 "Поющий капитан": Офицер ССО Решетняк исполняет хит Синатры и гимн Украинских Сечевых Стрельцов в Харьковском госпитале. ВИДЕО

"Пришёл в поликлинику при госпитале, а заодно заскочил к друзьям-волонтёрам из БФ "Сестра милосердия". Результат видите налицо. Что касается десантной формы - кто однажды служил в ВДВ, голубой берет и тельняшку не снимет, даже если будет служить в других войсках, сами ведь знаете. К тому же, наше нынешнее подразделение также отчасти является десантным. Музыкального образования у меня не имеется никакого. Просто в детстве попробовал спеть песню - вроде получилось", - рассказал Решетняк.
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Руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб, сообщает агентство SANA.
На момент публикации этого сообщения офис генсека ООН и СБ ООН не отреагировали на обращение Дамаска. Однако очевидно, что тема действий израильских военных в Сирии будет поднята в выступлениях представителей некоторых арабских стран и Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая открывается 12 сентября. По всей видимости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с трибуны ООН также будет говорить о ситуации в Сирии и об угрозе, исходящей от Ирана и "Хизбаллы".
С комментарием по поводу воздушного удара по цели около города Масьяф выступил и МИД Сирии. Текст заявления сирийского внешнеполитического ведомства мало отличается от опубликованного ранее сообщения командования армии Сирии. В сирийском МИДе также обвинили Израиль в "отчаянной попытке поднять моральный дух агентов Израиля из террористических организаций".
МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой.
При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы. Между тем, по прошествии более чем суток после воздушного удара по военному объекту около Масьяфа МИД РФ не опубликовал никаких комментариев по поводу этого инцидента. Не комментировали происшедшее ни президент России Владимир Путин, ни члены российского правительства.
Официальный Иерусалим также воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.
С осуждением действий израильских военных выступили Тегеран и "Хизбалла". Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства.
Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.
Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года
Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.
Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".
Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.
Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.
Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
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