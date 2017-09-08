 Стали известны подробности гибели 7 сентября украинского снайпера Сергиенко на Донбассе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "UA: Сумы".
39-летний снайпер нес службу в Луганской области. Защитник Украины погиб в ночь на 7 сентября в результате подрыва вражеского снаряда.
"В землянку, где он был, прилетел снаряд. Похоронят мужчину в субботу, 9 сентября", - рассказала управляющая делами исполкома Шосткинского городского совета Елена Кравченко.
В связи с гибелью военнослужащего в городе Шостка, где родился боец, объявлен траур с 7 по 9 сентября.
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