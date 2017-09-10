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 Политика Украины
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Все про:граница (3190) Львовщина (1624) Саакашвили (1964)

 Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

У пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, преимущественно в камуфляжной одежде, которые организованно направлялись в сторону ПП и к палаточному городку сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

По его словам, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал Середа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщают журналисты, полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП с противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками Саакашвили палаточного городка.

В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка у ПП остается спокойной.

В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить Саакашивили. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты - сторонники лидера "Руха новых сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж

Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.

Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.



Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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а чего аз феменшу полу голенькую ничего не написали?
девке же приятно будет?
и народ повеселился!
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не скажи - столько мужиков понабежало и полицейских - Михо спокойно мог в это время перейти
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есть еще честные полицейские, не изменившие присяге
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Брудно, дуже брудно реагує Петро.. Помилки попередника нічому його не вчать..
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Друже , та він же з паскудної ригівської команди.Що можливо від шоколадної свинюки чекати було.Один вред.
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А ти сьгогодні дивився в дзеркальце? Нічого дивного не помітив? Можливо ти ще огидніша свинюка.
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я так понимаю что пэце уже все равно и последствия и людские судьбы с их здоровьем......главный лозунг для него сейчас " михо не должен пройти любой ценой " а он за ценой не постоит...
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А зачем Порошенко будет убивать своих граждан, ради возможности остаться у власти и дальше грабить народ?
Судьба Януковоща не научила Порошенко?
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а по вашему ему Михо сто долларов должен и не отдает ?
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научила. он будет убивать без заминок. как сашко музычко
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Как это неизвестно?
Шокладный иуда направляет титушек на убой за свои офшорные миллиарды... Но если прольётся кровь, то Порошенко не жилец.

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одесситы! шашлык замаринован и у краковца собирается
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Уверен, что среди этой РЫГО-БППэшной петушни, не мало ублюдков, которые в 2014-м забивали битами Майдановцев.
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Барига забув одне-Хам тікав від мирних людей з патиками а тепер це вояки які вже пройшли війну і зброя найдеться і чи готові поліцаї вмирати від куль та гранат?
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Це Чумак, Соболєв, Тимошенко і ін. депутати вояки, які пройшли війну?
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Це буду я..якщо Барига хоче крові-буде йому кров.
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Пацанам с передовой тоже сниматься и идти на Краковец встречать Мессию?
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да неплохо бы...
потому барыга с хуйлом и войнушку тянет - боится добробатов
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Нам Україна ЄДИНА потрібна, а тобі кров, тому що _удак
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Не для того в АТО брав гріх на душу та вбивав ворогів щоб Барига запливав жиром та живився кровью людською вурдулак. Хочете вмирати то будете.
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Може здохнеш першим? Вбивати москаля не гріх
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Кхе,с троллями соевымы в унисон,совпадение
Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию - Цензор.НЕТ 2149



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Поставил в холодильник мюнхенское живое пиво
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Че-то мало народу. По-моему украинцы уже наелись майданов по самое горло.
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Може хто знає - а о котрій годині заплановано перетин кордону ?
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І у всіх візитка Порошенка, і по 200гр дюшесу в кишенях.
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Автобус забитый депутатами и европейской прессой едет в Краковец

https://www.facebook.com/egor.firsov/videos/1859116117438063/
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Кремль в креслах кушает попкорн . Глазки светятся , на душе приятно . Ща выпустят на арену Бабу Йулю . Михо ! Не ведись ! Тебя ведут на заклание . По сценарию чекистов ты должен пахипнуть от руки человека напоминающего Киву на размытых камерах случайных очевидцев .
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Михо уже приехал или нет? А то шуму много, а толку нет.
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Вот это позорище. Противно осознавать, что в Украине такое чмо стало главой государства!
Если оно не постеснялось сотворить ТАКОЕ на глазах народа, всего мирового сообщества, то боюсь даже думать о его моральном устое! Тьфу, мразина!
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та мало ли козломордый шо тебе кажется. У тебя же кацапа спецом для этого 47-ая хромосома имеецца, вот те и кажется всякое - мальчики в трусиках, геноцыд снегирей, кровь рускоязычных младенцев... Мишико просто вьезжает в Украину, так се и запеши, кацапа.
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У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/454709/u_saakashvili_izymut_pasporta_i_vernut_ego_v_polshu_zamglavy_gospogranslujby_servatyuk_video

Мишико фсе. Бе бе бе.
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кацапм хорошо написал - кацап мудак в переводе )))
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Тысячи людей приехали встречать на КПП "Краковец" Михаила Саакашвили .....У шоковаты истерика
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Встречать Саакашвили в Украину от ЕНД отправилась Хатия Деканоидзе
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Добрый день всем. Как бы здесь троили не распинались ничего не измениш. Толку на тролей реагировать мы ведь все с Вами ходим по улице общаемся с людьми на работе ,и реально знаем у кого какая поддержка и кто как живет. Троль сегодня региональный завтра шоколадный. Тоже самое , что проститутку нравственности учить. Все , что нужно уже происходит.Заедет Саакашвили не заедет , разницы нету.Просто теперь наш полетический уже не скрытый региональный бомонд будет не рукоподаваемый.Демократия?Нет невиди.Зря они ,очень зря.
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Украинцы должны восстать против беспредела воров и подонков от соевой власти ....
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Михо не тянет на предводителя такого восстания
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Украинцы к счастью за вождей не устраивают майданы.
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А он тут и ни при чем. Дело в порохе. Сам из ноля сделал себе проблему, которую теперь сложно разрулить. Вроде и умный шоковеврей, а дурак.
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только всеукраинский погром спасёт Украину и народ от полного разграбления
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ну неужели наконец этих петрушек не перекалёчат всех. видно урок одессы забыли.
их нужно именно калечить так чтобы могли выполнять несложные работы, но никогда не могли поднять руку на человека.
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Эта клоунада напоминает цирк Мураева-Тимошенко-Рабиновича и финал будет таким же жалким.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСитуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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