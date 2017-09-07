 Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



Полиция оттеснила их и изъяла бочки, которые активисты принесли с собой.

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Сейчас ситуация спокойна, но охрана Верховной Рады усилена - перед зданием парламента стоят несколько кордонов полиции.

Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.



Сегодня владельцы автомобилей с еврономерами продолжили свою акцию.