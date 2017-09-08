 Драка с поножовщиной между ветераном АТО и сторонниками террористов произошла в Киеве. ВИДЕО

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Иностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный" , инцидент произошел примерно в 4:30 утра на улице Мечникова,9.Отмечается, что согласно предварительной информации, конфликт возник из-за того, что один из отдыхающих клуба "Гадкий Кайот" - боец, который около года назад вернулся с зоны АТО. Мужчина услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мужчины вышли во двор.

"Сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож из-за неравного поединка - 12 против 1", - отметили в сообщении.



В это время на место прибыл наряд Управления полиции охраны в городе Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес милиционеру удар ножом в ногу, после чего полицейского госпитализировали.

Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В то же время в сообщении отдела коммуникаций Нацполиции Киева говорится, что мужчина, нанесший телесные повреждения полицескому, являютсядействующим военнослужащим 1986 года рождения.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебная проверка.