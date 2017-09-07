 Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Полиция оттеснила их и изъяла бочки, которые активисты принесли с собой.
Сейчас ситуация спокойна, но охрана Верховной Рады усилена - перед зданием парламента стоят несколько кордонов полиции.
Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
Сегодня владельцы автомобилей с еврономерами продолжили свою акцию.
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СМЕШНО!!!
Если бы протестовала "АвтоЕвроМозг" или "АвтоЕвроУм", то в бочках были бы сделаны отверстия, и сами бочки были бы прикреплены через эти отверстия тросами или цепями к опорам освещения или столбикам ограждения.
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(Если что у меня машина с киевской регистрацией...)
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Чи може ввезені вони легально, а ти просто пи...ш???
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Мізків Бог не дав,то він шоколад топче,думає,що допоможе)))
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Будут огурцы на закусь солить?
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Новый год скоро.
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Тобто ,замість того,щоб знизити пошлини та упростити розмитнення,вони вирішили заборонити!!!
Мразота...
Буде гаряче...
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А как дело касается цены на авто или зарплаты, так тут у нас особый путь...
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поменялся только цвет формы.
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