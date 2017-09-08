Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева (обновлено). ВИДЕО
Появилось видео сегодняшнего взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
взрыв автомобиля на 53 секунде видео
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні постійних заяв Порошенко про військову агресію з боку Росії, продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною- агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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ГРУ ?!
По городу Киев передвигается группа профессиональных убийц ...
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Ответное визжание - не принимается вообще, совсем, от слова "нахуй"!
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Кум, говорите?..
Визжите про блок оппозиционеров?..
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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На загиблого у центрі Києва поблизу Бесарабки, відомого під ім'ям Тімур Махаурі, тричі здійснювали замахи спецслужби Російської Федерації.
Про це повідомляє СБУ.
Мова йде про Тімура Махаурі, який загинув 8 вересня внаслідок вибуху автомобіля Toyota Camry в районі Бесарабської площі неподалік "Арена Сіті".
За даними СБУ, його справжнє ім'я - Алі Тімаєв. Він народився у Чечні (с. Гучум-Кале, Ітум-Калінського району) 4 квітня 1978 року.
В період з 1999 по 2000 роки брав участь у бойових діях проти російських військ в Республіці Дагестан, отримав вогнепальне поранення. У 2008 році приймав безпосередню участь у грузинсько-російській війні на стороні Грузії. Постійно переслідувався спецслужбами РФ та Чеченської Республіки і був особистим ворогом Рамзана Кадирова.
На нього давно "полювали" російські спецслужби. Всього щодо нього було вчинено 3 замахи на вбивство, у тому числі 08 березня 2009 року в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під'їзді житлового будинку. Тоді Алі вдалось вижити.
Підтримував дружні стосунки з бійцями, які приймали участь у бойових діях у районі проведення АТО. http://24tv.ua/v_sbu_povidomili_spravzhnye_imya_zagiblogo_timura_mahauri_yakogo_trichi_namagalisya_vbiti_rosiyani_n862306
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Совсем недавно хулиганы в Мариинском парке балувались гранатами на День Независимости Украины, согласно версии СБУ.
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Что делает сбу, после удара по правой щеке подставляют левую. Где ответка в мокше.
Все на что они способны это кошмарить средний бизнес, ведь новый внедорожник им милее Родины.
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Патриотам: в стране война, поэтому частота подобных актов будет расти. Когда-нибудь сможем отгородиться от мордора и зажить спокойнее, а пока всем нам нужно быть осторожными и бдительными, и ни в коем случае не давать шанса столкнуть нас лбами и покромсать Украину на части, как это испокон веков удавалось мокшанской империи.
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