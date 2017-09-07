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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8882) Конституция (1996) Лавринович (508)

 "Вопрос об избрании меры пресечения сегодня не обсуждался": Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году. ВИДЕО

Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в Генпрокуратуре, куда он сегодня прибыл, вручили подозрение в захвате власти в 2010 году.

Об этом журналистам сообщил сам Лавринович после того, как вышел из ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Было следственное действие - вручение мне подозрения. Ничего не спрашивают во время этого (ответил на вопрос, который ему задавали, - Ред.)", - сказал он.

"Главная причина моего появления здесь сегодня - это толкование того, что решение Конституционного суда не может быть выполнено, кроме того, кого оно касается. Тот субъект, который нарушил Конституцию во время внесения в нее изменений, согласно этой научной разработке, определяется единственным субъектом, который имеет право исправлять свою ошибку. Если суд установил неправомерность какого-либо действия или поступка, то исправить ее должен тот, кто совершил это правонарушение. Такова изложенная логика", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк

Лавринович уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот. Ему, по словам адвоката, грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-министр также добавил, что вопрос об избрании ему меры пресечения сегодня не обсуждался.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Адвокат Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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Очередное очковтирательство, для однотуровых.
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Да, Лавринович, конечно, и прав и не прав. Вот только почему судей КС никто не трогает Четвертый год уже пошел......
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Как там бриллиантовые прокуроры поживают?
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Прекрасно поживают. А что им не поживать прекрасно? Бабла валом, климат умеренный тропический, народ вокруг хоть и тёмненький, но приветливый, кокосы и ананасы - только руку протяни.
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похоже картавый на боярышник пятизвездночный конкретно подсел
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Кстати , как там насчёт "черной бухгалтерии" рыгов ?!

Вроде как Наливайченко говорил, что судя по этим записям в 2010 году во втором туре были массовые фальсификации и Ебукович не выигрывал тогда выборы вообще !

А я знаю почему это дело завалили , бо там ведь по уши НУшники в дерьме .
Это им платило енакиевское шобло !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вопрос об избрании меры пресечения сегодня не обсуждался": Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году. ВИДЕО
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