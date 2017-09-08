 Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".
Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.
На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.
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