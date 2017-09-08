 "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2017": в Минобороны Беларуси рассказали о запланированном сценарии и целях

Напомним, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.



Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

