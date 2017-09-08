 Вам сейчас аплодирует пятая колонна, - Юрий Береза о высказывании Сыроид про ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил заместитель руководителя фракции, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза во время выступления в Верховной Раде.
Он напомнил, что в среду, 6 сентября, во время заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны "одна из высших должностных лиц украинского государства - вице-спикер парламента - позволила в сторону украинской армии некоторые слова", а именно - Оксана Сыроид заявила, что "Вооруженные Силы Украины якобы незаконно находятся в зоне АТО".
Как рассказал Береза, после этих слов ему "начали звонить ребята с передовой и спрашивать: "Вы что там, с ума посходили в Верховной Раде? До чего вы уже договорились?".
"Я хотел бы спросить сегодня у фракции, которая делегировала вице-спикера, о том, что это - безумие одного человека или это безумие вашей партии и фракции? Скажите, пожалуйста", - возмущенно спросил народный депутат.
"Украинский солдат, украинский доброволец, который отдал жизнь, начиная с 2014 года, на территории Донецкой и Луганской областей... Вы знаете, "Самопомич", больше всего радуется этому пятая колонна. Они вам сейчас аплодируют - пятая колонна - за то, что вы сделали. Пятая колонна будет говорить о том, что украинский солдат убивает мирных граждан, пятая колонна будет говорить о том, что "Вова - это хорошо для Украины". Они уже это говорят и ждут реванша. И вот реванш начинается с заявлений высших должностных лиц", - отметил заместитель руководителя фракции "Народный фронт".
В связи с этим Береза заявил, что политическая партия "Самопомич" должна дать политическую и моральную оценку этому выступлению.
По его словам, это выступление пока тиражируется всеми центральными российскими СМИ в том контексте, что "украинское государство не состоялось, что в украинском государстве нет порядка, в украинском государстве нет украинского парламента".
"Опомнитесь! Если бы не те ребята, которые защитили Украину в 2014-2017 годах, если бы не те ребята, которые сейчас сидят в окопах, вы бы не сидели сейчас в парламенте, в мирном городе Киеве. А может, вы так же, как пятая колонна, ждете, когда придет Путин? Путин не придет. А может, для вас - чем хуже, тем лучше?"- спросил политик.
Он также обратился к Сыроид с требованием извиниться за ее слова.
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..Якраз зараз на тв Сироїд конкретно сказала ...що потрібно визнати агрессора !!!
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.....
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Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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про всех, кто нарушает территориальную целостность.
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04.09.17 15:11 Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии
https://censor.net.ua/news/453969/zakon_po_reintegratsii_donbassa_pozvolit_vyyiti_iz_ponyatiya_ato_i_pereyiti_v_legitimnost_primeneniya
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Службу проходил на Камчатке, а затем в Калининграде[4].
С 1992 года - командир взвода, командир путевой роты в железнодорожных войсках .
С 1997 года - заместитель командира воинской части, заместитель начальника штаба, помощник начальника штаба.
В 2003 году оставил службу в Вооружённых силах Украины по собственному желанию в звании майора и занялся коммерческой деятельностью.
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Уж как-то так совпало.
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-Ой,зараз поправлю
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Лайте, убогие, а караван "Украина" идет полным ходом в ЕС.
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-Може ему её,хтось обновляэ?!
-А може проблемы с обменом веществ.
-Тобто болен?
-Ой болен куме,На всю головушку
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