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 Политика Украины, Общество
  1965  15
Все про:праздник (1602) танк (779)

 Украинские танкисты отмечают профессиональный праздник. ВИДЕО

Ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 № 922/97.

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На канале "4к Аэросъёмка" в YouTube появилось зрелищное видео, сделанное в учебном центре "Десна".



"Огневая мощь, "железный кулак", траки, "мишки"... Они имеют множество имен, множество названий, но в одном они едины - когда страна нуждается в защите от врага, они встают на защиту всей силой, и атакуют захватчиков на полных оборотах, сокрушая технику и живую силу противника. Они завораживают, они вызывают страх, они - железная стена, за которой мы можем спрятаться и уберечься. Сегодня они отмечают свой праздник! Уважаемые танкисты! Пусть ваши бои будут успешными, топливо никогда не заканчивается, а боекомплект будет безлимитным! С праздником, родные", - говорится в заметке к видео.
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Сейчас танкисты одна из самых опасных военных профессий.
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где то там в промке и мой односельчанин Михаил, танкист, с Праздником тебя и твоих сослуживцев. Береги солдат, ты за них в ответе.
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Всех танкистов с праздником!И истинных,и тех,что гоняют на просторах инета
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Между прочим, в этом фильме фамилии двух главных героев - Ярош и Саакашвили.
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Пусть отметят метким поражением врага. Даст Бог,пересядут на Абрамсы и Леопарды. А выгоним шоколадную падлюку,то и свои нехуже танки ,клепать будем.
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Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Є щось принизливо-ідіотське у тому, що керівник спецслужби однієї країни, звертається до керівника спецслужби країни, з якою його держава веде війну, із якимись невиразними закликами зупинитися.Загалом це навіть дуже небезпечна ознака того, що після трьох років війни з РФ голова СБУ все ще вірить в домовленості з росіянами, в чесну братську взаємодію, в моральність і тд.«Звертаюсь до Вас, як офіцер до офіцера...» Тьху, ти мля! Як діти дурні. Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Ну, ось маємо у відповідь, - якийсь російський колективний Кадиров-Бортніков-Путін відповів на стогін Грицака про те, що росіяни перейшли межу організовуючи теракти, черговим терактом в центрі Києва. І що тепер?Грицак із розпачу подасть у відставку? Застрелиться? Розплачеться? Запишеться на прийом до психоаналітика, бо його ігнорують? Віддасть наказ знищити Кадирова? Далі виколупуватиме з носа розкриті замахи на Геращенка?
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С праздником День танкиста! Броня крепка, и танки наши быстры. Народ - герой никем непобедим! Слава Героям! Герою Советского Союза генерал-майору танковых войск Зайцеву Василию Ивановичу, подготовившему в Украине сотни у офицеров танкистов, слава./ Танкист что артиллерист.А артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.
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Мої вітання вам особисто та всім воїнам-танкістам України!
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хлопці відзначте цей день салатом з сепарні. Героям слава!!!
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Таку нагоду для піару Порох не повинен пропустити.
Чекаєм на піар від Порошенка. На танку проїдетья? Чи в люк не влізе?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские танкисты отмечают профессиональный праздник. ВИДЕО
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