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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Россия будет обязана поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - депутат Госдумы РФ о возможных поставках из США летального оружия для ВСУ. ВИДЕО

Россия будет вынуждена поставлять оружие на Донбасс уже "открыто и явно", если ВСУ получит от западных союзников летальное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат российской Госдумы Леонид Калашников.

"Они что мир несут с летальным оружием? Они поставляют туда гранату для того, чтобы она мир принесла на Украину?.. Россия обязана будет тогда вмешаться и поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - заявил Калашников.
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Уже открыто и явно.

А это уже признание в тайных поставках сейчас.
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Эпические долбо*бы! Хоть бы одно существо вспомнило про международно право! ОПГ РФ бля!
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Т.е. ватный кретин спалил контору и по факту признал, что до сих пор Россия поставляет оружие на Донбасс, но только скрыто и тайно.

Но, в любом случае пожаром ватного пердака - доволен!

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Ага, а до этого типа кацапы незаметно оружие поставляли, в это верит только асмая упоротая вата и слепоглухонемые из обсе, которые не могут идентифицировать колонну военной техники пересекающую границу под кацапскими флагами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Россия будет обязана поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - депутат Госдумы РФ о возможных поставках из США летального оружия для ВСУ. ВИДЕО
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