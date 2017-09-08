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 Политика Украины
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 Вам сейчас аплодирует пятая колонна, - Юрий Береза о высказывании Сыроид про ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

Фракция "Народный фронт" требует политической ответственные партии "Самопомощь" за недопустимые высказывания представителя их фракции, вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид о якобы незаконности пребывания Вооруженных Сил Украины в зоне АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил заместитель руководителя фракции, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза ​​во время выступления в Верховной Раде.

Он напомнил, что в среду, 6 сентября, во время заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны "одна из высших должностных лиц украинского государства - вице-спикер парламента - позволила в сторону украинской армии некоторые слова", а именно - Оксана Сыроид заявила, что "Вооруженные Силы Украины якобы незаконно находятся в зоне АТО".



Как рассказал Береза, после этих слов ему "начали звонить ребята с передовой и спрашивать: "Вы что там, с ума посходили в Верховной Раде? До чего вы уже договорились?".
"Я хотел бы спросить сегодня у фракции, которая делегировала вице-спикера, о том, что это - безумие одного человека или это безумие вашей партии и фракции? Скажите, пожалуйста", - возмущенно спросил народный депутат.

"Украинский солдат, украинский доброволец, который отдал жизнь, начиная с 2014 года, на территории Донецкой и Луганской областей... Вы знаете, "Самопомич", больше всего радуется этому пятая колонна. Они вам сейчас аплодируют - пятая колонна - за то, что вы сделали. Пятая колонна будет говорить о том, что украинский солдат убивает мирных граждан, пятая колонна будет говорить о том, что "Вова - это хорошо для Украины". Они уже это говорят и ждут реванша. И вот реванш начинается с заявлений высших должностных лиц", - отметил заместитель руководителя фракции "Народный фронт".

В связи с этим Береза ​​заявил, что политическая партия "Самопомич" должна дать политическую и моральную оценку этому выступлению.

По его словам, это выступление пока тиражируется всеми центральными российскими СМИ в том контексте, что "украинское государство не состоялось, что в украинском государстве нет порядка, в украинском государстве нет украинского парламента".

"Опомнитесь! Если бы не те ребята, которые защитили Украину в 2014-2017 годах, если бы не те ребята, которые сейчас сидят в окопах, вы бы не сидели сейчас в парламенте, в мирном городе Киеве. А может, вы так же, как пятая колонна, ждете, когда придет Путин? Путин не придет. А может, для вас - чем хуже, тем лучше?"- спросил политик.

Он также обратился к Сыроид с требованием извиниться за ее слова.
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Нулевые клоуны что то требуют? Обхахочешся))
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И к стати,что там с Голубаном,фронтовики хреновы.
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Береза забув як втік з Іловайська разом з генералом Хомчаком, кинувши свій підрозділ без командування? Тепер цей трус і зрадник буде критикувати справжніх патріотів, які вимагають введення воєнного стану?
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Оружие то он оставил, а теплик вынес....Сейчас уж и позабыл наверное, что обраннику теплик.
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Барна контролює виступ, якщо не те скаже, то сразу за яйця винесе.
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А что с агрорейдером берёзой?, Или это поклёп, как и то, как он вёл себя на фронте?
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А Я БЫ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ СТ. 214 УПК УКРАИНЫ ПРОТИВ СИРОИД В АДРЕС ГПУ И ПУСТЬ ВНОСЯТ ПРОПОЗИЦИЮ О СНЯТИИ С НЕЕ ИММУНИТЕТА ОТ БЕРЕМЕННОСТИ УК УКРАИНЫ И ВОЗБУЖДАЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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Сук...кролячі та барижні !!!!....Ато ? ...Чи війна з москалями !?..
..Якраз зараз на тв Сироїд конкретно сказала ...що потрібно визнати агрессора !!!
.
.....
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А виводок Кролика не хочуть юридичного,по Конституції визнання агрессора...
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Так еще в январе 2015 вроде как признали. Шо, за поребриком не знали?
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Кефирники обезжиренные, погрязшие в коррупции! Берёза и весь антиНародный уже не знает как Самопомич укусить , а себе рейтинг поднять. Какой честный упырь, как рейдерствовать с титушнёй и ментярами Днепр1 по эгтдой Авакова, отжимать урожаи, предприятия....Они Сыроид простить не могут кода она заседание закрыла, когда ублюдки притащили в зал непонятных людей в камуфляже.
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Ну пока Самопомочь сама себя укусила, причем за опу! Такое сказонуть это мозгов надо вообще не иметь!
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відкривай Статтю 17 Конституції України і читай, аж поки баньки не повилазять:

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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Что такое терроризм - сказано? Это соответствует АТО? Не манипулируйте!
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там и про террористов, и про татаро-монгол, и про рептилоидов, и про инопланетян.
про всех, кто нарушает территориальную целостность.
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А разве у нас признано, что в Лугандоне нарушена территориальная целкостность? А почему нет ВСУ в Крыму, где признано нарушение территориальной целкостности?
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Для непонимающих суть её заявления поясняю: в зоне АТО должно быть объявлено военное положение, чтобы солдаты и офицеры ВСУ могли там законно вести боевые действия. И не хрен талдычить о том, что введением военного положения мы якобы объявляем войну россии - вспомните хотя бы о Польше 82-го. Там Ярузельским объявлялось ВП исключительно по внутренним причинам.
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Антинародный Фронт это трупы политические и ничего требовать не могут !!!
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Поддерживаю, давайте накажем Самопомич досрочными выборами!!!!!!!!!!
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Это же харакири для антинародного блока подельников порошенко!
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твій нік про зеніт примушує чогось послати тебе куди подалі...в аптеку по "бояришнік"...
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А высказывания пашинского,я никогда не признаю донбасс оккупированной территорией, может тоже надо наказать и всю его гопкомпанию с комитета нацбезопасности
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будет вам и ответственность,и всё остальное,потом не скулите в петле на шее-а нас за что?
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Мы же понимаем ВСЕ,что Береза это подонок,лжец,вор и мародёр ....
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Ну, первой по этой теме высказалась как раз не Сыроид, а Геращенко:
04.09.17 15:11 Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии
https://censor.net.ua/news/453969/zakon_po_reintegratsii_donbassa_pozvolit_vyyiti_iz_ponyatiya_ato_i_pereyiti_v_legitimnost_primeneniya
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антинародники уже хрен к людям выходят, боятся падлы. Хрюкают только в ТВ кмерыи с трибуны Рады.
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Да нет уж...держатся за кресла коррупционные...А все остальные руки кремля, 5-ые колонны..да и пукин нападёт.
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Ес-но, но вот "патриотизмом" таким как Береза очень удобно прикрываться.
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К сожалению узурпаторов очень много, их хрен с насиженных мест выкуришь. А чуть что так вонь что политические преследования....
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а троллям очень удобно прикрываться разговорами о непатриотичном патриотизме.
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Раз сказали "А", говоріть і "Б". Після виступу нарфронтовця Берези була репліка від представника самопомочі, який укатав цього народнофронтівця в асфальт свою аргументацією і зірвав оплески в залі. Що за необ'єктивна подача інформації, де висвітлення думки обох сторін?
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Для Бутусова это не впервой. Бабки Яйценюховские отрабатывает. Объективностью здесь давно и не пахнет.
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Во кАзлы... Вы сначало днр лнр узаконте терроистическими организациями а уж потом вякайте. У нас суд освободил от уголовной ответственности подонка которого осудили по статье пособничество террористам так-как днр не террористы. Во страна дЭбилов...
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Сегодня утром ехал на работу . Сделал вывод : женщины не должны водить , они не должны заниматься государственными делами . Арабы правы , они должны поддерживать очаг и воспитывать детей .
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А что, только женщины знают, что спермотоксикоз- причина "задвигов" у мужчин?
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В 1987-1991 годах учился в Днепропетровском высшем зенитно-ракетном командном училище пво по специальности инженер.
Службу проходил на Камчатке, а затем в Калининграде[4].
С 1992 года - командир взвода, командир путевой роты в железнодорожных войсках .
С 1997 года - заместитель командира воинской части, заместитель начальника штаба, помощник начальника штаба.

В 2003 году оставил службу в Вооружённых силах Украины по собственному желанию в звании майора и занялся коммерческой деятельностью.
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Ай фронтовик! Все воююет на кресле штаны протирая, прирос наверно к камуфляжу
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Тут аплодировали не менее 100 миллионов человек
Вам сейчас аплодирует пятая колонна, - Юрий Береза о высказывании Сыроид про ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4173





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И Тетерук каким то образом капитан из рашистких войск оказался в Украине...Козачки, консервы для гибридной войны. Уже полковник, Дейдей в розыске за грабежи, подельники сидят по 5 лет, сбежал на Майдан, спрятался, уже подполковник раненный шампуром!
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И что? Год назад. Когда Гадя ещё худее в 2 раза была и не вскрылась по полной.
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А вы что в ВР до сих пор не можете признать ордло террористическими организациями и признать территорию Донбасса оккупированной?
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О, ряженный подключился к искусственно созданному шкандалю!))))))))) Морковные и будочные твари, рейтинг которых уже давно под плинтусом, пытаются вырулить из этой патовой ситуации!!!))))))))))))))))))))))) Морда жирная продажная!
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Сколько идиотов в комментариях. Господи, береги Украину.
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Надо называть вещи своими именами, Сыроид назвала. А чучело с коллекцией часов со стоимостью в сотни тысяч долларов отрицает. Если антитерористическая операция то не крестьян в первую очередь отмобилизируют,а сотни тысяч спецов, получающих зарплаты и пенсии,майоров ,например. А майоры колекции из часов собирают и обсуждают патриотизм(слово придумали обезличенное, вместо национализм)в кожаных креслах.Первый этап решения проблемы правильно ее обозначить. Майор не хочет обозначать, он считает преступлением правду. Если это война ее надо назвать войной и соответственно действовать. Если это не война тогда зачем там ВСУ?
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А як там, по закону? Усі ж такі законники, що очевидних злодюг осудити не можуть - думаєте, буде вирок по бандюковичу? Хрєн, а не вирок. І ЗСУ таки не можуть бути задіяні в АТО - це ж не війна. Чи таки війна? Накинулись на Сироїд - ну, якщо по закону, то тоді усе по закону, а оці емоції "ви б тут не сиділи", тоді усіх без суда і слідства, чого цяцькатись? Ви або називайте війну війною, або... А от що "або", я і сам не знаю - ми ж програємо ту війну, якщо оголосимо її расєї... Може, комусь більш достойному оголосити війну
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Які ж у нас тупі депутати !!! Найманці олігархів !! Хто розумний, той зрозуміє, що не армія поза законом, а ті хто вішає лапшу на вуха народу і підставляє героїв. Ці недоумки, теж думають, що вони прийшли назавжди, помиляються, за все прийдеться відповісти в свій час і за котли, і за внутрішній безпрєдєл.
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Порошенко уже все довёл до маразма. Не может быть гарантом смелости и воли не хватает. А тем временем вернувшихся из АТО ребят избивают сепары " переселенцы" .
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Чем больше узнаю Берёзу,тем больше нравится мне Сыроид
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Что ни говори, но Сыроид отмочила свой пассаж какраз под закидон )(уйла про "миротворцев".
Уж как-то так совпало.
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А Берёза тебе Милонова не нагадуе зо своей 5ой коллоной.Або придурка з НОДа забув его призвеще
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Сеня у тебя ус отклеился.А тебя журналисты с ложи снимают.
-Ой,зараз поправлю
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О, как вата задымилась от правды. Если кацорылые тролли типа калашникова защищают Сыроид и на говно исходят от упоминания "Народного фронта" (или как на кацапии его еще называют "партией войны"), то тут, как говорится, и к гадалке не ходи.
Лайте, убогие, а караван "Украина" идет полным ходом в ЕС.
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В принципе барышня то права, если АТО то причем тут армия? Пусть аваковский КОРД едет и сидит в окопах вместе с нацполицией и перекрасившимися беркутами - до хр@на их там после этого останется....Обязательно Голубана и Геращенко с Кивой надо взять, а Березу им комбатом.
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У Барны,щось сися довго не сходить куме!
-Може ему её,хтось обновляэ?!
-А може проблемы с обменом веществ.
-Тобто болен?
-Ой болен куме,На всю головушку
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то ты Вася, то ты не Вася, пора определиться. Как машины не растаможенные- нарушение закона, как привлечение в АТО вооруженных сил, так нет.
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жиды и кацапы из БПП и НФ будут учить украинцев любить Батькивщину ну это цирк чистой воды! Но наглые, твари - два дня в 50 километрах от передовой, нацепило камуфляж, пролезло ложью в зРаду - и давай делать привычное - красть, врать, красть, врать, и еще больше красть и красть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВам сейчас аплодирует пятая колонна, - Юрий Береза о высказывании Сыроид про ВСУ на Донбассе. ВИДЕО
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