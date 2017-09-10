 Украинские танкисты отмечают профессиональный праздник. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 № 922/97





"Огневая мощь, "железный кулак", траки, "мишки"... Они имеют множество имен, множество названий, но в одном они едины - когда страна нуждается в защите от врага, они встают на защиту всей силой, и атакуют захватчиков на полных оборотах, сокрушая технику и живую силу противника. Они завораживают, они вызывают страх, они - железная стена, за которой мы можем спрятаться и уберечься. Сегодня они отмечают свой праздник! Уважаемые танкисты! Пусть ваши бои будут успешными, топливо никогда не заканчивается, а боекомплект будет безлимитным! С праздником, родные", - говорится в заметке к видео.