"Россия будет обязана поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - депутат Госдумы РФ о возможных поставках из США летального оружия для ВСУ. ВИДЕО
Россия будет вынуждена поставлять оружие на Донбасс уже "открыто и явно", если ВСУ получит от западных союзников летальное оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат российской Госдумы Леонид Калашников.
"Они что мир несут с летальным оружием? Они поставляют туда гранату для того, чтобы она мир принесла на Украину?.. Россия обязана будет тогда вмешаться и поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - заявил Калашников.
А это уже признание в тайных поставках сейчас.
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Но, в любом случае пожаром ватного пердака - доволен!
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