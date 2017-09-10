 Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.
По его словам, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.
"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал Середа.
Как сообщают журналисты, полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП с противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками Саакашвили палаточного городка.
В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка у ПП остается спокойной.
В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить Саакашивили. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты - сторонники лидера "Руха новых сил".
Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.
Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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девке же приятно будет?
и народ повеселился!
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Судьба Януковоща не научила Порошенко?
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Шокладный иуда направляет титушек на убой за свои офшорные миллиарды... Но если прольётся кровь, то Порошенко не жилец.
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потому барыга с хуйлом и войнушку тянет - боится добробатов
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http://otzyv.7bb.ru/viewtopic.php?id=2
Не попадитесь!
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https://www.facebook.com/egor.firsov/videos/1859116117438063/
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Если оно не постеснялось сотворить ТАКОЕ на глазах народа, всего мирового сообщества, то боюсь даже думать о его моральном устое! Тьфу, мразина!
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https://censor.net.ua/video_news/454709/u_saakashvili_izymut_pasporta_i_vernut_ego_v_polshu_zamglavy_gospogranslujby_servatyuk_video
Мишико фсе. Бе бе бе.
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их нужно именно калечить так чтобы могли выполнять несложные работы, но никогда не могли поднять руку на человека.
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