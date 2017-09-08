 "Створюємо безпеку разом", - МВД предложило гражданам обсудить программу развития ведомства "Стратегия-2020". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, проект документа презентовала сегодня заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.
Она заявила, что программа разрабатывалась специалистами МВД при участии консультативной миссии ЕС, международных и украинских экспертов. Документ, по ее словам, - не окончательный вариант, а только направления для обсуждения.
Дискуссии по "Стратегии-2020" будут проходить и в регионах. В ближайшее время документ будет представлен в Одесской, Львовской и Харьковских областях. Свои замечания и предложения к программе можно и в электронном варианте, используя почту reforma.live@mvs.gov.ua или заполнив соответствующую форму.
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больщинство ментов нах не нада
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http://www.npd.in.ua/?p=859
ЗАЯВА щодо законопроекту № 6556 про розширення повноважень Національної гвардії
Членам Комітету Верховної Ради України питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Від імені організацій нашої правозахисної коаліції вимушені заявити, що попри необхідність змін законодавчого регулювання діяльності Національної гвардії України, законопроект № 6556 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України" містить загрози правам людини і суперечить Конституції України.
Серед загроз:Пропонується наділити Національну гвардію України фактично поліцейськими повноваженнями з охорони громадського порядку. В той час як зараз Національна гвардія виконує лише допоміжну для Національної поліції функцію.Пропонується наділити Національну гвардію України більшим обсягом повноважень з охорони громадського порядку, ніж є в Національної поліції.
Зокрема, пропонується, щоб під час мирних зібрань Національна гвардія мала можливість застосовувати силу не лише щодо правопорушників, а й у випадку, коли учасники зібрань "скорочують мінімальну безпечну відстань" між ними. Причому цю відстань мають визначати самі нацгвардійці. Ухвалення цієї норми потенційно призведе до численних зловживань. Крім цього дана норма руйнує один з основних принципів Адміністративного законодавства який вказує, що примус має використовуватись саме на осіб, що вчинюють протиправні дії.Пропонується передати МВС частину функцій Міноборони з управління Національною гвардією під час протидії тероризму і виконання бойових завдань в зоні бойових дій.
Згідно з текстом проекту, МВС має визначати порядок ліквідації збройного конфлікту та відсічі збройній агресії проти України, припинення збройних конфліктів та збройних провокацій на державному кордоні України. Враховуючи той факт, що загальне координування АТО здійснює Міноборони та Генштаб, передача функцій управління Національною гвардією до МВС призведе до розбалансованості та хаосу під час протидії незаконним російським та проросійським збройним формуванням в зоні проведення АТО.
Частина норм законопроекту є доцільними та можуть бути реалізовані або у вигляді окремого законопроекту, або після доопрацювання законопроекту № 6556 до розгляду в першому читанні.
На підставі вищевикладеного, наполягаємо на необхідності повернення законопроекту № 6556 на доопрацювання авторам.
ДОВІДКОВО:
"Ні - поліцейській державі!" - правозахисна коаліція таких українських організацій як ХОГО "Молодіжна правозахисна група - Харків" (МПГ-Харків), ГО "Правозахисна ініціатива" (ПІ), ГО "Тернопільська правозахисна група" (ТПГ), ВМГО "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ), ХОФ "Громадська альтернатива" та ГО "Агенція розвитку громадянського суспільства" (АРГС).
Заява Омбудсмана України щодо законопроекту № 6556 - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/5917-wp-upovnovazhenij-verxovnoii-radi-ukraiini-z-prav-lyudini-vvazhaye-neprip
Заява групи громадського спостереження "ОЗОН" (Центр громадянських свобод) щодо законопроекту № 6556 - http://ccl.org.ua/statements/schodo-proektu-zakonu-ukrajiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrajiny-schodo-udoskonalennya-pravovyh-zasad-diyalnosti-natsionalnoji-hvardiji-ukrajiny-6556-v-konteksti-svobody
Аналіз законопроекту № 6556 від Експертної групи "Поліція під контролем" - http://police-experts.info/2017/09/05/6556_analysis
Заява Харківського інституту соціальних досліджень щодозаконопроекту № 6556 - http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1504605677
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провести реальну люстрацію..
потім РЕАЛЬНО перевірити декларації доходів і витрат.. то майно, що не вписується у доходи, передати на мат.тех.забеспечення поліції
зменшити кількість складу спец.підрозділів/"космонавтів" у 10 раз.. - як треба, то владу захистить народ.. а захищати владу від народу не потрібно...
відкрити заклади утримання і сізо для громадських перевірок
перевести поліцію під муніципальне підпорядкування..
скасувати ментівськиї генералів
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А от твоє про "стукачєй"- це щось із совка. Співробітництво з правоохоронними органами- це для мене ні разу не "стукачєство".
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НАБУ уже 2й год не видит за какие средства куплены квартиры за границей и в Украине у него и его сынули, что может себе позволить миллионы просрать в казино за ночь.
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