EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  7704  122
Все про:отмывание денег (161) терроризм (20558) Блок Петра Порошенко (1587)

 "Там депутаты из партии Порошенко керуют. Романюк. С ним можно работать", - переговоры террористов "ДНР" об отмывании денег через украинский "Кристалбанк". АУДИО

СБУ перехватила разговор боевиков в котором речь идет об отмывании денег через украинский "Кристалбанк". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, террористы говорят о возможности легализации денег, вероятнее всего, при посредничестве нардепа от БПП Романа Романюка и главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

На записи разговор проходит между главарем террористов "ДНР" в Енакиево Сергеем Григорьевым и командиром НВФ "Вымпел-2" Антоном Лобушкиным. Разговор записан 23 августа 2017 года.

Загрузка видео...

Читайте также: НАБУ: Один из подозреваемых в "деле Онищенко" задержан спустя год после объявления в розыск
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVReXN3V1V4UmRrNUhUREJNVEZGelRrTTVNRXhxVVhSVFJGRjBUa014TUV3elVYUmtRM3BtVGtkRE1FeFlVbWRPUjBFd1REZFNaMDVETkRCTVpsRjJTSHBSYTJSRE56Qk1OMUYxYVVSUmJqbERNVEJaVEZKblRrTjNTVTVEWmpCTU4xSm5Ua01yTUZscVVYUmtRemt3VEhKUmRtYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Единой срассии кстати, не только не отмыться. Но и быть судимыми в Гааге!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где-то сейчас, из большой шоколадной жеппы, должен вылезти большой шоколадный глЫст, с ником "сашакрест" и всем нам пояснить, шо петябудка "ниучомнеувиноват"......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О приколькое тема. 2 боевика звонят 1 другому и говорят. "Порошенко мне танк подарил".
 показать весь комментарий
Ответить
 
і як це воспрінімать? а диму без вогню не буває, як же ж такі криваві гроші та ще не стали поперек глотки нікому? піпець, заваліть вже тими грошима свої могили, скоти ненажерливі та будьте прокляті рідними вбитих і закатованих, зниклих безвісти, скалічених і всим українським народом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередрой ответ на вопрос,почему порох не называет АТО войной,и лугандон оккупировпнными
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко, создав "Партию регионов", не несет никакой ответственности за ее деятельность и деятельность того отребья, которое там кучковалось.

Проходит не так много времени....

Порошенко, создав блок своего имени, не несет никакой ответственности за ее деятельность и деятельность того отребья, которое там кучкуется.

Может, таки что-то в консерватории не то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РАЗРАБАТЫВАТЬ И БРАТЬ НА ГОРЯЧЕМ НЕ СТАЛИ!!!!Любой думающий понимает почему и это очень печально
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ВСЕ означает, что свиньям уже давно на всех пох, борзометр сломался и они в нирване, таких циников как они еще не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самим відео не здивований. Здивований його появою в мережі та чекаю коментів від СБУ та БПП з цього приводу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крест,скоро власть поменяется. Придумывай себе алиби. Пургу,типа я не виноватая ,а это все он ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А от вам бабушка і новий год, тут і так є підозра в вигоді війни зі сторони влади а ще і записи такі хитрі, як то депутат провладної партії в свому банку відмиває бабло лугондонів. Зараз піднімуться сраколи.и, не може бути він не знав це не вони іх там нет. ХТОСЬ ПОВІРИТЬ ЩО ГОСПОДАР СВОЄЇ ВЛАСНОСТІ НЕ ЗНАЄ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З НЕЮ. Як кажуть в Одесі не надо лохматіть бабушку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Педро тоже б....,но и с ним можно работать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Там депутаты из партии Порошенко керуют. Романюк. С ним можно работать", - переговоры террористов "ДНР" об отмывании денег через украинский "Кристалбанк" - из всех нардепов один Гаврилюк нормальный, с его бедности, в сравнении с остальными, даже 95 квартал смеётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Собственно в чем новость? Появилась лишь конкретика кто за что отвечает персонально в этой банде свиней.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Там депутаты из партии Порошенко керуют. Романюк. С ним можно работать", - переговоры террористов "ДНР" об отмывании денег через украинский "Кристалбанк". АУДИО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти