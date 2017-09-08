 "Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

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Сыроид напомнила о конституционной процедуре разрешающей использование украинских подразделений.
"В статье 106 Конституции Украины написано, что президент принимает решение о применении вооруженных сил Украины и обращается к Верховной Раде, а Верховная Рада одобряет это решение", - сказала вице-спикер.
Сыроид раскритиковала заявления о том, что ВСУ действует на Донбассе руководствуясь законом о борьбе с терроризмом. Она заявила, что антитеррористические операции не проводятся с использованием тяжелого вооружения. Кроме того, даже при таких операциях необходимо решение Верховного главнокомандующего об использовании вооруженных сил. Вице-спикер отметила и юридическое отсутствие террористических группировок на Донбассе.
"ДНР" и "ЛНР" не признаны террористическими организациями. Об этом есть официальные ответы главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, главы комитета по вопросам безопасности и обороны и администрации Президента", - рассказала Сыроид.
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А то орки нашим ребятам на передке пачками шлют СМСки вроде: "Разбегайтесь, пока вас не пересажали".
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если застрял в дерьме по самые уши. рот лучше не открывай!
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Она пыталась доказать, что ЗАКОНОМ о временно оккупированных территориях, применение ВСУ становится законным, поскольку присутствует агрессия из вне.
Ее фразу вырвали из контекста и перебирают по косточкам, а-я-яй какая САМОПОМОЩЬ нехорошая, на АТОшников бочку катит, объявив их вне закона, а говоря сухим юридическим языком она права на 100%, но банда соевого не хочет обижать своих "торговых партнеров" из-за поребрика, по-этому у нас уже четвертый год идет ОПЕРАЦИЯ, которая типа АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ.
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Или вы чью то дурь перепостили?
Я, кстати голосовал за Самопомощь, и считаю что это единственная партия которая сильно не налажал. Но это не значит что я обязан поддерживать фиерическую дурь, отдельного ее члена...
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Оборона України, захист її суверенiтету, територiальної цiлiсностi i недоторканностi покладаються на Збройнi Сили України.
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Просто дура вирішила пропіаритись перед виборами.
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Я себе представляю реакцию ребят на передке... Они её за прошлое крыли такими многоэтажными...
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Не важно, кто как выглядит». Коммуниканты не только не знакомы, но и не видят друг друга. Фото (аватарка), которое выставляется в сети, часто не соответствует тому, что есть на самом деле (это может быть, например, изображение животного, фото любимого актера, картинка автомобиля, музыкального инструмента и проч.). Пользователь намеренно скрывает свое лицо, а имя заменяет вымышленным, или, в Интернет-терминологии, ником. Отсюда расхожее мнение: «выкать» нику просто глупо.Выбору ты-формы общения в Интернете способствует общее влияние, которое оказывает на русский язык западная, главным образом американская, культура и английский язык. В нем, как известно, местоимения второго лица единственного и множественного числа совпадают («you»), т. е. в английском языке нет местоимения вы в его русском понимании, а потому проблемы выбора формы не возникает. Всё это приводит к неформальному общению, к переходу на ты-форму. Там, где в Интернет-разговоре переходят на вы, в реале уже бьют морду». Часто обращение «на вы» используется в сети с целью оскорбить или «зацепить» собеседника.
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Нардеп пришел в Раду с "фингалом", после встречи с ПорошенкоНародный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна пришел на заседание Верховной Рады с синяком под глазом. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Стоит отметить, что в четверг, 7 сентября, проходило собрание фракции БПП с президентом Украины Петром Порошенко. Нардеп не уточнил подробности встречи."Ничего этого (развлекательных номеров - ред.) не было. Исключительно жесткая рабочая встреча ... Вопросы касались деятельности на этой сессии нашей фракции и в будущем ", - сообщил Барна...
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Зверніть увагу на
таке: http://censor.net.ua/photo_news/398036/vitsespiker_syroid_i_glava_kievskoyi_samopochi_gusovskiyi_zasvetilis_na_sobranii_skandalnoyi_sekty_fotoreportajvideo( ось ця секта https://www.youtube.com/watch?v=e20h-_MGqWM ).
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Сходи, Оксана, еще раз на собрание к сектантам, спой там с ними, выступи, или еще что.
А когда захочешь высказаться в Раде, вспомни, что это у пьяного, что на уме, то и на языке.
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где би єта овца била, если би их не остановили добровольци?
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якби не зморозила херню, зараз би не бідкалася з відмазками.
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