 Драка с поножовщиной между ветераном АТО и сторонниками террористов произошла в Киеве. ВИДЕО

Отмечается, что согласно предварительной информации, конфликт возник из-за того, что один из отдыхающих клуба "Гадкий Кайот" - боец, который около года назад вернулся с зоны АТО. Мужчина услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мужчины вышли во двор.
"Сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож из-за неравного поединка - 12 против 1", - отметили в сообщении.
Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В то же время в сообщении отдела коммуникаций Нацполиции Киева говорится, что мужчина, нанесший телесные повреждения полицескому, являютсядействующим военнослужащим 1986 года рождения.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебная проверка.
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Вата на свободе.
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Почитайте http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-khto-za-tse-vidpovist-teroryst-lnr-vilno-zhyve-v-kyievi-foto-190861.html
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Присвоїти йому "Народного Героя".
А бандитів і "мусорів" - на передову з палицями між сєпарами і "Правосєками"...
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