EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  12060  142
Все про:драка (2164) Киев (18089) терроризм (20555)

 Драка с поножовщиной между ветераном АТО и сторонниками террористов произошла в Киеве. ВИДЕО

В Киеве в ночь на 8 сентября между двумя мужчинами возник конфликт с дракой и ножевыми ранениями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", инцидент произошел примерно в 4:30 утра на улице Мечникова,9.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Иностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО

Отмечается, что согласно предварительной информации, конфликт возник из-за того, что один из отдыхающих клуба "Гадкий Кайот" - боец, который около года назад вернулся с зоны АТО. Мужчина услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мужчины вышли во двор.

"Сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож из-за неравного поединка - 12 против 1", - отметили в сообщении.

В это время на место прибыл наряд Управления полиции охраны в городе Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес милиционеру удар ножом в ногу, после чего полицейского госпитализировали.

Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В то же время в сообщении отдела коммуникаций Нацполиции Киева говорится, что мужчина, нанесший телесные повреждения полицескому, являютсядействующим военнослужащим 1986 года рождения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебная проверка.

Загрузка видео...

Смотрите также: Иностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Та ніхто нічого не буде вазвращать. Лєксєїч успішно завершує перетворення України на "народну республіку" і скоро вони об'єднаються. Зараз головне, щоб НАТО не напало, але ПП "Краковець" вже обтягнули колючим дротом і така небезпека стала значно нижчою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а також вони люблять тих, хто їх "нагибает". саме це їх і чекає
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо тобі "неважно",то чого ти тут сидиш среш на ресурсі,де всім якраз ВАЖНО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Незрозуміло кого поліція забрала.Одного мужчину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а на Донбасе так нельзя, там с этим очень строго- перемирие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
их даже не арестуют. У одного мужика жену с другой женщиной захватили такие же гопари и закрыли в кабаке. Мужик с дробовиком требовал выпустить и при разборках одному прострелил ногу. Так тех, кто насильно лишил свободы двух женщин даже не судили. Правда, и мужику дали только условно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Замначслідства Дарницького УП Києва спільно з прокуроршою Москаленко намалювали кимінальну справу проти учасника бойових дій, на якого вчинено бандитський напад у його ж квартирі з метою пограбування і заволодіння житлом. Бандити дали ментам і прокурорші грошей, а ті сфальсифікували кримінал проти потрерпілого. Прокуроша Москаленко після цього пішла на підвищення в ГПУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, некоторые выпив проспятся и на утро будут нормальными, а некоторые трезвеники никогда нормальными не станут. Водка водкой, а фактор дурака не отменяется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну і шо це перший раз, коли на солдата або ветерана кидалася свора недой-обків? і що вони за це отримали-нічо? та тільки за такі розмови треба засуджувати і на реальний срок, щоб сука така і думати боялась, не те що триндіть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це тривожний сигнал, але чому тут дивуватись, лінію розмежування перетинає хто хоче, як хоче і з чим хоче. Невідомо скільки кого і чого є в Києві та й в інших містах України, і мабуть вони чекають одного - сигналу до наступу. А що ж компетентні органи які повинні ловити та карати орків, а нічого в них все добре, то бізнес даниною обкладуть, то скраплений газ в Україну перекриють, то схему викриють вже на половині розвитку (наприклад як з атошниками в Москві) і наприкінці піар акція по всім каналам які молодці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Киеве прославляют днр+лнр, докатились.
Вата на свободе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто что делает , чтоб этого не было ? Кроме того, что сажают добробатовцев ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так все куча ваты когда в лугандоне хреново стало - в столицу фашистско-бандеровской Украины переехали.
Почитайте http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-khto-za-tse-vidpovist-teroryst-lnr-vilno-zhyve-v-kyievi-foto-190861.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хер прославлять Новоотсоссию! Не нравится? Чемодан, вокзал, Мордор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гуляй по кацапії, не нравіться нах.й с пляжа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, если ты в Киеве вышел с колорадкой и получил по морде то, тебе просто повезло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повторюсь в котрий раз: війна(Ато) як не називай, а люди гинуть! Сльози матерів та дітей не висихають! А в нас ресторани-бари-генделики-салюти! І алкоголь рікою! І сепари у всій красі спокійнесенько розгулюють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Держитесь подальше от участником АТО находящихся в сильном алкогольном опьянении! Хорошо что "сторонник террористов" отделался ножевыми ранениями а мог бы сейчас и в холодильнике лежать !БЕЛКА опасная вещь !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это от безнаказаности. Нужно таких пидоРаше находить и калечить на всю жизнь, чтоб другим таким примером служили неотворотности наказания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Нанёс удар... милиционеру... после чего полицейский был госпитализирован"... Смешно... Если бы не было так грустно! "Новая полиция", - такие же "отморозки", как и старые "мусора"! Вместо того, чтобы прийти на помощь "атошнику" и задержать явных "сепаров", напавших с огромным численным перевесом на Защитника Украины, они не разобравшись сразу стали крутить тому руки, потому как он "вооружен и очень опасен", после чего стали "шить" на хлопца "дело"! И что, хлопцу надо было дать "отморозкам" убить себя, чтобы всё было "по закону" и "новая полиция" смогла "дуже повільно" "распутывать дело"?!! Так в чём твоя "реформа", аваков?! Ничего, вы "нормальные пацаны", уже "доигрались", - скоро "благодарные зрители" из числа "простых украинцев" начнут выносить вас из ваших "тёплых" кабинетов и выбивать из-под вас "троны"!!! И тогда... А заодно с вами достанется "на орехи" всем вашим шавкам, гордо именуемым вами же "правоохранители"!!! Как там "по фене" звучит, - "волки позорные"? Вот, вот...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там не было атошников и сепаров, там были нажравшиеся в хлам пьяные свиньи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
увы, сепары уже объективная реальность, а спекуляции на тему абы-да-кабы, это всего лишь ненаучная фантастика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно "атошник" и "пьяная свинья"... Но чтобы в столице моей РОДНОЙ УКРАИНЫ всякая недострелянная "сепарня" била того, благодаря кому (в том числе) на улицах Киева не шатаются пьяные "рускомирские обдроченцы" с автоматами, и полиция его же обвиняла во всех "смертных грехах", - ЭТО ПЕРЕБОР!!! Да и нервы у людей, воевавших и убивавших себе подобных, после этого "не пи...у": "плавали, - знаем"... Сам то хоть "нюхал", как порох "пахнет"? Или только на "клаве" научился "стрелять" в сторону оппонентов "шоколадного" режима, т.е. против "простых украинцев"? Можешь не отвечать, - возможные твои ответы мне не интересны да и предсказуемы они... Кураторы у вас "двоечники" и ничему толковому в вопросах противодействия и контрпропаганды они вас научить не в состоянии и не могут. А ведь "бабки" на вас, бездельников, из госказны тратятся огромные! Отсюда и ветеранам силовых структур на повышение пенсий "денег нет", потому как пЭте и Ко очень нужны такие "воздыхатели" типа тебя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Окей, понятно - "АТОшника" арестовали (и да, таки есть за шо), а что будет со "сторонником 3/1дорасии"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким же "сторонником 3/1доросии" мог бы стать и ты от нажравшегося в хлам АТОшника
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да вы не переживайте, всех "ужранных атошников" аваков пересажает, будете жить среди мирных воспитанных сепаров, с безвизом в парашу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так же как и любой сторонник 3/14драсии, может всё валить на "ужратость" АТОшника...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
погоджуюсь.підо... калічить непогана ідея але хотілося щоб аваков та інші владні структури робили свою роботу ане піарили свою значущість там де її нема.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Работа у "полиции" такая, но... А как-же сепаратизм? Он интересует только граждан Украины, для ее "небожителей" - хорошая дымовая завеса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодець хлопчина! Не кожен зможе кинути вииклик 12 бандитам і купі "мусорів".
Присвоїти йому "Народного Героя".
А бандитів і "мусорів" - на передову з палицями між сєпарами і "Правосєками"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Солдат розсудив правильно, бо кожному відомо, що мусора і сепари - одна банда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДрака с поножовщиной между ветераном АТО и сторонниками террористов произошла в Киеве. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти