщался с представителями СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.



Смотрите также: Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что должен опускать руки и принимать этот беспредел", - сказал он.

Саакашвили заявил, что не понимает, почему "Порошенко боится его, как врага".

Ситуацию на границе он назвал цирком.

Он подчеркнул, что не согласится на предложения других государств о гражданстве.

По словам Саакашвили у него нет плана "Б" на случай, если его не пустят в Украину.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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зато у барыги тридцать три плана, лишь бы ты не прошел границу....
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для липяцкого свини-пуха сцырк только начинается...
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а у индейцев по жизни праздник - вам бледнолицым не понять)))
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обидно ,да? и за шо вам только деньги та платят))
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"Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что должен опускать руки и принимать этот беспредел", - сказал он."

Это как это "чувствую себя по национальности"? ты по рождению кто? грузин? вот и будь им. а то в 2008 ты грузин, потом американец теперь щирый украинец... как блоха по яйцам



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гражданство и национальность это не одно и тоже, так чем тупость
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"чувствую себя по национальности"? ты по рождению кто? грузин?
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а вальцМан, гройсМан и прочие розенпляти по национальности КТО? бгаття козацького году))))))))???? да?
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він вірменогрузин, як "печальная лошадь". "Карочє" - ні-то-ні-саьо...
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500 АТОшників прибуло в Краковець у повній викладці.
Слава Україні !
Тітушня як настрій?
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Крепко Порох взял за бейцы глобалистов, однако. Такие бизнесочки были налажены; "Стирол" гнал продукцию через одесский порт...
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Дарма Петро влаштовує цей глум.. Дарма..Він - вже програв, незалежно від того , пустять Міхо в Україну чи не пустять.. Одне погано - разом з Петром програє і Україна..
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Не без допомоги одного популіста, який їде з Польщі другий день ( і ніяк не доїде), бо біля кожного хутора дає пресс-конференцію.
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тому що шоу під назвою "обдристаний офшорник" буде бачити весь світ)) Дуже демократично і по європейськи, нє?
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Гнійник треба видалити, і це не вийде зробити втіхушку. А сьогодняшній день має діагноз проявити
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Нет плана "Б"??? Даже у мистера Фикса было Три плана! Ну, тогда его просто не пустят. И фсё. Можно расслабиться. Но, что-то мне подсказывает, что он лукавит...
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Ты понимаешь, уж больно накачка ситуации обширная... Как-то просто всё будет, если Саакашвили, при попытке пройти на территорию Украины - отказывают, он отворачивается, садится на велик... и уезжает. Занадто просто!
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так я об этом пиши и пишу - если он сделает шо то - то это будут показывать по всему миру - и станет политическим трупом - его даже лекции читать больше не куда не позовут
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Вот! Вложившись, немалыми деньгами, кто-то преследовал цель просто утопить Саакашвили? Так тогда- наоборот, ничего не надо было вкладывать. Не так?
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нет надо было создать точку напряжение - меньше недели назад с машинами - все пытаються раскачать и устроить столкновения и так далее по сценарию - но не чего не выходит - того и злятся - деньги тратят не малые и все впустую
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Ты о взрыве не упомянул. Взорвали ведь друга Лордкипанидзе, который человек Михеила... А ну как ещё шо-то взорвется? Ну, ладно, это всё- мои фантазии, а время подходит к Часу "Зет", то есть- до 13.00 осталось 19 минут. Щас мы всё узнаем...
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Ні, Саак подасть до Є.Суду з прав людини і через три роки програє його
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А ты думаешь, что у Михо под границей тоннель прорыт или самолёт на запасном аэродроме для полёта в Киев заправлен?
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Я вааще предполагал, что он в Борисполь прилетит, если на то пошло...
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буде так: погранці забирають паспорт і насильно волочать його до 0 лінії , там його поляки законно відправляють назад (бо він без документів) . І тут жопаболь у Будки тільки починається. Або так: пакують і пробують в Київ вивезти для видаці Грузії, але получають пизди від народу і жопаболь знову в силі
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якого? куда він з нейтралки потім має подітися?
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Потому, у него не станут изымать паспорт. Много камер, разные СМИ... Не! Не станут. Это- точно!
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шось я теж до цього сценарію схиляюсь....
Але ж порошеня таке сцикливе і так вгризлось в владу, що хто його зна на що здатна ця опухла від добротного віскі паскуда...
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все порох пиздабол і знов варіант жопаболь
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у него ж не один паспорт(украинский)так что совсем без паспорта не останется
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Мишико лукавит, на самом деле план "Б" присутсвует :D
И если США его задействуют, Петру Алексеевичу и его ближайшим холуям, не позавидуешь
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Это ж глава госдепартамента. Он точно знает.
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улыбнуло!!(жаль травку не курю а то бы непременно попросил)
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Кондитер, пакуй чемодан. Выбор небольшой - в Липецк или на нары. Ты уже так заврался и проворовался, что другого не дано. Аваков, Яценюк и Гройсман туда же.
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Хм..я знаю что ты Михо рисковый парень, и то что у тебя нет плана "Б" я просто не верю..
Но если это действительно так и плана "Б" у тебя нет, то тебе помогут твои сторонники - тебе нужно просто зайти на КПП Краковец и план "Б" появится сам-собой...Удачи !
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хотелось бы увидеть хоть один искренний комментарий в пользу пороха. кива не в счёт.
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тоді порох свою нікчемність осточно доведе
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Политик должен предвидеть свои действия на любые случаи развития событий...
Нельзя, чтобы пар уходил в свисток...
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Глупый диабетчик! Устроить антинародное представление за полтора года до выборов! Сам себя прокатил!
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пока живет дело пидрахуя и охендовского пэтя может спать спокойно
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***
Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.

Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров, як вампіри,
І вже не пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до краху, до прірви.
Розумний і чемний, і говіркий Обіцянки щедро кидає… В окопі на трьох лише кусень гіркий… «В Європу!!!»?… Війну забуває…
Збирається хмара чи сиплеться сніг. Чи сонце пече, мов шалене… На фронті - війна…. інваліди без ніг… ….В Іспанії ж море зелене…
****
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Мутная история.
Я за нею не следил. Кто прав, кто виноват - не знаю.
Но движуха совершенно не здоровая. Причем, с обеих сторон.
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Бизнес большой рухнул, где и "ЛДНР" замешан, и одесский припортовый, и ещё много кто и где. Братва пытается отбить свои бабки.
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Так его ж прислали смотрящим за одесским припортовым. Революция - революцией, а товар должен был идти бесперебойно.
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Я не прикалываюсь. Честно.
Сам я воспринимал (- ю) Саакашвили как смотрящего от США. М.б. ошибаюсь.
Сначала была любовь, что тодько "в десны" не целовались, потом не прикрытая взаимная ненависть.
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Нет, он от глобалистов. Сам по себе он - ноль, просто выполнял приказы. Порох их прижал крепко, бизнесочки их посыпались.
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а полиция она как была так и осталась для того чтобы давить народ и охранять барыжную власть но по ходу ей приходит конец , только на этот раз мирно переодется в вышиванку и стать президентом уже не получится
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Пламенные слова, Михо, что ты говорил, неукротимое стремление возродить Украину, нивелируют все планы---ты основной и главный план(Я). План А или Б ничего не значат, если сам создающий их (планы) не уверен в себе.
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Все это очень дурно пахнет, как со стороны нашего руководства, так и со стороны Саакашвили. Такое впечатленеи, что на мосту уперлись лбами два барана, не уступая дорогу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО
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