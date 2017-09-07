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 Политика Украины
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Все про:мэр (1455) Чернигов (450) Атрошенко (5)

 "Мне жена сказала, что против третьего ребенка не возражает, но уже не с ней", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Черниговский градоначальник прокомментировал скандальную реплику.

Как передает Цензор.НЕТ, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, прокомментировал журналистам ТСН свой взгляд на демографическую политику. По его мнению, граждане должны размножаться, а тот, к кого нет троих детей - вообще не украинец.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему же сам Атрошенко демографический план выполнил не полностью (у мэра 2 дочки) он ответил, что препятствует жена:

"Мне жена сказала, что, пожалуйста, она не возражает, только уже не с ней", - сказал Атрошенко.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у парня и девушки не будет 3 детей, значит они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы, - мэр Чернигова Атрошенко о демографической ситуации
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Уверен что первые 2 дитя жена также зачала не от него
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Бывшим рыгами, голосовавшим за законы 16 января даже жены не дают. Им только в Будке панамца рады
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Так если у них на 3 (мэр, жена и еще одна женщина) человека будет всего 3 ребенка - то все равно план собственный не выполнит. Надо 4,5 ребенка для выполнения.
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а что думает Надюха Савченко...или ждет "свою" пробирку?
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Це він зараз другу дружину. офіційну, собі запланував чи хоче розлучитись, чи десь на стороні нагуляв і зараз базу-відмазку ліпить??
В будь якому випадку аморальний тип..
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Это призыв к блядству или к многоженству ?
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Прикольная тема, для многих злободневная. Как оно прошло ?
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Зря вы так. Продолжение рода, главная функция живых существ.
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Да что же такое? Вчера печатали об этом дебиле, сегодня опять. Его что, популяризируют таким образом?
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Цього індивідуума треба клінічно перевірити на наявність зайвої хромосоми. Первинні ознаки очевидні.
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Госплан на каждую вагину и спецбордели для "абортщиц". На больше ума и фантазии у "элиты" не хватит.
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Жена разрешает этому кретину сходить налево и сделать там 3-го ребенка?
Воно само хоть поняло какую ахинею несет?
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"Мне жена сказала, что против третьего ребенка не возражает, но уже не с ней"мэр Чернигова Атрошенко.

А мне моя жена сказала, что была лучшего мнения о моих умственных способностях, когда узнала, что я смотрел Атрошенка.
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какой то он не такой...бальной наверно
короче не украинец
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мне жена сказала, что против третьего ребенка не возражает, но уже не с ней", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО
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