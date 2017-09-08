 Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Порошенко не смог всех добровольцев и патриотов Украины уничтожить в котлах организованных им совместно с пуйлом... по договрняку с пуйлом - "зеленый" коридор смерти из Иловайска, итд.
Так теперь их убивают прямо в столице, в Украине, которую они защищали.
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http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні постійних заяв Порошенко про військову агресію з боку Росії, продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною- агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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ГРУ ?!
По городу Киев передвигается группа профессиональных убийц ...
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Чеченпресс (антикадыровский сайт) о Махаури
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