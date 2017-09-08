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 В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - у него обнаружены документы участника "чеченского батальона имени шейха Мансура". ВИДЕО

киев авто взрыв

В центре Киева возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения, в результате которого погиб водитель транспортного средства

Об этом сообщил корреспондентам двоюродный брат погибшего, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чеченский батальона имени шейха Мансура - добровольческое формирование, которое было создано осенью 2014 года и принимало участие в зоне АТО.

Друг погибшего сообщил, что Махаури - личный враг Рамзана Кадырова. В прошлом, на территории Грузии, уже было две попытки подорвать автомобиль с Тимуром Махаури. По его мнению, "есть след из России", возможно речь идет о заказном убийстве.

"Он был чеченец. Или гражданин России - не знаю. Машина была на грузинских номерах. Он был нашим, выступал за Украину. Я думаю, есть след из России", - сообщил он.



"Жена - в тяжелом состоянии. Ребенок - в ожоговом центре", - сообщила журналист Ирина Ромалийская.

В то же время, 16 января в центре Киева задержали вооруженных грузин с удостоверением чеченского разведчика. У одного из задержанных было удостоверение на имя "разведчика" Тимура Махаури, выданное добровольческим международным миротворческим батальоном "Чеченский батальон имени шейха Мансура". Указывается, что батальон базируется в зоне АТО в секторе "М".

В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - у него обнаружены документы участника чеченского батальона имени шейха Мансура 01


Как сообщало в 2014 году российское издание Коммерсант стамбульская прокуратура "потребовала пожизненного срока для выходца из Чечни Тимура Махаури (он же Руслан Папацкория и Али Дабуев), который, по версии турецких силовиков, принимал участие в убийстве пятерых сторонников чеченских сепаратистов. Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались СКР по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий - Али Осаев - был полпредом Доку Умарова в Турции. Тимур Махаури отвергает обвинения в свой адрес, называя себя родственником одного из убитых".

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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Подбор кадров по барыжным меркам дает такие результаты.
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Тогда с такими кадрами рошен и остальная хунта давно в опасности. Им как-то везет наверно. А устраняют то разведчиков, то добровольцев. Так что делаем выводы...
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Такое впечатление что одностороннее перемирие не только на фронте но и в тылу .
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хрен поймешь тут
могли и наши ляпнуть за криминал
сильно грязно для спецов
че греха таить???
пиковых нужно с Украины гнать всеми способами
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а пиковые - это кто? поясни мне, недалекому.
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Он это так просто ляпнул, не понимая о чём речь!
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С террором должно бороться СБУ,а причём тут борец с патриотами Амброзькин? Видно рыльце в пушку,или Украина без руля и ветрил,если такой безлад в подследственности?Как и в деле Шеремета -100% авако-грицаковский глухарь.Идиёты!
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они все на кордоне,тунелей нарыли...саакашвили собираются ловить...
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смотрю 112
мусор главный вкурсе по любому, по морде видно
шото мало черного по салону
по багатому ляпнули
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Царство Небесне Герою. Кацапо-кадировські шакали можуть лише в спину стріляти, нишком гадити. Ні честі, ні гідності. Бидло.
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крест должен все знать)
эта гнида знает все и вся)))))
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Почему не закрыта граница (или почему пока кацапы въезжают не создан обменный фонд)? На гастеров - строителей туалетов кацапских мне лично насрать. Почему не разорваны дипотношения? У нас же говорят об агрессии? Безумная мордва зарвалась окончательно и беснуется не по децки, наблюдая, что у наших керманычей нет ни совести ни ума, ни яиц, одни бездонные карманы.
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И сколько ещё настоящих патриотов должно погибнуть пока СБУ начнёт эффективно работать?
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СБУ - филиал рашистского ФСБ. Прессует только добровольцев, патриотов, активистов и противников вора Порошенко. Вату, сепаров, террористов не трогает.
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Так,так ...
Іще і звіти своєї роботи вам здають безпосередньо.
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не, они отчётами о предотвращённых террактах по телевизору хвастаются. Так много террактов предотвращают, что им уже некогда и расследовать происходящие.
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Росия это империя терроризма, там методы именно такие, убивать и запугивать, потом снова обманывать, убивать и запугивать..... власть снова скажет что у нас перемирие и стрелять по скоплению бандитов нельзя
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кто там в Киеве, хунта передайте привет пиздакову, за чудо рехформу
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А он в одиночку не ходит, шифруется гад!
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Есть интереснейший момент.
Гляньте на видео из этой ссылки. Ничего не напоминает?
А "обстрелы Донецка" в 2014, когда рашистские журналисты оказывались на месте трагедии раньше ментов и скорой, не напоминает?!?!?!
Там в эфире, журналистка вещает, что их автомобиль был просто в одной колонне за взорваным, просто за несколько машин до взрыва. Но адреналина, а особенно постадреналинового шока, у нее нет.
Это просто прямая калька с "ДНРовских зарисовок" рашистской пропаганды. Теперь ее пихают и нам!!! ((((
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Это 112-й, на котором Рабинович по вечерам ватничает и рыги как дома.
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Так это его канал!!!
Вот и кто после этого Рабинович?!?!
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Я там ниже скинул ссылку на другое видео, где журналистка начинает общаться еще ДО приезда скорой и ментов!!!
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Чечены застрелившие Бориса Немцова в центре Москвы осуждены,но вину не признали....,то были другие чечены,более неуловимые...
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А вы ждите введения "биометрического контроля" на границе с рашей через 4 месяца...... Пздц.....
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Небось подрывникам парашинским паспорта тоже сделали за пару дней,как киллеру,который Адама хотел убить.
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отвєтка буде, чи далі дульки в кармані крутитмо?
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СБУ каждый месяц рапортует, что предотвратило тысячи террактов. А в реальности только прессует добровольцев, патриотов Украины и защищает бизнес Рошен.
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люблю я свой Киев!!)))
пиковых все года резали и уничтожали
дикая дивизия обосралась и Махно им показал где ишак срет
чем быстрее чичей вместе с акуевой нагоним в аулы
тем легче кацапа за поребрик отбросим
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По ТВ сказали что он авторитет,а посвидчення куплено.
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пока не увижу как взорвётся автомобиль в ЦЕНТРЕ МОСКВЫ С КЕМ ТО ИЗ ГРУППЫ ВАГНЕРА НАПРИМЕР- буду считать что спецслужб у нас в Украине НЕТ.
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а их и так нет, крышуют бабок продающих сигареты , вот и вся сбу))
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Ну, почему же только бабок с сигаретами. В Днепре крышуют продажу наркоты и "боярышника" местного разлива.
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Убийства и террор- дело преступников, а не спецслужб.
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Vidock) ЭТО ОБЬЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ, ВОТ ТОЛЬКО НЕ ПРИ ЭТОЙ ВЛАСТИ.
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Что там на этот счёт говорил Плешивый педофил?ах да вспомнил: всех найдём,никто не скроется...
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кроме Дудаева и его побратиров
небыло и нет чиченов
одни предатели и жополизы кремля
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ЕЩЕ НЕМНОГО - И НАЧНУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ОСОБО АКТИВНЫХ НА "ЦЕНЗОРЕ"...
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Давай бояться вместе!!! У меня дома полная оружейка, если что!
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СБУ нужно полностью реформировать. Они не справляются со своими обязанностями. Есть много проверенных войной патриотов Украины, есть возможность учиться у американцев, найдутся деньги. Одна проблема, отсутствие понимания и желания у верховной власти
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Грицак тобі прямо сказав, позавчора, що віддати тобі наказ підривати мирних москалів він не може. Що тобі ще не зрозуміло?
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А яке має відношення реформа до наказу підривати кацапів?
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Не стой стороны границу колючкой опутывают , вон как Краковец знатно обмотали.
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проходной двор для агентов фсб, все живут по законам мирного времени.
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Дмитрий Ведмедев,типа второй начальник РАБссии :
Делайте выбор,нужен ли нам такой дикий таёжный папа.
Что это означает ЗНАТОКИ?
Переворот или Майдан на РАБссии?
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Понятно пока только одно, гебня что хочет, то и делает, и когда хочет. Что делают наши спецслужбы пока непонятно, кроме отчетов Грицака о победах,а в чем не понятно. Заметна работа будет тогда ,когда в кацапии будут уничтожены--вся продажная шушера туда сбежавшая.Наш ответ, это дело уже чести.Не меньше.
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Ну і де наш головний борець з тероризмом - матіос?! Це ж ця мразь при пред"явленні обвинувачення генералу Назарову зазначав, що "він не запобіг вчиненню терористичного акту" при чому на території 60 тис. кв км! Так чого ж він НЕ ЗАПОБІГ вчиненню теракту в ЦЕНТРІ КИЄВА! Сука!
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Гидрант понабирал на работу верных жополизов , а они тупые и непрофпригодные ...
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Непонятно только, зачем тут приводить цитаты из российской прессы с явной дезинформацией?
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Давно пора перекрыть границу,наших йобиков в кацапню,а ихних не пущать.
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тимур махаури- махровый бандит, слушайте 112 канал, на нем клейма негде ставить
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Если слушать 112, то мы все либо бандиты, либо лохи.
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пару часов еще
и малявы порасходяться
шо за человек
кто по масти
и чьих был
а пока
радует одно
шлепнули еще одного чурку
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Вот же черт!!!
Я другое видео имел в виду!!!!
Вот ссылка!
https://focus.ua/country/380233/?utm_campaign=web_push&utm_source=873

Тут все гораздо более "донецкое"!!!
Оцените, леди и джентельмены, там и 5-ти минут не прошло от взрыва!!!
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кацаПсины всегда снимают теракты раньше всех...
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Ну що сказати шановне пансьтво, це піз.ц.
Який по рахунку це вибух зі смертельним наслідком відомої людини, вірніше так, людини яка дуже неподобається на кацапії? СКІЛЬКИ ЩЕ НАШИХ РОЗВІДНИКІВ МАЄ ЗАГИНУТИ? Скільки з них розкрито?
Що це означає? А означає це те що в Україні НЕМАЄ СПЕЦСЛУЖБ, ВІРНІШЕ ОДНІЄЇ - СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ВОНА ВМЕРЛА. Так само як і міліція разом з поліцією.

Що робити? Згадайте часи Майдану, та помайданні часи, коли влади не було, як люди утримували порядок, як створювали місцеві самооборони та боронили себе, а в результаті вийшло так що на лугандонії добровольці зупинили пуйла та всю його орду.

Отака х.йня малята.
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В центре Киева русня взрывает людей, а украинские продажные судьи отрицают факт терроризма русскими нацистами.
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от админы коменты трут, сабакову привет за чудо рехформу
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Здесь трут не админы )))
Это ты перепутал с предыдущим местом работы )))
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Взрывы,убийства в Киеве стали уже нормой,соевые уничтожают патриотов,криминалитет разгуливает,реформы продолжаются.
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Тю-144.
Саме так буде називатися чисто шоколядний літак, випущений на честь проведення 144 реформ в Україні.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - у него обнаружены документы участника "чеченского батальона имени шейха Мансура". ВИДЕО
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