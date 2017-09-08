 В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - доброволец чеченского батальона имени шейха Мансура, - брат. ВИДЕО

Об этом сообщил корреспондентам двоюродный брат погибшего, сообщает Цензор.НЕТ Чеченский батальона имени шейха Мансура - добровольческое формирование, которое было создано осенью 2014 года и принимало участие в зоне АТО.Друг погибшего сообщил, что Махаури - личный враг Рамзана Кадырова. В прошлом, на территории Грузии, уже было две попытки подорвать автомобиль с Тимуром Махаури. По его мнению, "есть след из России", возможно речь идет о заказном убийстве.

"Он был чеченец. Или гражданин России - не знаю. Машина была на грузинских номерах. Он был нашим, выступал за Украину. Я думаю, есть след из России", - сообщил он.

"Жена - в тяжелом состоянии. Ребенок - в ожоговом центре", - сообщила журналист Ирина Ромалийская.В то же время, 16 января в центре Киева задержали вооруженных грузин с удостоверением чеченского разведчика. У одного из задержанных было удостоверение на имя "разведчика" Тимура Махаури, выданное добровольческим международным миротворческим батальоном "Чеченский батальон имени шейха Мансура". Указывается, что батальон базируется в зоне АТО в секторе "М".