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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1158) поздравление (667) Порошенко (13742)

 "В национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв", - поздравление Порошенко по случаю Дня украинского кино. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников кинематографии по случаю профессионального праздника - Дня украинского кино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Рад засвидетельствовать, что в национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв - совместными усилиями государства и творцов кино сформированы правовые принципы для его развития, в прокат выходят разножанровые ленты, украинские творцы успешно представляют нашу страну на международных кинофестивалях", - говорится в приветствии.

Президент убежден, что государство и в дальнейшем будет способствовать развитию кинематографической отрасли, ее конкурентоспособности.

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"Украина в настоящее время переживает ответственное время борьбы с российской агрессией, отстаивает свой европейский выбор, независимость и территориальную целостность. Благодарен творцам, которые своими произведениями поддерживают неодолимый дух нации, открывают миру мужество, достоинство и честь украинцев, их стремления жить в свободном справедливом государстве", - подчеркнул он.

Порошенко также призвал передать сегодня особые слова приветствия Олегу Сенцову и заверил, что Украина вместе со всем миром будет продолжать борьбу за его свободу.

На странице в Facebook Президент разместил это видео:



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Ну как говорится в честь праздника шото хорошее нужно говорить .
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ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗАХУДАЛОЙ КИНОСТУДИИ ?
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складивается впечатление что Порошенко живет в потустороннем мире
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В каком кинотеатре можно увидеть этот "качественный прорыв"?
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Да уж снимем,не волнуйтесь,причем про всё.Во что вы боровы проклятые страну превратили за 26 лет.
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3,1415дит БРЕХЛО как обычно, ему не привыкать!
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Мда,особенно адаптация на кацапские фильмы,такое впечатление шо специально такую лажу снимают для кацапов поржать и что бы нашего зрителя отвернуло,можна зарубежные фильмы брать,если не кому сценарий писать для своего кино,но на хрена кацапездольские "Ментовские войны" та "Один против всех" адаптировать,хотя мелодрамы совместные любителям нравятся
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Открыл бы новый кинотеатр или два, если действительно прорыв. Барыга любит что то открывать,а тут прорыв,а ни открыть ,ни представить новую киноленту нет никакой возможности. У Барыги очередной словесный прорыв.
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Та чего же,закрытый после Майдана рыговский притон,кинотеатр "Зоряный" снова в тренде
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К слову, в этом году выпустят 30 украинских фильмов.. это действительно событие в нашем кинематографе, потому что под "внимательной и удушающей" заботой Табачников и других российских прихвостней, украинская кинематография просто умирала... Приятно видеть саркастические комментарии зрадокалов и других одноклеточных ничтожеств, наполняющих сайт саркастичным попукивание вечно возмущенных пуканов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв", - поздравление Порошенко по случаю Дня украинского кино. ВИДЕО
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