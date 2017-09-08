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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:акция (2210) Беларусь (2749) посольство (446) учения (2015) Олег Богачук (625)

 "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция в поддержку независимости Беларуси, угрозу которой создают учения "Запад- 2017".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 01
Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2017": в Минобороны Беларуси рассказали о запланированном сценарии и целях

Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 03

Участники акции считают, что в результатом российско-белорусских учений "Запад - 2017" может стать военная оккупации Беларуси со стороны РФ.



Читайте: Учения "Запад-2017" несут потенциальную угрозу для стран НАТО и Украины, - Генштаб ВСУ

Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 04
Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 05

Также читайте: Министр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч

Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 06
Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!, - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений Запад-2017 07

Также читайте: "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак


Напомним, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.
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В ответ на учения Запад 2017 порядочный президент бы организовал учение близ границы с Белорусью под названием "Взятие Москвы 2017"
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Что бы собственный народ не повесил Бацьку - бацька сдаст Беларусь всю, со всеми потрохами, лесами. полями, грибами, катками, мешками бульбы Кремлю с своим обоярышненым людом...

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Зря что ли Парашеску с Лукадрищем обнимался?
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Повністю погоджуюсь,давно вже казала місцевим поціновувачам вусатого.
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В Минске сейчас идет акция протеста против учений "Запад-2017".
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Учения проводятся в целях обороны. От кого собираются обороняться беларусы проводя учения на границе с Украиной?
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Лука Мудищев скоро дограється у войнушку. Буде кацапських іхтамнетов бульбою кормити,поки ті всю не зжеруть.Мижебратья,мижеадінарот....
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Хто з білорусів розумніший, в прикордонних з україною районах, повинен на час виїхати. Кацапи розбомблять їх домівки, і будуть леметувати, що то укро-фашисти напали. Почнеться стара пісня під новою назвою "белороссия".
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Беларусь должна дать ответ (и народ, и Лука) на вопрос:
они будут кидать свой народ в топку войны РФ-Китай в 2020-2024гг.?
Почему ответ важен:
1. Православная идеология РПЦ имеет в МО РФ четкое и безальтернативное понимание: БУДЕТ ВОЙНА России и Китая. Погуглите, есть четкие установки РПЦ МП, "предсказания старцев" про войну РФ-КНР. Из этого исходят все руководители МО РФ, офицерский состав РФ. Потому и происходит наращивание военного бюджета РФ, попытки реставрации военного хлама из СССР.
2. В реальности в 2017 на полном серъезе офицеры Генштаба ВС РФ (в личном общении в семьях) говорят о том, что планируется война РФ vs Китай.
3. Один из примеров: моя знакомая учится в Шотландии с дочкой офицера из Генштаба ВС РФ, так её папа-офицер послал в UK со словами "п...й отсюда, скоро такая заварушка с Китаем начнётся, что тебе лучше жить подальше от России-матушки".
4. Беларусь же имеет военные соглашения с РФ и будет втянута в эту новую войну РФ.
"Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 546
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Вот пример установки РПЦ МП, которая в головах офицеров МО РФ:
"Горе идет к нам такое, что волосы дыбом встанут и рубашка от тела отойдёт. Все столбы и деревья будут завешаны трупами. Уничтожение будет с корнем. Поставят родителей к стенке и на глазах умертвят сначала детей, а потом и их самих. Истинно говорю, ни одного слова мною зря не сказано, рано ли поздно, но всё сбудется.
Скоро в Челябинске китайцы будут чай пить, да, да, будут пить чай. Вот сегодня иконки у вас есть, а доживете до того, что одну иконочку замуруете в сенцах, да и будете на неё тайно молиться.
А еще доживёте до того, что всех вас верующих вышлют на Север, будете молиться да рыбой кормиться, а кого не вышлют, запасайтесь керосином и лампами, ибо света не будет. "Всех русских ребятишек будут штыками убивать. Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства".
Пророчество Евдокии Чудиновской (1870-1948), которую в народе ласково называли «Блаженная Дунюшка»
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и еще пример, ЭТО в головах у офицеров и православной элиты РФ, поддерживается это понимание и оппозицией в РФ (Мальцев, Навальный, Удальцов, вот пример: www.youtube.com/watch?v=-6qXlDRibvg ) :
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты. Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами. Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Всё коренное население будет покорено и обречено на вымирание»
Пророчество блаженного Николая Уральского (1905-1977)
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1. Силовики Белоруссии в 2012-2017 дали возможность похитить и убить спецслужбам РФ уже несколько граждан Украины (на территории Беларуси). Это нормально?
2. Силовики Белоруссии активно взаимодействуют с ВС РФ в подготовке военных провокаций РФ против Китая и НОАК Китая (вербовкой агентов, агентурной помощью, кадрово). Это нормально?
3. Силовики Белоруссии предают свою страну, отдавая её в оперативное управление спецслужбам РФ. Это нормально?
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властям Беларуси следует ответить (и себе, и публично):
они готовы кинуть свой народ и экономику в войну РФ-Китай, которая в любом случае произойдет после войн РФ-Грузия, РФ-Чечня, РФ-Украина?
"Путин и К" хочет удержать власть, кинув РФ в военную мобилизацию войны с КНР. А Беларуси нужна война с КНР?
п.с.
мое мнение: н...я белорусам это надо, зачем им в пропасть китайской войны, разом с кгб-ворами?!

"Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 3050
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короче. мордва. перевожу вам с беларусского. Сосите путена а не лезьте к соседям, пусть это даже будет минимордор.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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