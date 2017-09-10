 Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что должен опускать руки и принимать этот беспредел", - сказал он.
Саакашвили заявил, что не понимает, почему "Порошенко боится его, как врага".
Ситуацию на границе он назвал цирком.
Он подчеркнул, что не согласится на предложения других государств о гражданстве.
По словам Саакашвили у него нет плана "Б" на случай, если его не пустят в Украину.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Это как это "чувствую себя по национальности"? ты по рождению кто? грузин? вот и будь им. а то в 2008 ты грузин, потом американец теперь щирый украинец... как блоха по яйцам
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Слава Україні !
Тітушня як настрій?
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Але ж порошеня таке сцикливе і так вгризлось в владу, що хто його зна на що здатна ця опухла від добротного віскі паскуда...
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И если США его задействуют, Петру Алексеевичу и его ближайшим холуям, не позавидуешь
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Но если это действительно так и плана "Б" у тебя нет, то тебе помогут твои сторонники - тебе нужно просто зайти на КПП Краковец и план "Б" появится сам-собой...Удачи !
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https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/videos/10207858925710959/
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Нельзя, чтобы пар уходил в свисток...
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Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров, як вампіри,
І вже не пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до краху, до прірви.
Розумний і чемний, і говіркий Обіцянки щедро кидає… В окопі на трьох лише кусень гіркий… «В Європу!!!»?… Війну забуває…
Збирається хмара чи сиплеться сніг. Чи сонце пече, мов шалене… На фронті - війна…. інваліди без ніг… ….В Іспанії ж море зелене…
****
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Я за нею не следил. Кто прав, кто виноват - не знаю.
Но движуха совершенно не здоровая. Причем, с обеих сторон.
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Сам я воспринимал (- ю) Саакашвили как смотрящего от США. М.б. ошибаюсь.
Сначала была любовь, что тодько "в десны" не целовались, потом не прикрытая взаимная ненависть.
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