 "Мне жена сказала, что против третьего ребенка не возражает, но уже не с ней", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ
, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, прокомментировал журналистам ТСН
свой взгляд на демографическую политику. По его мнению, граждане должны размножаться, а тот, к кого нет троих детей - вообще не украинец.
При этом, отвечая на вопрос о том, почему же сам Атрошенко демографический план выполнил не полностью (у мэра 2 дочки) он ответил, что препятствует жена:
"Мне жена сказала, что, пожалуйста, она не возражает, только уже не с ней", - сказал Атрошенко. Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у парня и девушки не будет 3 детей, значит они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы, - мэр Чернигова Атрошенко о демографической ситуации
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В будь якому випадку аморальний тип..
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Воно само хоть поняло какую ахинею несет?
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А мне моя жена сказала, что была лучшего мнения о моих умственных способностях, когда узнала, что я смотрел Атрошенка.
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короче не украинец
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