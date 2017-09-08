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 Погибшего 6 сентября добровольца Олега Дыньку провели в последний путь в Запорожской области. ВИДЕО

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С добровольцем Олегом Дынькой на позывной "Егерь" попрощались в Запорожской области. Он 6 сентября подорвался на вражеской растяжке во время выполнения боевой задачи в Донецкой области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

Пришли проститься с погибшим сотни людей: родные, собратья, волонтеры и односельчане. Похоронили героя в родном селе Григорьевка. Олег Дынька стоял в первых рядах восставших украинский со времен Революции Достоинства. 2014-го года он пришел в самооборону Запорожья, потом год прослужил в Вооруженных силах Украины, после чего воевал в зоне АТО добровольцем "Правого сектора".

Воевали вместе на промке, в Авдеевке. Жили в одном блиндаже. Был хорошим товарищем, хорошим воином, не боялся. Всегда говорил, что надо очистить украинскую землю от русских захватчиков", - вспоминает собрат погибшего "Вячек".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке. ФОТОрепортаж

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Шишацкий, ты реально дэбыл, да? Тварь, попрошу админа тебя повечно нахер!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПогибшего 6 сентября добровольца Олега Дыньку провели в последний путь в Запорожской области. ВИДЕО
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