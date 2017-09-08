 В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - у него обнаружены документы участника "чеченского батальона имени шейха Мансура". ВИДЕО

Чеченский батальона имени шейха Мансура - добровольческое формирование, которое было создано осенью 2014 года и принимало участие в зоне АТО.
Друг погибшего сообщил, что Махаури - личный враг Рамзана Кадырова. В прошлом, на территории Грузии, уже было две попытки подорвать автомобиль с Тимуром Махаури. По его мнению, "есть след из России", возможно речь идет о заказном убийстве.
"Он был чеченец. Или гражданин России - не знаю. Машина была на грузинских номерах. Он был нашим, выступал за Украину. Я думаю, есть след из России", - сообщил он.
"Жена - в тяжелом состоянии. Ребенок - в ожоговом центре", - сообщила журналист Ирина Ромалийская.
В то же время, 16 января в центре Киева задержали вооруженных грузин с удостоверением чеченского разведчика. У одного из задержанных было удостоверение на имя "разведчика" Тимура Махаури, выданное добровольческим международным миротворческим батальоном "Чеченский батальон имени шейха Мансура". Указывается, что батальон базируется в зоне АТО в секторе "М".
Как сообщало в 2014 году российское издание Коммерсант стамбульская прокуратура "потребовала пожизненного срока для выходца из Чечни Тимура Махаури (он же Руслан Папацкория и Али Дабуев), который, по версии турецких силовиков, принимал участие в убийстве пятерых сторонников чеченских сепаратистов. Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались СКР по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий - Али Осаев - был полпредом Доку Умарова в Турции. Тимур Махаури отвергает обвинения в свой адрес, называя себя родственником одного из убитых".
Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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могли и наши ляпнуть за криминал
сильно грязно для спецов
че греха таить???
пиковых нужно с Украины гнать всеми способами
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мусор главный вкурсе по любому, по морде видно
шото мало черного по салону
по багатому ляпнули
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эта гнида знает все и вся)))))
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в сраці???
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Іще і звіти своєї роботи вам здають безпосередньо.
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Гляньте на видео из этой ссылки. Ничего не напоминает?
А "обстрелы Донецка" в 2014, когда рашистские журналисты оказывались на месте трагедии раньше ментов и скорой, не напоминает?!?!?!
Там в эфире, журналистка вещает, что их автомобиль был просто в одной колонне за взорваным, просто за несколько машин до взрыва. Но адреналина, а особенно постадреналинового шока, у нее нет.
Это просто прямая калька с "ДНРовских зарисовок" рашистской пропаганды. Теперь ее пихают и нам!!! ((((
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Вот и кто после этого Рабинович?!?!
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пиковых все года резали и уничтожали
дикая дивизия обосралась и Махно им показал где ишак срет
чем быстрее чичей вместе с акуевой нагоним в аулы
тем легче кацапа за поребрик отбросим
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небыло и нет чиченов
одни предатели и жополизы кремля
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Делайте выбор,нужен ли нам такой дикий таёжный папа.
Что это означает ЗНАТОКИ?
Переворот или Майдан на РАБссии?
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Умаровца застрелили под видеокамеру - Газета Коммерсантъ
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и малявы порасходяться
шо за человек
кто по масти
и чьих был
а пока
радует одно
шлепнули еще одного чурку
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Я другое видео имел в виду!!!!
Вот ссылка!
https://focus.ua/country/380233/?utm_campaign=web_push&utm_source=873
Тут все гораздо более "донецкое"!!!
Оцените, леди и джентельмены, там и 5-ти минут не прошло от взрыва!!!
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Який по рахунку це вибух зі смертельним наслідком відомої людини, вірніше так, людини яка дуже неподобається на кацапії? СКІЛЬКИ ЩЕ НАШИХ РОЗВІДНИКІВ МАЄ ЗАГИНУТИ? Скільки з них розкрито?
Що це означає? А означає це те що в Україні НЕМАЄ СПЕЦСЛУЖБ, ВІРНІШЕ ОДНІЄЇ - СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ВОНА ВМЕРЛА. Так само як і міліція разом з поліцією.
Що робити? Згадайте часи Майдану, та помайданні часи, коли влади не було, як люди утримували порядок, як створювали місцеві самооборони та боронили себе, а в результаті вийшло так що на лугандонії добровольці зупинили пуйла та всю його орду.
Отака х.йня малята.
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Это ты перепутал с предыдущим местом работы )))
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Саме так буде називатися чисто шоколядний літак, випущений на честь проведення 144 реформ в Україні.
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https://www.svaboda.org/a/28724410.html
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