EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  1574  59
Материалы по теме:
Все про:война (3283) Россия (72192) Сыроид (214)

 "Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид считает необходимым придать законный юридический статус факту участия в боях с российскими наемниками на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по ее словам, это даст возможность в будущем избежать наказания по законам мирного времени украинским бойцам, принимающим участие в военных операциях на Донбассе.

Загрузка видео...
Видео 112

Сыроид напомнила о конституционной процедуре разрешающей использование украинских подразделений.

"В статье 106 Конституции Украины написано, что президент принимает решение о применении вооруженных сил Украины и обращается к Верховной Раде, а Верховная Рада одобряет это решение", - сказала вице-спикер.

Сыроид раскритиковала заявления о том, что ВСУ действует на Донбассе руководствуясь законом о борьбе с терроризмом. Она заявила, что антитеррористические операции не проводятся с использованием тяжелого вооружения. Кроме того, даже при таких операциях необходимо решение Верховного главнокомандующего об использовании вооруженных сил. Вице-спикер отметила и юридическое отсутствие террористических группировок на Донбассе.

"ДНР" и "ЛНР" не признаны террористическими организациями. Об этом есть официальные ответы главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, главы комитета по вопросам безопасности и обороны и администрации Президента", - рассказала Сыроид.

Смотрите также: "Применение ВСУ на востоке Украины не конституционно", - вице-спикер ВР Сыроид. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть случаи, когда лучше что-то сделать просто молча.
А то орки нашим ребятам на передке пачками шлют СМСки вроде: "Разбегайтесь, пока вас не пересажали".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для ее случая поговорка:
если застрял в дерьме по самые уши. рот лучше не открывай!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дура она набитая. Поняла что бред сморозила, и начинает чушь нести популистический. Мол а кто против АТО шников? Надо отделять безграмотный бред который она несет, от АТО шников и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласно КОНСТИТУЦИИ ВСУ можно использовать только при военном положении. А так если АТО, военное положение не объявлено, то должны воевать менты и СБУшники.
Она пыталась доказать, что ЗАКОНОМ о временно оккупированных территориях, применение ВСУ становится законным, поскольку присутствует агрессия из вне.
Ее фразу вырвали из контекста и перебирают по косточкам, а-я-яй какая САМОПОМОЩЬ нехорошая, на АТОшников бочку катит, объявив их вне закона, а говоря сухим юридическим языком она права на 100%, но банда соевого не хочет обижать своих "торговых партнеров" из-за поребрика, по-этому у нас уже четвертый год идет ОПЕРАЦИЯ, которая типа АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще один выпускник юр.колледжа при СГ академии...
Или вы чью то дурь перепостили?
Я, кстати голосовал за Самопомощь, и считаю что это единственная партия которая сильно не налажал. Но это не значит что я обязан поддерживать фиерическую дурь, отдельного ее члена...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенiтету, територiальної цiлiсностi i недоторканностi покладаються на Збройнi Сили України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет не правду ибо в таких ситуациях имеет место накоплении и использование техники, ГСМ, вооружения и т.д, ровно как и ввести в помощь все виды транспортировки. Дама не знает что такое контртеррористические операции и составные их.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли у клієнта онкозахворювання, не завжди треба про це казати, бо клієнт може зажмуритись не від раку, а від сердечного нападу...
Просто дура вирішила пропіаритись перед виборами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все по делу,только это будет мешать Барыге барыжить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сыроед твой кумир ? А как же йуля,ты ее бросил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыга уже ПРеследует Патриотов,и награждает орденами всяких Гадей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И Голубанов,которые воевали против Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" по ее словам, это даст возможность в будущем избежать наказания ..." - Сыроид
-------------------
Я себе представляю реакцию ребят на передке... Они её за прошлое крыли такими многоэтажными...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по якому Праву ти тут тикаєш , ми не летіли в одному літаку в 1976 р . на ПЕРЕДНІЙ КРАЇ БАТЬКІВЩИНИ , знаєш , що це ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему тебе нельзя тыкать? Ты правила общения в интернете выучил ,когда комп у внуков одолжил?

Не важно, кто как выглядит». Коммуниканты не только не знакомы, но и не видят друг друга. Фото (аватарка), которое выставляется в сети, часто не соответствует тому, что есть на самом деле (это может быть, например, изображение животного, фото любимого актера, картинка автомобиля, музыкального инструмента и проч.). Пользователь намеренно скрывает свое лицо, а имя заменяет вымышленным, или, в Интернет-терминологии, ником. Отсюда расхожее мнение: «выкать» нику просто глупо.Выбору ты-формы общения в Интернете способствует общее влияние, которое оказывает на русский язык западная, главным образом американская, культура и английский язык. В нем, как известно, местоимения второго лица единственного и множественного числа совпадают («you»), т. е. в английском языке нет местоимения вы в его русском понимании, а потому проблемы выбора формы не возникает. Всё это приводит к неформальному общению, к переходу на ты-форму. Там, где в Интернет-разговоре переходят на вы, в реале уже бьют морду». Часто обращение «на вы» используется в сети с целью оскорбить или «зацепить» собеседника.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
...Нардеп пришел в Раду с "фингалом", после встречи с Порошенко"Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 6565
Нардеп пришел в Раду с "фингалом", после встречи с ПорошенкоНародный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна пришел на заседание Верховной Рады с синяком под глазом. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Стоит отметить, что в четверг, 7 сентября, проходило собрание фракции БПП с президентом Украины Петром Порошенко. Нардеп не уточнил подробности встречи."Ничего этого (развлекательных номеров - ред.) не было. Исключительно жесткая рабочая встреча ... Вопросы касались деятельности на этой сессии нашей фракции и в будущем ", - сообщил Барна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Військові - Чорнобильці також виконали завдання Батьківщини , залишивши здоров"я в Чорнобилі , тепер Держава щиро віддячила людям пенсією 1 482 гр .. при майже нерухливому способі існування - ось вона Справедливість , Гуманізм , Солідарність ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно узнать, когда Украина их на ЧАЭС посылала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не ну как так можно - единственное ну женщина - но для политика это не оправдание - самопомощь должна шо то с ней срочно делать - а то им мало не покажеться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полное разочарование как к партии - мне честно говоря обидно слегка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мені вже ні- я просто не вірю політикам. Причому всім. Для мене це лише інструмент- якийсь краще, якийсь гірше, та це лише інструмент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто на чому піариться- одна Міхо їде зустрічати, ця від когось ЗСУ хоче захистити... Капець!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы знаете, что это маразм, я знаю и многие здесь тоже. Так что сами себя и защитим, а ее поставят на место
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тобі від цього захист потрібен? Від цього лише власні мізки для захисту потрібні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возомнила себя Голдой Мейр?
Сходи, Оксана, еще раз на собрание к сектантам, спой там с ними, выступи, или еще что.
А когда захочешь высказаться в Раде, вспомни, что это у пьяного, что на уме, то и на языке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, а что делала єта млявая дрянь в то время когда москали оккупировали Крим и часть Донбаса
где би єта овца била, если би их не остановили добровольци?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРавда глаза колет,поэтому барыги её и не любят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вона типу з самопомочі. :D
якби не зморозила херню, зараз би не бідкалася з відмазками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
после драки мандовошки лапками не машут
 показать весь комментарий
Ответить
 
И Шо посадят 300000 солдат за незаконное пребывание?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все возможно... Если Сыроид станет президентом например)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не посадят, но за разрушенное жилье сепаров иски в суд уже пошли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що заважає "коаліції потужних і рішучих реформаторів" законодавчо владнати всі колізії застосування ЗСУ в зоні , так званої АТО ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыжить в зоне военных действий будет тяжеловато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юридически она права, морально - нет. Всегда в таких случаях говорю себе, что гибридная война требует гибридного ответа. Кто осудит воинов АТО, кроме кацапа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут интересно другое. Никто из "ура-патриотов" не выступил в защиту добровольцев, военнослужащих... Ну разве что Береза из НФ высказался что она не права. А вот ее же однопартиец кобмат "Насиння" скромно промолчал...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти