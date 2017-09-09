 "В национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв", - поздравление Порошенко по случаю Дня украинского кино. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Рад засвидетельствовать, что в национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв - совместными усилиями государства и творцов кино сформированы правовые принципы для его развития, в прокат выходят разножанровые ленты, украинские творцы успешно представляют нашу страну на международных кинофестивалях", - говорится в приветствии.
Президент убежден, что государство и в дальнейшем будет способствовать развитию кинематографической отрасли, ее конкурентоспособности.
"Украина в настоящее время переживает ответственное время борьбы с российской агрессией, отстаивает свой европейский выбор, независимость и территориальную целостность. Благодарен творцам, которые своими произведениями поддерживают неодолимый дух нации, открывают миру мужество, достоинство и честь украинцев, их стремления жить в свободном справедливом государстве", - подчеркнул он.
Порошенко также призвал передать сегодня особые слова приветствия Олегу Сенцову и заверил, что Украина вместе со всем миром будет продолжать борьбу за его свободу.
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