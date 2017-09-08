EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия
  2344  3
Материалы по теме:
Все про:смерть (5245) Сумщина (651) снайперы (281) Антитеррористическая операция (17416)

 Стали известны подробности гибели 7 сентября украинского снайпера Сергиенко на Донбассе. ВИДЕО

На Донбассе погиб снайпер из 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Константин Сергиенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "UA: Сумы".

39-летний снайпер нес службу в Луганской области. Защитник Украины погиб в ночь на 7 сентября в результате подрыва вражеского снаряда.

"В землянку, где он был, прилетел снаряд. Похоронят мужчину в субботу, 9 сентября", - рассказала управляющая делами исполкома Шосткинского городского совета Елена Кравченко.

В связи с гибелью военнослужащего в городе Шостка, где родился боец, объявлен траур с 7 по 9 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вот так бл*дь.... Главное, чтобы они не мешали Барыге торговать и он им не будет мешать воевать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рот паскуда закрой --- траур по Герою !!! Слава Украине !! Героям Слава ! Смерть ворогам !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтали известны подробности гибели 7 сентября украинского снайпера Сергиенко на Донбассе. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти