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 Политика Украины, Экономика
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 В ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в ближайшие недели в Украине ожидается снижение цен на мясную продукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

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"Подчеркиваю, что наша с вами задача в 2018 году начать наращивать мощности нашего животноводческого комплекса, животноводчества в стране, птицеводства. Мы сегодня являемся реально серьезным экспортером. Наша задача достичь - и я думаю, что мы в ближайшие буквально недели - достигнем снижения цены на мясопродукты в стране. Я думаю, мы этого достигнем", - сказал Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, по данным Госстата, инфляция в Украине с начала года составила 8,2%, показатель находится в пределах прогноза.



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Москали подешевели. Теперь что бы заработать придется в 2 раза больше мочить
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Значит надо прикупить, иначе скоро будет два номинала
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А капуста? Папіріднік Азірів акцінтував свію увагу на зниженні ціни на капусту! Мнясо його не цікавило.
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"Что бы сделать человека счастливым заберите у него всё, а потом отдайте половину".
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Прямо волшебник! Гудвин. Газ на заправках уже понизил, теперь мясо на очереди.
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надо запастись, значит. и субпродукты для собак в камеру закинуть.
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Опять мороженной свининой из ЕС демпинговать будете как при юлькином премьерстве?
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И не вспоминайте ... Лучшие годы за всё время независимости.
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базарное прошлое дает о себе знать!
а как же рыночные отношения?
ну не могут куры по приказу гроси нестись в два раза быстрее и с одной курицы получается одна тушка (или две? по приказу)
ожидается - это уже обнадеживает...
а может тут не кровати надо переставлять, а менять хуляв?
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Оказывается , наша с ними задача- наращивать мощности ихнего животноводческого комплекса
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Велика подяка Петрові, за те, що вивів на пагорби Печерська це талановите вінницьке хлопченя..
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Баржа уже в пути?
А то арбузов по 2 грн уже наелись!
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Что с ваших рож мясца подбросят дармового??,а себестоимось говядины не уменьшится
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Грося - образец ораторского искусства. Итак, тезисы:
1) Мы наращиваем мощности.
2) Мы являемся реально серьезным экспортером (немного не дотянули до "чиста канкретнава" )
3) цены упадут в короткий срок.
Где связь, сцуко, где логика?! В огороде конопля, в Киеве синагога, а цены упадут. Ппц.
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Мясо- самая больная тема для зрадосекты
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А что в Аргентине был падеж скота ?
С каких ковврижек мясо станет станет дешевле ?
Потому что Гнойсман так ДУМАЕТ ?
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ДИАЛОГ. Гройсман: "Я думаю, мы этого достигнем". Граждане: "Вы достигли только того, что у вас в е-декларациях. Мы думаем, что это предел. Ну а дальше, по сценарию, который прописан для "папередников".
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Это этот смешной пузатый человечек говорит свободной экономике? Он вообще в своём уме?
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Вместо российского. Американцы готовы поставлять ядерное топливо одновременно на все АЭС Украины




Американская ядерная компания Westinghouse заявляет, что готова поставлять ядерное топливо одновременно на все атомные электростанции Украины.
Об этом сообщил вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью Українським новинам .
"В нынешнем контракте с национальной атомной энергогенерирующей компанией Энергоатом прописано, что может быть поставка одновременно на все энергоблоки Украины. Компания Westinghouse готова выполнить данный пункт контракта. Мы будем рады это сделать и готовы выполнить такую просьбу Энергоатома, если она поступит", - заявил Даг.
Он добавил, что на данный момент у компании есть планы по расширению поставок топлива в Украину и скоро нужно будет начинать переговоры о продлении контракта с Энергоатомом, срок которого заканчивается в 2020 году.
Также он уточнил, что у Westinghouse не будет проблем с поставкой ядерного топлива на не серийный энергоблок №1 Южноукраинской АЭС (Южноукраинск, Николаевская область) и на энергоблоки типа ВВЭР-440 Ровенской АЭС (Вараш, Ровенская область).
Напомним, что в июле Государственная инспекции ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации ядерного топлива Westinghouse на энергоблоках №1 и №4 Запорожской АЭС (Энергодар, Запорожская область).
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива для работы атомных электростанций у компании Westinghouse до 55%.
Ранее Westinghouse заявляла, что готовится к наращиванию поставок ядерного топливасобственного производства на украинские АЭС и увеличению своей доли на рынке ядерного топлива Украины.
В 2016 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт свежих ядерных сборок для работы атомных электростанций у компании Westinghouse в 5 раз, с $32,7 млн до $162 млн, а у компании ТВЭЛ снизила на 36,7%, с $610,9 млн до $386,8 млн по сравнению с импортом в 2015-м.
С начала года Украина импортировала из России ядерного топлива на сумму $130 млн.
Напомним, что Энергоатом нашел еще одну замену российскому ядерному топливу.
Ранее сообщалось, что Китай готов участвовать в строительстве мощностей по производству ядерного топлива в Украине.Кроме того, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял об интересе со стороны Westinghouse и одной из французских компаний к строительству завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.
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Эхономист от бога)))).Сначала наплодили монополистов,потом высоким велением регулируем цены))).Курам на смех)))
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Доречi Колесников починал карьеру политика,з мясника
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Горе в той стране, где глава правительства занимается ценообразованием на продукты
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Так откуда мясо будет Гройсман не поведал?
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Ні, можу продати м'ясо, ціна буде падати через збір врожаю картоплі, капусти, буряка, курудзи, Грося відкрив Америку .
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Спешишь спихнуть пока не подешевело. Грося обещает ошеек по 50грн.
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У вас в кацапстані черги? Ми забули вже,коли в чергах стояли...
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Нулю завжди хочеться,щоби йому вставили палочку.))(напросився...))
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Хорошо, что о рыбе не вспомнил, не то минтай мороженный станет тоже по 260 грн за кило (как и камбала).
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Ви не пробували купляти на через Париж ? Минтай
В наличииЦена:54 UAH
5 лет на Allbiz

Дудко, СПД

Украина, Чернигов

+38 (050) 260-58-80
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Особисто для Гройсмана - інвестор в одній із областей, уже декілька місяців не може ввести в експлуатацію свиновідгодівельний комплекс.. ДАБІ його просто відфутболює - то кома не там, то немає номеру міського телефона.. Скільки б свинини міг дати цей комплекс на ринок України? Така ж самісінька ситуація в більшості областей України.. ДАБІ просто нічого не робить в очікуванні грошей..
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Мы производство нашего раза уже нарастили. Олигархи довольны.
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Яким чином вони мають знизитись, уряд відпустив же ціни у вільне плавання, торгаші ставлять ціни хто які хоче, контролю ж немає.
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Все може бути - африканська чума свиней це не жарти.
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Ужас...они бездомных собак и кошек на колбасу пустить хотят? Порохоботов ею кормите!!!!
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Патологические лжецы Порошенко и Гройсман,похоже хорошо изучили труды товарища Гебельса !!!
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как бывший (и нынешний) смотритель рынка, он зуб даёт!
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даже если одновременно пустить на мясо,450 свиней из рады,этого не достаточно для дешевого мяса в масштабах Украины
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Если цены растут , а покупательская способность падает ,значит никакой рыночной экономики и конкуренции нету = Это монополия .олигархи Косюки , Ахметики ,Колломойские продолжают грабить народ Украины .
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Цены космические . Молоко 900гр - 0.6 €, филе курицы - 3€ , свинина - 5€, гречка и рис 0.8 €
З.плата 100€ и то не у всех 😈
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Виницкое базарное чудо рассказывает о том,в чем он считает хорошо понимаем. В экономике базара. Вот только беда, что экономика базара это не экономика страны. А в ней , как показала практика, он понимает как свинья в апельсинах. Чего стоят его рехформы в ЖКХ. и субсидии......
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"В ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман."
С какого х..а они снизятся? Ты свинарник у себя построил?
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Не а. Он из Херсона баржу сала в Киев гонит.
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курятина по 90 грн ,когда такое было ,я охерел сегодня в магазине
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бл....дь, рыночная экономика! от гройсмана! у него таки во рту опять скучно.
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"Я думаю" - Вы мыслитель! Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо, Спиноза, Марк Аврелий? (Ильф и Петров)
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Ага, а еще на стеклотару и м.ду стару, быти валенки и х.и маленьки
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Смотрю на Гросю и *уею !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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даеш "економ. обгрунтовані ціни" на м'ясо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман. ВИДЕО
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