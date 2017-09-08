 Страховой стаж до 35 лет будет повышаться в течение десятилетия, – Рева. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Мы предлагаем 10-летний переход. 1 января 2018 года страховой стаж для назначения пенсии в 60 лет будет составлять 25 лет. И до 35 лет мы будем идти следующих 10 лет. И бездефицитности (Пенсионного фонда - ред.) мы сможем достичь только по окончанию этого периода", - отметил министр.
Рева добавил, что с повышением уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень впервые за много лет появилась возможность увеличения доходов Пенсионного фонда.
"Именно поэтому в ПФУ удалось уже на 1 октября 2017 года (к дате запланированного повышения пенсий - ред.) аккумулировать ресурс для повышения пенсий не за счет эмиссии денег, не за счет внешних заимствований, не за счет увеличения дотаций из государственного бюджета, а исключительно за счет тех средств, которые были уплачены Пенсионному фонду в виде единого социального взноса и, что важно, без повышения его ставки", - добавил он.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
каждый доживший до пенсии - государственный преступник и личный враг пенсионного фонда!!!
а самое главное - умереть за день до назначения пенсии (но при этом все 35 лет платить взносы в фонд) ибо с каких шишей рёва (он же думает жить вечно) и его "компашка" будет получать пенсии
Ответить
країна, в якій 1% населення, отримує 95% доходів країни, є пререченою..
її захоплять сусідні країни, або вона розпадеться..
про це треба думати.. думати як обмежити апетити олігархів
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напоминает бег осла за морковкой, которая на веревке висит перед мордой, закрепленная на палке на спине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
з 25 до 35 - за 10 років, а з 15 до 25 років - за одну ніч.
Ответить