 В ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман. ВИДЕО

"Подчеркиваю, что наша с вами задача в 2018 году начать наращивать мощности нашего животноводческого комплекса, животноводчества в стране, птицеводства. Мы сегодня являемся реально серьезным экспортером. Наша задача достичь - и я думаю, что мы в ближайшие буквально недели - достигнем снижения цены на мясопродукты в стране. Я думаю, мы этого достигнем", - сказал Гройсман.
Загрузка видео...
Как сообщалось ранее, по данным Госстата, инфляция в Украине с начала года составила 8,2%, показатель находится в пределах прогноза.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а как же рыночные отношения?
ну не могут куры по приказу гроси нестись в два раза быстрее и с одной курицы получается одна тушка (или две? по приказу)
ожидается - это уже обнадеживает...
а может тут не кровати надо переставлять, а менять хуляв?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то арбузов по 2 грн уже наелись!
Ответить
Ответить
1) Мы наращиваем мощности.
2) Мы являемся реально серьезным экспортером (немного не дотянули до "чиста канкретнава" )
3) цены упадут в короткий срок.
Где связь, сцуко, где логика?! В огороде конопля, в Киеве синагога, а цены упадут. Ппц.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С каких ковврижек мясо станет станет дешевле ?
Потому что Гнойсман так ДУМАЕТ ?
Ответить
Ответить
Ответить
Американская ядерная компания Westinghouse заявляет, что готова поставлять ядерное топливо одновременно на все атомные электростанции Украины.
Об этом сообщил вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью Українським новинам .
"В нынешнем контракте с национальной атомной энергогенерирующей компанией Энергоатом прописано, что может быть поставка одновременно на все энергоблоки Украины. Компания Westinghouse готова выполнить данный пункт контракта. Мы будем рады это сделать и готовы выполнить такую просьбу Энергоатома, если она поступит", - заявил Даг.
Он добавил, что на данный момент у компании есть планы по расширению поставок топлива в Украину и скоро нужно будет начинать переговоры о продлении контракта с Энергоатомом, срок которого заканчивается в 2020 году.
Также он уточнил, что у Westinghouse не будет проблем с поставкой ядерного топлива на не серийный энергоблок №1 Южноукраинской АЭС (Южноукраинск, Николаевская область) и на энергоблоки типа ВВЭР-440 Ровенской АЭС (Вараш, Ровенская область).
Напомним, что в июле Государственная инспекции ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации ядерного топлива Westinghouse на энергоблоках №1 и №4 Запорожской АЭС (Энергодар, Запорожская область).
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива для работы атомных электростанций у компании Westinghouse до 55%.
Ранее Westinghouse заявляла, что готовится к наращиванию поставок ядерного топливасобственного производства на украинские АЭС и увеличению своей доли на рынке ядерного топлива Украины.
В 2016 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт свежих ядерных сборок для работы атомных электростанций у компании Westinghouse в 5 раз, с $32,7 млн до $162 млн, а у компании ТВЭЛ снизила на 36,7%, с $610,9 млн до $386,8 млн по сравнению с импортом в 2015-м.
С начала года Украина импортировала из России ядерного топлива на сумму $130 млн.
Напомним, что Энергоатом нашел еще одну замену российскому ядерному топливу.
Ранее сообщалось, что Китай готов участвовать в строительстве мощностей по производству ядерного топлива в Украине.Кроме того, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял об интересе со стороны Westinghouse и одной из французских компаний к строительству завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В наличииЦена:54 UAH
5 лет на Allbiz
Дудко, СПД
Украина, Чернигов
+38 (050) 260-58-80
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З.плата 100€ и то не у всех 😈
Ответить
Ответить
Уроды 😈
Ответить
Ответить
С какого х..а они снизятся? Ты свинарник у себя построил?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить