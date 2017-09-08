 "Там депутаты из партии Порошенко керуют. Романюк. С ним можно работать", - переговоры террористов "ДНР" об отмывании денег через украинский "Кристалбанк". АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, террористы говорят о возможности легализации денег, вероятнее всего, при посредничестве нардепа от БПП Романа Романюка и главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.
На записи разговор проходит между главарем террористов "ДНР" в Енакиево Сергеем Григорьевым и командиром НВФ "Вымпел-2" Антоном Лобушкиным. Разговор записан 23 августа 2017 года. Читайте также: НАБУ: Один из подозреваемых в "деле Онищенко" задержан спустя год после объявления в розыск
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Проходит не так много времени....
Порошенко, создав блок своего имени, не несет никакой ответственности за ее деятельность и деятельность того отребья, которое там кучкуется.
Может, таки что-то в консерватории не то?
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