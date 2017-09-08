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Все про:авто (4560) взрыв (4304) Киев (18097)

 Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие. ВИДЕО

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, потерпевшую женщину увезла старая помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".

Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.



На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

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Ага и они, якобі чисто случайно оказались на мечте событий. Прямо как 17 канал на месте гибели Шеремета
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Кстати дураки на дороге. Классический теракт предусматривает взрыв после первого для еще большего хаоса. Наш народ еще не в курсах.....
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Надо на экскурсию на Бессарабку принудительно привести Суркиса с ДК, чтобы посмотрели, в чем отличие Киева от Мариуполя.
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и конечно же евробляха с польскими номерами... не иначе.
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