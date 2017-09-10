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 Политика Украины
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Все про:граница (3192) Львовщина (1624) Саакашвили (1967)

 Ситуация в ПП "Краковец", где ждут приезда Саакашвили. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

У пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, преимущественно в камуфляжной одежде, которые организованно направлялись в сторону ПП и к палаточному городку сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

По его словам, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал Середа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщают журналисты, полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП с противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками Саакашвили палаточного городка.

В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка у ПП остается спокойной.

В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить Саакашивили. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты - сторонники лидера "Руха новых сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж

Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.

Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.



Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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все!
я спокоен!
рядом с Михо Йуля в боевом "бублике"!!!
только что показали (еще пока за кордоном) в польском Перемышле
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Лучшие люди Украины в должностьи "сестранади" приехали встречать Саакашвили.
Ситуация в ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 4629
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Почему Михо в Пшемысле? Это в стороне от Краковца! Что-то не так!
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боюсь щоб барижний с сабаковим весь фронт не зняли зі сходу
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скорее хло и захерченко своих орков пошлют на подмогу мусорам и нацгвардии

шатун им точно не нужен!
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последняя новость!
будут ехать на поезде Интерсити!
все кто влезет!
серьезно
идет прессконференция, выступает Йля, поддверждая слова Михо
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Последние дни, порохоботы окончательно сняли маски.
Это ольгинцы в чистом виде. Даже те из них кто живет в Украине постят по кремлевским методичкам.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСитуация в ПП "Краковец", где ждут приезда Саакашвили. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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