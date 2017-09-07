 "Вопрос об избрании меры пресечения сегодня не обсуждался": Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году. ВИДЕО

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"Было следственное действие - вручение мне подозрения. Ничего не спрашивают во время этого (ответил на вопрос, который ему задавали, - Ред.)", - сказал он.
"Главная причина моего появления здесь сегодня - это толкование того, что решение Конституционного суда не может быть выполнено, кроме того, кого оно касается. Тот субъект, который нарушил Конституцию во время внесения в нее изменений, согласно этой научной разработке, определяется единственным субъектом, который имеет право исправлять свою ошибку. Если суд установил неправомерность какого-либо действия или поступка, то исправить ее должен тот, кто совершил это правонарушение. Такова изложенная логика", - добавил он.
Лавринович уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот. Ему, по словам адвоката, грозит до 15 лет лишения свободы.
Экс-министр также добавил, что вопрос об избрании ему меры пресечения сегодня не обсуждался.
6 сентября генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Адвокат Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.
В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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Вроде как Наливайченко говорил, что судя по этим записям в 2010 году во втором туре были массовые фальсификации и Ебукович не выигрывал тогда выборы вообще !
А я знаю почему это дело завалили , бо там ведь по уши НУшники в дерьме .
Это им платило енакиевское шобло !
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