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 Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО

Под зданием Верховной Рады произошла стычка между активистами, которые требуют сделать доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами, и полицией.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Полиция оттеснила их и изъяла бочки, которые активисты принесли с собой.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас ситуация спокойна, но охрана Верховной Рады усилена - перед зданием парламента стоят несколько кордонов полиции.

Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией 01

Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Сегодня владельцы автомобилей с еврономерами продолжили свою акцию.

Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией 02

Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией 03

Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией 04

Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией 05

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Петр Алексеевич - что же вы такой Виктор Федорович!!!Под Радой призошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией - Цензор.НЕТ 9297
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У "АВтоЕвроСилы" силой отжали бочки!

СМЕШНО!!!

Если бы протестовала "АвтоЕвроМозг" или "АвтоЕвроУм", то в бочках были бы сделаны отверстия, и сами бочки были бы прикреплены через эти отверстия тросами или цепями к опорам освещения или столбикам ограждения.
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Так присоединяйтесь и боритесь вместе с ними за дешевую растаможку бу автомобилей.
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Любители халявы собрась под ВР и требуют чтобы в черную везенные авто легализовали.
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Ты - типично жлобская натура - у меня нет пусть и у других не будет!
(Если что у меня машина с киевской регистрацией...)
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Думаю у тебя ВАЗ 2101 от деде достался. Если что у меня тоже с киевской регистрацией
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у тебя ВАЗ ? И ты тут за дорогую растаможку что то мурчишь ?
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Это типичный избиратель Педро, которого власть пытается натравить на людей не согласных, чтобы их грабили.
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так ці євробляхери і граблять таких як я яб їх щеб провірив на субсидії небось всі пооформляли ! привикли все тільки красти обманювати 1 навчіця жити по закону а не як папуаси в сомалі
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Под Радой собрался народ, который не хочет быть лохами! Не может быть растаможка в Украине намного больше чем в развитой Европе! Поэтому народ своего добьётся!
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не будь лохом - требуй чтобы икру продавали по доступной тебе цене (2 гривны)
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Розпустити тоді всю митницю, якщо стільки авто ввезені нелегально...
Чи може ввезені вони легально, а ти просто пи...ш???
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Не дивуйтесь шоколадному дураку,він може в одному реченні кілька разів самому собі заперечити)))
Мізків Бог не дав,то він шоколад топче,думає,що допоможе)))
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смотрю сейчас Портникова по теме выступления президента. так шо, он назвал тех, кто не поддерживает данную власть последователями коммунистов и антидемократическими популистами? какая прелесть
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Петр Алексеевич - весьма демократичный президент. Поэтому зольдеры тупо всех разгонят. С психологическим подкреплением эффекта.
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Ірина Луценко пообіцяла до листопада законодавчо заборонити єврономера...
Тобто ,замість того,щоб знизити пошлини та упростити розмитнення,вони вирішили заборонити!!!
Мразота...
Буде гаряче...
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Тогда импорт ингридиентов для кондитерского бизнеса президента НЕ ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГАМИ, это тоже ПЛЕВОК В ЛИЦО, а Лера???
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Не неси пурги, если не в теме. Ответь, лучше почему мы должны платить огромные деньги за растаможку хороших машин, если в богатой Европе машины стоят намного дешевле? Или у нас автопром имеется?
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Газ-электрика-продукты, это у нас по Европейским ценам.
А как дело касается цены на авто или зарплаты, так тут у нас особый путь...
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в нас все дешевше ніж в європі немели дурниці
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Да. И зарплаты выше... Тебе за идиотизм платят???
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даже при януке бочки не забирали и в 2004 во время оранжевой революции гремели сколько хотели под Кабмином.
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Растаможка это просто чья то кормушка,надо определятся уже власть имущим что есть Украина
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мы мирные люди, но бронепоезд аваки стоит на запасном пути.
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тут немає про що говорити ті автівки ввезені шляхом обману в ураїну дати строк до нового року а після прото відбирати ці машини по закону ! перетворили країну в прохідний двір
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Когда говорят про реформы - часто вспоминают Сингапур как пример и не сбыточную мечту. Разузнайте, как у них покупают авто - украинские законы райскими покажутся: В Сингапуре автомобиль - не роскошь, а очень большая роскошь http://www.thesingaporetravel.info/?p=2058
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... після сутички мітингувальники почали тікати в Маріїнський парк" Тож там їхня "родіна"
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Ура, досягнення майдана в усей красе!!!! Шоколадный урод все узурпировал, гнида, де был майдан, а де этот поц....
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проходили уже это - митинговали взявшие кредит в долларах, которые требовали что бы им переоформили их в гривневые по курсу 8. потом были лохи доверившие свои деньги подставным фирмам банка "Михайловский". Теперь вот это - накупившие полулегально авто, и думающие что им все сойдет с рук. Только ни кто не задумается - за чей счет все это? ни Порошенко ни Гройсман свои деньги за это платить не будет. Если что, заплатят из бюджета. т.е. из наших налогов
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Да. Порошенко и Гройсман свои деньги в ПОЛУЛЕГАЛЬНЫХ оффшорах хранят, но то таке...
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Инетерсно, что люди требуют только те вещи в ЕС, которые обеспечивают халяву. Обязаности проходить честный(ну если правда то и не во всех странах ЕС честный) ТО, платить эко налоги они упускают.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПод Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО
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