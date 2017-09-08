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Все про:взрыв (4310) Киев (18101) Махаури_Тимур (13)

 Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева (обновлено). ВИДЕО

Появилось видео сегодняшнего взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.


Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.



Читайте: Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт, - Нацполиция



взрыв автомобиля на 53 секунде видео

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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в столовке где они жрут десяток гебнявых-фсбнявых дезинтегрировать, и сразу пыл поубавится
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В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які фактично знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки

http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata

На фоні постійних заяв Порошенко про військову агресію з боку Росії, продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною- агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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кацапа,а если разорвать-то сразу крым вернете?и с донбасса смотаетесь,предварительно поподметав за собой?
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Вернут, вернут, они сцыкуны.... Только надо подождать, пока они за мильярды мост достроят. А потом захватывать Крым вместе со своей частью моста, вот тут-то они и обосрутся
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Во что превратили Киев, никто никого не боится, что на фронте опасно, что в Киеве.
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ФСБ чувствует в Киеве себя очень вольготно, никаких преград.
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Петю это не волнует-главное к выборам готовиться
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Ольга Мартынюк b6557456 - ето только начало, если не начать рвать так залупутинских и рамзанка-дыровских марионеток.....
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Подякуй Пороху, Авакову і Грицаку - не тим засранці займаються, чим мали би займатись перебуваючи на таких посадах...
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Андрюха, не мели свєю "єрундой"...таку херню несеш...а тебе ще й лайкають...тільки нещодавні події в Барселоні, Німеччині, Туреччині і таке інше??? там також авакови, грицаки та ще хтось винні?? чи хто там?? може, винні путлєри, кадировці та інші угрьобки людоподібні.?? в тебе параноя??? війна в країні, недобиті риги та ватні сєпари жирують скрізь поруч з нами, і на лобі в них не написано, що воні ватяні халяви путлєровські...а в таких розвинених і багатих країнахі не воюючих!!! теракти відбуваються...
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Это будет продолжаться до тех пор пока не начнут взрываться в центре москвы винторогие не начнут выкрадатся и сажаться на пожизненный срок за терроризм и т.д. Клин клином вышибают.!
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взрывать бизнес партнеров, плохо! Бизнесу вредит...
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А чему вредит оккупация Украины и воровство ее граждан на територии дружественных государств с последующем надуманном обвинении в терроризме?
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украинскому народу, но то фигня, главное что бы не бизнесу
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СБУ !!! АйУ !!! ПРАСНИТЕСЯ ! НАС АБАКРАЛИ !!! СБУ ! ИХДЕ ЖА ВИ ??? ПАТРИОТАВ В ЦЕНТРЯ УКРАИНА СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ УБИВАЮТЬ КАМУ НЕ ЛЕНЬ !!! СБУ АЙУ !!! ПРАСНИТЕСЯ НАКАНЕЦ ТА !!! И ЕСЛЯ БИ ЭНТА БИЛА В ПЕРВОЙ, ТО ЯЩЕ И ПРАКАТИЛА БИ, А ТАК..... ПАЗОРРРРР !!!
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Где СБУ ?!
ГРУ ?!
По городу Киев передвигается группа профессиональных убийц ...
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Охраняют магазины Рошен от шоколадных бунтов.
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Если серьёзно,то это тонкий намёк М.Саакашвили.Вот правда кто намекнул,это вопрос...
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не удивлюсь если Порошенко этим группам ФСБ дал зеленый свет
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Дело даже не в личности погибшего, а в том, что это происходит в Киеве, среди бела дня, в оживленном месте. Пошли уже жертвы среди мирного населения. 24 августа еще не забыли? Трое пострадавших, среди них 2 женщины.
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Грицак недавно сказал, что москалям не будет отвечать на их территории...
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Это безмозглое ничтожество хотя бы свою территорию могло защитить.
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Думаю, в этом случае нужен портрет его цепного пса- Кадырова.
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Хуита. Великий поцреот Украины Мосейчук уже стрелял в Кадырова, но поехать к нему обосрался. Выглядело это позорно. А в данной картинке Путин должен быть во весь рост, и стрелять надо в ту, часть, которая Путину самая дорогая. А она чутка пониже, чем то, что на картинке
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Вам Порошенко и Грицак ясно объяснили, что сами ни вжисть не покусятся на безопасность эрефии и других, которые осмелятся, будут жестоко карать. Так что не возводите смуту.
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Хотелося бы услышать от наших порохоботов, как долго после теракта ищут террористов в Европе и США?
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"БУДКА" продовжує "операцию" "ВСЕ В ГАВНЕ"...Информация о встрече бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили с олигархом Игорем Коломойским не соответствует действительности. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.«Информация о встрече - это фейк. Встречи не было», - сказала она, предоставив комментарий только через 5 часов после появления информации о встрече...
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Это Саакашвили виноват! На недопущение своего въезда в Украину это негодяй отвлек все силы СБУ, МВД и пограничников! Некому шпиёнов и терористов ловить!
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Ну что, винторогие свинособаки, не мы это начали...
Ответное визжание - не принимается вообще, совсем, от слова "нахуй"!
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Да, погорячился...
Кум, говорите?..
Визжите про блок оппозиционеров?..
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Руцкий мир начинается с хаоса, это как в 2014 пытались качать Одессу и Харьков, заслав целые группы подрывников. Создать панику, а там какую нибудь мутню под шумок в Киеве протащить.
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та понятно, что надо законы о интеграции Донбасса и продажу земли организовать
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Ну, вы прямо как секретарь хенерала Никитенко характерезуете добровольцев.
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вышло уже разъяснение по этому поводу- гониво
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В СБУ повідомили справжнє ім'я загиблого Тімура Махаурі, якого тричі намагалися вбити росіяни

На загиблого у центрі Києва поблизу Бесарабки, відомого під ім'ям Тімур Махаурі, тричі здійснювали замахи спецслужби Російської Федерації.
Про це повідомляє СБУ.
Мова йде про Тімура Махаурі, який загинув 8 вересня внаслідок вибуху автомобіля Toyota Camry в районі Бесарабської площі неподалік "Арена Сіті".
За даними СБУ, його справжнє ім'я - Алі Тімаєв. Він народився у Чечні (с. Гучум-Кале, Ітум-Калінського району) 4 квітня 1978 року.
В період з 1999 по 2000 роки брав участь у бойових діях проти російських військ в Республіці Дагестан, отримав вогнепальне поранення. У 2008 році приймав безпосередню участь у грузинсько-російській війні на стороні Грузії. Постійно переслідувався спецслужбами РФ та Чеченської Республіки і був особистим ворогом Рамзана Кадирова.
На нього давно "полювали" російські спецслужби. Всього щодо нього було вчинено 3 замахи на вбивство, у тому числі 08 березня 2009 року в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під'їзді житлового будинку. Тоді Алі вдалось вижити.
Підтримував дружні стосунки з бійцями, які приймали участь у бойових діях у районі проведення АТО. http://24tv.ua/v_sbu_povidomili_spravzhnye_imya_zagiblogo_timura_mahauri_yakogo_trichi_namagalisya_vbiti_rosiyani_n862306
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Вряд ли РФия на него охотилась. Он вроде бы Басаева того... Скорее это их казачок был.
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Тимур Махаури, он же Али Дубаев или Тимаев, известен также как Руслан Папаскери. Патриот Украины по совместительству.
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ну ватаны взрывают тут кого хотят и убивают тоже, а наши спецслужбы только пиздеть умеют да предпринимателей щемить, Израиль бы в таком случае в ответку штук 10 ватанов в мацкваабаде взорвал
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Что ты, низя Порошенко с Грицаком заявили, что и сами в мыслях не имеют и будут жестоко присекать любого умыслившего злое супротив безопасности расеи-матушки.
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Наверное это хулиганство. Все об этом говорит. Направленный взрыв...
Совсем недавно хулиганы в Мариинском парке балувались гранатами на День Независимости Украины, согласно версии СБУ.
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а авто было растаможено ???7 по всем правилам шоколадной банды
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Будь он реально такой убивца, чё он попёрся в батальйон к ичкерцам? Это как Моторола припёрся бы к правосекам. Будь он кремлядским агентом, чё отлёживатся то в Грузии то, в Украине? Чё он в Грозном не отлёживался?
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Сколько уже фсб устроило взрывов в Киеве? Ктонибуть подсчитал, ато я сбился со счета?
Что делает сбу, после удара по правой щеке подставляют левую. Где ответка в мокше.
Все на что они способны это кошмарить средний бизнес, ведь новый внедорожник им милее Родины.
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Зрадофилам: задолбали уже по каждой зраде пороха приплетать. Задолбали записывать всех, кого это достало в порохоботы. По ходу нытья о том, какая в Украине власть фашистская больше от вас, чем от кремлеботов. Может вам свалить в мордор и там поныть, какой путлер плохой ? Все больше бы от вас пользы было Украине.

Патриотам: в стране война, поэтому частота подобных актов будет расти. Когда-нибудь сможем отгородиться от мордора и зажить спокойнее, а пока всем нам нужно быть осторожными и бдительными, и ни в коем случае не давать шанса столкнуть нас лбами и покромсать Украину на части, как это испокон веков удавалось мокшанской империи.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОпубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева (обновлено). ВИДЕО
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