 "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники акции считают, что в результатом российско-белорусских учений "Запад - 2017" может стать военная оккупации Беларуси со стороны РФ.
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они будут кидать свой народ в топку войны РФ-Китай в 2020-2024гг.?
Почему ответ важен:
1. Православная идеология РПЦ имеет в МО РФ четкое и безальтернативное понимание: БУДЕТ ВОЙНА России и Китая. Погуглите, есть четкие установки РПЦ МП, "предсказания старцев" про войну РФ-КНР. Из этого исходят все руководители МО РФ, офицерский состав РФ. Потому и происходит наращивание военного бюджета РФ, попытки реставрации военного хлама из СССР.
2. В реальности в 2017 на полном серъезе офицеры Генштаба ВС РФ (в личном общении в семьях) говорят о том, что планируется война РФ vs Китай.
3. Один из примеров: моя знакомая учится в Шотландии с дочкой офицера из Генштаба ВС РФ, так её папа-офицер послал в UK со словами "п...й отсюда, скоро такая заварушка с Китаем начнётся, что тебе лучше жить подальше от России-матушки".
4. Беларусь же имеет военные соглашения с РФ и будет втянута в эту новую войну РФ.
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"Горе идет к нам такое, что волосы дыбом встанут и рубашка от тела отойдёт. Все столбы и деревья будут завешаны трупами. Уничтожение будет с корнем. Поставят родителей к стенке и на глазах умертвят сначала детей, а потом и их самих. Истинно говорю, ни одного слова мною зря не сказано, рано ли поздно, но всё сбудется.
Скоро в Челябинске китайцы будут чай пить, да, да, будут пить чай. Вот сегодня иконки у вас есть, а доживете до того, что одну иконочку замуруете в сенцах, да и будете на неё тайно молиться.
А еще доживёте до того, что всех вас верующих вышлют на Север, будете молиться да рыбой кормиться, а кого не вышлют, запасайтесь керосином и лампами, ибо света не будет. "Всех русских ребятишек будут штыками убивать. Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства".
Пророчество Евдокии Чудиновской (1870-1948), которую в народе ласково называли «Блаженная Дунюшка»
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«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты. Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами. Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Всё коренное население будет покорено и обречено на вымирание»
Пророчество блаженного Николая Уральского (1905-1977)
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2. Силовики Белоруссии активно взаимодействуют с ВС РФ в подготовке военных провокаций РФ против Китая и НОАК Китая (вербовкой агентов, агентурной помощью, кадрово). Это нормально?
3. Силовики Белоруссии предают свою страну, отдавая её в оперативное управление спецслужбам РФ. Это нормально?
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они готовы кинуть свой народ и экономику в войну РФ-Китай, которая в любом случае произойдет после войн РФ-Грузия, РФ-Чечня, РФ-Украина?
"Путин и К" хочет удержать власть, кинув РФ в военную мобилизацию войны с КНР. А Беларуси нужна война с КНР?
п.с.
мое мнение: н...я белорусам это надо, зачем им в пропасть китайской войны, разом с кгб-ворами?!
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