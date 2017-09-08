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 Политика Украины
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Все про:ВР (22984) пенсионная реформа (985) Пенсионный фонд (310) Рева (252)

 Страховой стаж до 35 лет будет повышаться в течение десятилетия, – Рева. ВИДЕО

Законопроект о пенсионной реформе предполагает повышение страхового стажа до 35 лет в течение 10-летнего периода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Мы предлагаем 10-летний переход. 1 января 2018 года страховой стаж для назначения пенсии в 60 лет будет составлять 25 лет. И до 35 лет мы будем идти следующих 10 лет. И бездефицитности (Пенсионного фонда - ред.) мы сможем достичь только по окончанию этого периода", - отметил министр.

Рева добавил, что с повышением уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень впервые за много лет появилась возможность увеличения доходов Пенсионного фонда.

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"Именно поэтому в ПФУ удалось уже на 1 октября 2017 года (к дате запланированного повышения пенсий - ред.) аккумулировать ресурс для повышения пенсий не за счет эмиссии денег, не за счет внешних заимствований, не за счет увеличения дотаций из государственного бюджета, а исключительно за счет тех средств, которые были уплачены Пенсионному фонду в виде единого социального взноса и, что важно, без повышения его ставки", - добавил он.
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Kpaще підвищувати протягом 20 років(кожні 2 роки на рік)
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нет. краще сейчас отправить на гилляку эту шыкаладную шоблу.
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Напринимают сейчас. Им то что. Они уже тогда будут далеко, да и не на пенсию жить, впрочем как и их детки и внуки.
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Это безграмотное истото вначале заявило, что солидарная система себя полностью изжила и тут же. Тут же патякает о десятилетиях ее существования и совершенствования! Это дно. Днище тупорылости соевых проходимцев и их кадрового липецкого "гения"
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зачем платить в пенсионный фонд , если человека можно просто уволить
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Реву расстрелять,его хозяев четвертовать ... во имя чести,справедливости и Народа Украины !!!
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а к соевой питорасне и не может быть никаких иных словесных оборотов.
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Все как давно, Дорогой Михаил Сергеевич и Никита Сергеевич. Все баснями кормили....... Этот туда же. Сотни раз спрашивал, А где СИСТЕМА защиты наемного труда ???? Её как не было так и нет. Да, привели козлы майдановские руководителей.......
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любить Цензор Реву - тому що халява... серйозні сайти утримують на серйозній зарплаті власних гумористів.
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Рёва опять подтвердил, что:
каждый доживший до пенсии - государственный преступник и личный враг пенсионного фонда!!!
а самое главное - умереть за день до назначения пенсии (но при этом все 35 лет платить взносы в фонд) ибо с каких шишей рёва (он же думает жить вечно) и его "компашка" будет получать пенсии
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інші країни думають про безумовний дохід для своїх громадянам, а шоколадні офшорники як не платити пенсії..
країна, в якій 1% населення, отримує 95% доходів країни, є пререченою..
її захоплять сусідні країни, або вона розпадеться..
про це треба думати.. думати як обмежити апетити олігархів
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что то я ничего не понял,я ушёл 3 месяца назад на пенсию по чернобылю в 54 года,в пенсийном фонде с меня потребовали 35 лет стажу,когда я спросил на каком основании они требуют 35 а не 25 лет ,мне ответили,что 35 было принято ещё при Тигипко,вопрос,-кто врёт?.
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требуйте письменного отказа в приёме доков на пенсию.
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Зачем растягивать на десятилетие рубаните сразу 35 лет и все и кто не успел тот опоздал. И разослать всем письма счастья с просьбой "Помоги государству умри до пенсии" Чем меньше пенсионеров тем богаче страна!
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то есть допустим через год и один месяц мне на пенсию, но так как каждый год пенсионный стаж увеличивается на год, то я смогу пойти на пенсию через 11 лет и 1 месяц?))))
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Каждый год плюс еще год. А по человечески, если тебе в 2018 году 60 лет и не будет хватать одного года стажа, у тебя его 24 года, то оформить пенсию ты сможешь только в 65 лет, потому что каждый год тебе не будет хватать этого одного года.
Напоминает бег осла за морковкой, которая на веревке висит перед мордой, закрепленная на палке на спине.
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это древнегреческая аллегория Ахиллес и черепаха.
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нізя повишать пенсії, сожруть всю Україну, да, козел? ми ж і так їмо за трьох дурних і за себе четвертого, а не розкажеш, шо тріскаєш сам і скільки грошей на це дєйство іде
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гуманность - это рубить собачке хвост постепенно: 10 лет по 1 см...
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только почему-то перед 2018 они сразу 10 рубят сразу
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Як можна йому так тупо повторювати це западло про 10 років за 10 років:
з 25 до 35 - за 10 років, а з 15 до 25 років - за одну ніч.




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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСтраховой стаж до 35 лет будет повышаться в течение десятилетия, – Рева. ВИДЕО
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