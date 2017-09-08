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Все про:взрыв (4309) Киев (18101) Махаури_Тимур (9)

 Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева. ВИДЕО

Появилось видео сегодняшнего взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.



Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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пока у власти Порошенко можем и Рашу перегнать по числу заказных убийств-все службы заняты Саакашвили
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В центре Киева , рашисты взрывают людей, Порошенко похер... Ибо все добровольцы, патриоты, которые воевали на фронте за Украину - это бандиты, для Порошенко Он их боится больше чем оккупантов пуйла и сепаров.

Порошенко не смог всех добровольцев и патриотов Украины уничтожить в котлах организованных им совместно с пуйлом... по договрняку с пуйлом - "зеленый" коридор смерти из Иловайска, итд.
Так теперь их убивают прямо в столице, в Украине, которую они защищали.

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Зато Офшорник это прекрасно использует, чтоб наводнить Киев мусорней. Кстати, старый метод Хуйла. Совпадение?
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Феноменально! Уничтожают патриотов, и одни Глухари.....
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Порошенко лично должен охранять каждого патриота? Украина впервые оказалась в войне и не была готова к ней .Если бы Порошенко был ставленником карлика как янукович , то рассеяне уже стояли бы на польской границе .так что не мели ерунды . Порошенко из Европы и США не вылазил после агрессии россии .Так что его заслуга в защите Украины огромная .
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А вот спикен ВР Парубий справедливо заявил, что война с Козлорылией идет "не впервые", а уже 100 лет. Неужели великий дипломат и спойситель нации этого не знал, когда инвестировал экономику оккупанта?
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Зачем же лично охранять? Пусть нажмёт на свою фракцию и примет закон 1135-1 и люди сами себя защитят. Пусть пригласит ФБР для проверки и реформы СБУ и МВД
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редкое фото рукопожатие двух Иуд
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Хотелось бы ошибаться, но дальше пойдет по накатанной схеме - несколько важных морд с экрана расскажут про безусловный российский след, дальше расследование заглохнет под предлогом "ничего не расскажем, это тайна следствия"
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у Порошенко врагов - сорок миллионов, почти всё население Украины, которое он грабит и опускает в угоду пуйлу.
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да не, все ОК, защитил, пля... и уже далеко не первого.
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Он должен перейти в личные телохранители? Ты вообще нормальный?
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да не, может он начнет профессионалов, а не кумовей/подельников и т.д. руководителями правохранительных органов назначать?
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Во что превратили Киев? Это в сто крат хуже чем в 90-е. Авакова и Грицака в отставку!
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А Меркель когда в отставку ? А Короля Испании когда на нары? Там людей десятками давят машинами? Боты лудянские ,вы такие предсказуемые
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сколько политических заказных убийств было в Германии и Испании за последние 3 года?Порохонюх ты трепло
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сидишь за поребриком, то и сиди, и не учи тут
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разве Порошенко и Путин не в одном панамском банке бабло приныкали?
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Какая разница какие? Это теракты. Да секте пофиг. Вам тока кость дай. Будете неделю обгладывать.
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слышь ты,придурь-Порошенко и Аваков не справляются с ситуацией-это требует обсуждения и принятия решений,а кость ты лижешь-заслужил
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Там находят хотя бы исполнителей. Тех кто совершил теракт в Барселоне нашли! Часть из них арестовали, часть уничтожили! В Украине ни один из терактов не расследован! Так шо оставь в покое короля Испании. Авакова и Грицака в отставку!
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Ты уверено ,что поймали именно ТЕХ?
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У тебя все москалюги. Один ты щирый патриот под канадским прокси
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банковая, где ты ни разу небыл небось, зато знаток
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Это точно,всех обвиняет,секту,вышивату,но никогда и слова про хуйла и за пэтра горой,это или его таким способом дискредитируют или уже кацапня в открытую топит,непанятна
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мурло из-за поребрика вещает кого нам в отставку
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А шо не так? В Киеве скоро люди будут бояться по улицам ходить.
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Да уж прекратили. Всё нормально, дело в войне.
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Не факт Алі.... Наші менти і СБУ у повній жопі - як показує реалії життя - мало того, що не можуть попередити вбивства\теракти, так вони ще і ніхєра не можуть\не вміють проводити розслідування
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Знайти винних дійсно важко, але можливо. Щодо кваліфікації слідчих, то вона дійсно низька.
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Почему в Германии и Испании находят, а в Украине нет?
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Ну все! Теперь ФК Мариуполь откажется ехать в Киев, потому что дома безопаснее...
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Должно, эта власть насыщает Киев сепарами и убийцами?
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Если бы хотели просто убить, то застрелили бы. А так нужно было запугать его сослуживцев и остальных, поэтому взрыв. Соответственно это убийство с терактом.
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Вороненков не попал, Шеремет не попал, и этот взрыв не попал.
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Но они же не могут ,как ты получать за лубянские высеры. Писать легче ,чем ловить террористов.
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да и некогда им. Контробас крышуй, наркоту, крышуй, торговлю оружием тоже, взяточничество и т.д. Работы непочатый край, еле успевают.
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Ты там кем ? Тоже рядом крышуешь ? Или наркоту фасуешь в пакеты для продажи? Я фигею.....стока осведомленных на цензоре
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я адвокат, а че надо? Рассказать тебе как оно в жизни происходит? Или сам под Управление СБУ сходишь и на машины посмотришь?
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Это ТЫ адвокат ??? Ты пишешь ,как ПТУшник неграмотный
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сомневаюсь что тебе, дано понять хотя бы половину, с того что я пишу.
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Да ну? Как можно понять безграмотные комменты птушника?
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А хрен его знает, я твои комменты особо не читаю...
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Не дразни хомячков,у них уже поступила методичка,в один голос уже поют,в Европе он,шо творится и давят и взрывают,а это чепуха
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Нихрена себе чепуха! Это взрыв в самом центре Киева.
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Ты видать не доедаешь,шо все время про еду,долго ты что то тут завис,пора в привычный бан хамовитый кацапчег
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Ты исчо здесь ? Бегом стучать. Без оппонентов вам шабаш секты милей.
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в столовке где они жрут десяток гебнявых-фсбнявых дезинтегрировать, и сразу пыл поубавится
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В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які фактично знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки

http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata

На фоні постійних заяв Порошенко про військову агресію з боку Росії, продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною- агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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кацапа,а если разорвать-то сразу крым вернете?и с донбасса смотаетесь,предварительно поподметав за собой?
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Во что превратили Киев, никто никого не боится, что на фронте опасно, что в Киеве.
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ФСБ чувствует в Киеве себя очень вольготно, никаких преград.
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Петю это не волнует-главное к выборам готовиться
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Подякуй Пороху, Авакову і Грицаку - не тим засранці займаються, чим мали би займатись перебуваючи на таких посадах...
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Это будет продолжаться до тех пор пока не начнут взрываться в центре москвы винторогие не начнут выкрадатся и сажаться на пожизненный срок за терроризм и т.д. Клин клином вышибают.!
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взрывать бизнес партнеров, плохо! Бизнесу вредит...
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СБУ !!! АйУ !!! ПРАСНИТЕСЯ ! НАС АБАКРАЛИ !!! СБУ ! ИХДЕ ЖА ВИ ??? ПАТРИОТАВ В ЦЕНТРЯ УКРАИНА СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ УБИВАЮТЬ КАМУ НЕ ЛЕНЬ !!! СБУ АЙУ !!! ПРАСНИТЕСЯ НАКАНЕЦ ТА !!! И ЕСЛЯ БИ ЭНТА БИЛА В ПЕРВОЙ, ТО ЯЩЕ И ПРАКАТИЛА БИ, А ТАК..... ПАЗОРРРРР !!!
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Где СБУ ?!
ГРУ ?!
По городу Киев передвигается группа профессиональных убийц ...
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Охраняют магазины Рошен от шоколадных бунтов.
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не удивлюсь если Порошенко этим группам ФСБ дал зеленый свет
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Махаури и есть профессиональный киллер, в Турции 5 человек, и машину, которая взорвала Басаева, он отправлял.

Чеченпресс (антикадыровский сайт) о Махаури
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любую мразь, террориста, возводят в патриоты! только бы врагом раши был
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Грицак недавно сказал, что москалям не будет отвечать на их территории...
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Это безмозглое ничтожество хотя бы свою территорию могло защитить.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОпубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева. ВИДЕО
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