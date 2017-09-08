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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (8386) развитие (52) обсуждение (22)

 "Створюємо безпеку разом", - МВД предложило гражданам обсудить программу развития ведомства "Стратегия-2020". ВИДЕО

МВД Украины предложило гражданам поучаствовать в обсуждении программы развития ведомства "Сратегия-2020".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, проект документа презентовала сегодня заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

Она заявила, что программа разрабатывалась специалистами МВД при участии консультативной миссии ЕС, международных и украинских экспертов. Документ, по ее словам, - не окончательный вариант, а только направления для обсуждения.

Дискуссии по "Стратегии-2020" будут проходить и в регионах. В ближайшее время документ будет представлен в Одесской, Львовской и Харьковских областях. Свои замечания и предложения к программе можно и в электронном варианте, используя почту reforma.live@mvs.gov.ua или заполнив соответствующую форму.




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выкинуть 80% - и уже будет экономия
больщинство ментов нах не нада
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Реформована аваковим поліція, б'є людей так само, як і не реформований беркут.. 9-го травня це було наочно продемонстровано в Дніпрі..
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Авакян-рюкзаков начал заигрывать с электоратом!? Скоро выборы, пытается отмежеваться от антиНародного фронта и бывших соратников.
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Що тут гадати?!К 2020 году,в каждой семье,должен быть мент.И життя покращеться
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61978

http://www.npd.in.ua/?p=859
ЗАЯВА щодо законопроекту № 6556 про розширення повноважень Національної гвардії
Членам Комітету Верховної Ради України питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Від імені організацій нашої правозахисної коаліції вимушені заявити, що попри необхідність змін законодавчого регулювання діяльності Національної гвардії України, законопроект № 6556 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України" містить загрози правам людини і суперечить Конституції України.
Серед загроз:Пропонується наділити Національну гвардію України фактично поліцейськими повноваженнями з охорони громадського порядку. В той час як зараз Національна гвардія виконує лише допоміжну для Національної поліції функцію.Пропонується наділити Національну гвардію України більшим обсягом повноважень з охорони громадського порядку, ніж є в Національної поліції.
Зокрема, пропонується, щоб під час мирних зібрань Національна гвардія мала можливість застосовувати силу не лише щодо правопорушників, а й у випадку, коли учасники зібрань "скорочують мінімальну безпечну відстань" між ними. Причому цю відстань мають визначати самі нацгвардійці. Ухвалення цієї норми потенційно призведе до численних зловживань. Крім цього дана норма руйнує один з основних принципів Адміністративного законодавства який вказує, що примус має використовуватись саме на осіб, що вчинюють протиправні дії.Пропонується передати МВС частину функцій Міноборони з управління Національною гвардією під час протидії тероризму і виконання бойових завдань в зоні бойових дій.
Згідно з текстом проекту, МВС має визначати порядок ліквідації збройного конфлікту та відсічі збройній агресії проти України, припинення збройних конфліктів та збройних провокацій на державному кордоні України. Враховуючи той факт, що загальне координування АТО здійснює Міноборони та Генштаб, передача функцій управління Національною гвардією до МВС призведе до розбалансованості та хаосу під час протидії незаконним російським та проросійським збройним формуванням в зоні проведення АТО.
Частина норм законопроекту є доцільними та можуть бути реалізовані або у вигляді окремого законопроекту, або після доопрацювання законопроекту № 6556 до розгляду в першому читанні.
На підставі вищевикладеного, наполягаємо на необхідності повернення законопроекту № 6556 на доопрацювання авторам.
ДОВІДКОВО:
"Ні - поліцейській державі!" - правозахисна коаліція таких українських організацій як ХОГО "Молодіжна правозахисна група - Харків" (МПГ-Харків), ГО "Правозахисна ініціатива" (ПІ), ГО "Тернопільська правозахисна група" (ТПГ), ВМГО "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ), ХОФ "Громадська альтернатива" та ГО "Агенція розвитку громадянського суспільства" (АРГС).
Заява Омбудсмана України щодо законопроекту № 6556 - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/5917-wp-upovnovazhenij-verxovnoii-radi-ukraiini-z-prav-lyudini-vvazhaye-neprip
Заява групи громадського спостереження "ОЗОН" (Центр громадянських свобод) щодо законопроекту № 6556 - http://ccl.org.ua/statements/schodo-proektu-zakonu-ukrajiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrajiny-schodo-udoskonalennya-pravovyh-zasad-diyalnosti-natsionalnoji-hvardiji-ukrajiny-6556-v-konteksti-svobody
Аналіз законопроекту № 6556 від Експертної групи "Поліція під контролем" - http://police-experts.info/2017/09/05/6556_analysis
Заява Харківського інституту соціальних досліджень щодозаконопроекту № 6556 - http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1504605677
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для початку прибрати сабаківа, атброськіна, ківу, беркутів.. і інших ригівських посадовців..
провести реальну люстрацію..
потім РЕАЛЬНО перевірити декларації доходів і витрат.. то майно, що не вписується у доходи, передати на мат.тех.забеспечення поліції
зменшити кількість складу спец.підрозділів/"космонавтів" у 10 раз.. - як треба, то владу захистить народ.. а захищати владу від народу не потрібно...
відкрити заклади утримання і сізо для громадських перевірок

перевести поліцію під муніципальне підпорядкування..
скасувати ментівськиї генералів
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Те, що такі речі виносяться на розгляд суспільства- вже добре. Тепер справа за активною громадянською позицією українців. Так і сказано- "Створюймо безпеку разом"!
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Короткоствол в массы.Вот вам и безпека.А не вигадувати институты стукачей
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При нормальному законі про самооборону, змінах у дозвільно- контролюючі й системі, створенні центрів підготовки користувачів короткостволу з обов'язковим екзаменів- я тільки "За".
А от твоє про "стукачєй"- це щось із совка. Співробітництво з правоохоронними органами- це для мене ні разу не "стукачєство".
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Ну ось МВС,и предлогает,замiсть того,що ти написал в першому пункте,знов водить козу,до пришествия по этой программе.Зачем вам оружие,коли мы вам,даэмо таку чудову программу?!Для вас же стараемось,а вы ще не вдячнi
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Зброю може дозволити лише Рада- яким боком тут МВС?
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Так не парьтесь вы там в МВС, после настоящих реформ половина из вас сядет рукавицы шить, другая половина убежит! Уже сидели бы тихо...сколько там вам осталось изображать девственицу...
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Аваков вор и гнида. Ничего не делает. Так просрать всю реформу полиции нужно уметь. Его держат только из-за коалиции в ВР. Всем отмороженным кто голосовал за "народный" фронт, привет.
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А я за то, чтобы его судить за саботаж реформы, за убийство Саши Белого, за превышение служебного положения с целью личного обогащения!
НАБУ уже 2й год не видит за какие средства куплены квартиры за границей и в Украине у него и его сынули, что может себе позволить миллионы просрать в казино за ночь.
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Стратегия - посадить всех мусор...полицейских от пожизненного министру до 3 лет сержанту, а потом заняться набором новых, нормальных.
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тут чорт ногу зламає, 90 відсотків гнати потрібно і набирати нових, тільки дійсно це треба робити відповідально, а не гребсти кумів та сватів і інших палєзних знайомих, хай роблять свою справу чесно і справедливо і ніхто не попрікне такого поліціянта зарплатою
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Створюємо безпеку разом", - МВД предложило гражданам обсудить программу развития ведомства "Стратегия-2020". ВИДЕО
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